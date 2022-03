Welche Handyhülle passt zu dir?

Fast jeder kennt es, man kauft ein neues Handy und denkt nicht daran, etwas Wichtiges dazuzukaufen. Denn insbesondere ein neues Smartphone braucht unbedingt Schutz. Sicherlich wirkt das neue Smartphone ohne Hülle viel eleganter, aber es kann jederzeit ein Missgeschick passieren. Eine passende Schutzhülle und eine Displayschutzfolie sind bei einem Smartphone deswegen fast ein Muss. Doch bei dem Kauf der Schutzhülle sollte man mit Bedacht vorgehen.

Was braucht man wirklich für sein Smartphone?

Der Kauf einer iPhone 12 Hülle sollte gut überdacht werden. Was auf den ersten Blick super aussieht und gefällt, muss nicht unbedingt die richtige Wahl sein. Darum sollte vor dem Kauf gut überlegt werden, wo und wann man sein Smartphone bei sich hat. Aber keine Sorge. Für jede Anwendung gibt es die passende Hülle.

Welche Hüllen gibt es?

Zum Einstieg wollen wir ein paar verschiedene Arten von Handyhüllen vorstellen. Vielleicht findet sich der eine oder andere da bereits wieder.

Dezente Hüllen

Ein Allrounder ist die dezente Hülle. Eigentlich sollte jedes Smartphone eine beim Kauf dabei haben. Sie schützen die Rückseite und durch die Umrandung auch das Display. Klarsichthüllen zeigen das Design des Smartphones. Schlecht angepasste Hüllen können die Tastennutzung oder Anschlüsse behindern, wie etwa Etui-Hüllen, die sich nicht für jedes Smartphone eignen.

Aber Vorsicht, durchsichtige Hüllen werden nach einiger Zeit gelblich und das Material wird spröde. Zudem ist der Schutz nur eingeschränkt vorhanden. Das kann dazu führen, dass das Display trotz Hülle bei einem Sturz in Mitleidenschaft gezogen wird und eine Smartphone-Reparatur notwendig wird.

Mischung aus dezent und stoßfest

Die dünnen dezenten Hüllen bieten schon einen grundlegenden Schutz. Für stärkeren Schutz eignet sich eine dezente Hülle mit verstärktem Rückenteil.

Stoßfeste Hüllen

Stoßfeste und sehr robuste Smartphone Hüllen sind zwar etwas unhandlich und benötigen etwas mehr Platz, schützen aber hervorragend das Smartphone in fast jeder Lebenslage. Wer besonders viel Wert auf Sicherheit legt, kann zusätzlich noch auf Panzerglas setzen.

Hüllen mit Klappe

Diese bieten einen guten Rundumschutz für das Smartphone. Da diese Art von Hüllen zumeist aus einer Hartschale besteht, schützt diese das Smartphone hervorragend. Durch das Etui ist das Smartphone rundum geschützt.

Passende Designs für deinen Geschmack

Wem die vorgegebenen Schutzhüllen nicht gefallen, der kann natürlich über diverse Anbieter seine Handyhülle selbst gestalten. Zuerst ist jedoch einmal wichtig zu wissen, welche Hülle man nun wirklich haben möchte.

Welches Material soll gewählt und welche Art Hülle soll benutzt werden? Hat man diesen Punkt gut überlegt, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jede Art von Bildern ist zur Handyhülle selbst gestalten geeignet. Jede personalisierte Handyhülle wird also ein absolutes Unikat. Nicht nur Fotos können auf der Hülle abgedruckt werden, sondern die Hülle kann ganz individuell designt werden.

Beschriftungen der Handyhülle

Namen oder ein bestimmtes Datum sind ebenso beliebt wie Sprüche, Zitate oder Initialen.

Collage auf der Handyhülle

Damit kann man gleich mehrere seiner Lieblingsbilder auf der Hülle verewigen.

Fotos auf der Handyhülle

Manche haben nur ein oder zwei Lieblingsfotos, warum diese also nicht auf der Hülle bei sich tragen?

Eine individuelle Handyhülle selbst gestalten, ist kinderleicht. Wie schon erwähnt gibt es mittlerweile im Internet einige Anbieter, die das ausgewählte Design auf einer Hülle anfertigen. Das geht einfach und sehr schnell. Mit wenigen Klicks ist die einzigartige Hülle für das Smartphone fertig designt und kann bestellt werden.

Fazit: Handyhüllen sind sehr verschieden

Handyhüllen sind einfach enorm wichtig, um sein Smartphone in jeder Lebenslage zu schützen. Viel zu oft geschieht ein kleines Unglück und das Smartphone fällt zu Boden. Im leichtesten Unglücksfall hat der Bildschirm nur einen Sprung und das Smartphone funktioniert noch. Im schlimmsten aller Fälle zerspringt das Smartphone in einige Teile. Smartphones haben sehr oft einen Körper aus Glas und schon deswegen ist eine gute Schutzhülle unumgänglich. Sieht diese dann noch großartig aus, hat man lange Freude daran.

Die Auswahl der Schutzhüllen für Smartphones ist mittlerweile wirklich groß. Wer sich mit einer Standard-Hülle aber nicht zufrieden gibt, designt am besten seine Schutzhülle selbst. Dafür gibt es unzählige Möglichkeiten und Kombinationen. Dadurch erhält man eine einzigartige, unverwechselbare Schutzhülle für sein Smartphone. Bei einer Schutzhülle mit Fotocollage zum Beispiel kann man seine Lieblingsbilder immer bei sich haben und man wird immer wieder an schöne Momente erinnert. Schnell und einfach erstellt hält die Freude an der neuen und einzigartigen Hülle lange an.