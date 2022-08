Tools, um Ihr Smartphone in ein Designstudio zu verwandeln

Der Großteil der Menschen besitzt heute ein Smartphone mit einem Android oder iOS System, aber nur den wenigsten ist bekannt, dass sie damit einen Mini-Computer besitzen. Wussten Sie, dass es unzählige hilfreiche Apps gibt, mit denen Sie sogar Grafikdesign auf dem Smartphone machen können? Durch die laufend verbesserte Technologie der Smartphones sind immer mehr Dinge möglich, die mit einem Smartphone erledigt werden können.

Grafikdesign mit dem Smartphone

Unzählige Apps bieten Ihnen die Möglichkeit, nicht nur Fotos grafisch zu bearbeiten, sondern Sie können auch Porträts malen oder andere technische Bildbearbeitungen vornehmen. Es findet sich für jede Art von Grafikdesign eine App. Selbst Banner erstellen ist mit einer App auf dem Smartphone möglich. Probieren Sie es einfach aus und erstellen Sie einfach ein Banner für sich selbst oder Ihre Website.

Apps sind außerordentlich hilfreich

Die Smartphone-Technologie ist mittlerweile außergewöhnlich in vielerlei Hinsicht. Versuchen Sie es und erleichtern Sie Ihr Leben damit. Mittels App können Sie nicht nur Ihre Bankgeschäfte erledigen, sondern auch Ihr Heim mittels Bluetooth und einem Smart-Home-System steuern. Dabei können die Heizung, das Licht und vieles mehr mit dem Smartphone bedient werden und das lästige Suchen der richtigen Fernbedienung fällt dadurch weg. Ziemlich smart kann also so einiges erledigt werden.

Nicht nur Ihr Leben wird durch verschiedene Apps einfacher. Es gibt Apps, die andere Geräte unnötig machen. Dazu gehört zum Beispiel eine App, mit der Sie alles, was Sie möchten, scannen können.

Scannen mit dem Smartphone ist sehr einfach

Haben Sie gewusst, dass Sie die Kamera Ihres Smartphones zum Scannen benutzen können? Jeder benutzt das Smartphone für Selfies oder Fotos, doch die Scan-Funktion kennen nur wenige Menschen. Dabei ist es mit einer App äußerst einfach Dokumente, Wissenswertes aus Büchern oder von Unterlagen zum Lernen einfach unterwegs einzuscannen. Sicherlich ist es eine Herausforderung, ein ganzes Buch zu scannen, doch einige Seiten, um diese unterwegs zu studieren, sind kein Problem. Es gibt für die verschiedenen Anforderungen des Scannens die jeweils passende App.

Organisieren Sie mit Ihrem Smartphone Ihr Leben

Ihr Smartphone kann vieles in Ihrem Leben vereinfachen. Sie können Ihre Verpflichtungen und ihre Zeit organisieren, Erinnerungen einstellen und vieles mehr. Mit einer Kalender-App haben Sie alle Termine immer im Blick und werden sogar daran erinnert. Diese Termin-Erinnerungsfunktion ist wirklich praktisch. Wie die Möglichkeit der Kalender-App gibt es unzählige hilfreiche Apps, die vieles vereinfachen.

Apps helfen Ihnen auch beim Marketing

Wie schon erwähnt, gibt es unzählige Apps, die das Leben erleichtern und auch andere Geräte ersetzen. Mithilfe dieser Apps und Tools für Design können Sie Ihre Flyer, Banner oder Social Media Accounts hervorragend aufwerten, um mehr Erfolg zu haben. Hierbei stehen Ihnen für jede Art der Bearbeitung Apps mit perfekten Zusatzfunktionen zur Verfügung.

Nicht nur Fotobearbeitung, sondern auch diverse Schriftarten können eingesetzt werden, um Ihre Banner oder Produkte noch interessanter erscheinen zu lassen. Die verschiedenen Schriftarten sind gerade in der Werbung sehr von Vorteil.

Unzählige Apps und Tools lassen Sie unsicher werden, welches für Sie eine geeignete Wahl ist? Im Folgenden eine kurze Übersicht der im Moment erfolgreichsten Kreativ-Tools und deren Funktionen:

Marvel

Diese App kann alle benötigten Elemente an einem Ort zusammenbringen. Mit einer einzigen App, die derzeit als die beste App des Jahres 2022 bezeichnet wird, benötigen Sie keine zusätzlichen Programme, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen. Diese App ist ein Design-Tool für professionelle Designer ebenso wie für Anfänger.

Adobe Express

Dieses Tool ist eine der einfachsten und schnellsten Lösungen zum Entwerfen von Grafiken und Designs. Adobe Express bietet mehrere Tausend professionell gestalteten Vorlagen, die Sie ganz individuell nach Ihren Wünschen anpassen können.

Mit diesem Kreativ-Tool können Sie Druckmedien, Banner und vieles mehr einfach und schnell selbst erstellen. Des Weiteren können Sie diese fertiggestellt und personalisiert einfach teilen, drucken und verteilen. Mit Adobe Express liefert Adobe außerdem ein Smartphone-fähiges Kreativ-Tool, welches die Gestaltung von Social-Media-Posts, Logos oder Flyern ohne Vorkenntnisse ermöglicht.

Sketch

Dieses All-in-one-Tool funktioniert schnell, muss jedoch gekauft werden und die Lizenz dafür muss jährlich erneuert werden. Es benötigt jedoch nicht viel Downloadgröße und arbeitet einwandfrei. Einziger Nachteil in diesem System ist es, das keine Fotos bearbeitet werden können. Hierfür benötigen Sie andere Apps und müssen diese verbinden.

InVision

Mit diesem Tool für Design können Sie Ihre Ideen sehr schnell und einfach umsetzen. Außerdem stehen Ihnen Zusatzfunktionen zur Verfügung, um Übergänge zu animieren. Ein Tool, welches einiges bietet und Gemeinschaftsprojekte zulässt.

Axure RP

Mit der Verwendung dieses Tools ist alles möglich und einfach über die Cloud miteinander verbunden. Dokumentationen, Prototypen oder visuelles Design sind einfach durchzuführen und leicht abrufbar.

Fazit

Wie Sie sehen, gibt es so einiges, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn man die richtige Auswahl treffen möchte. Hat man seinen Favoriten unter den Design-Tools gefunden, ist es enorm einfach mit dem Smartphone Designs und Banner zu erstellen wie ein Profi und davon zu profitieren. Sie sollten es einfach selbst testen, um zu sehen, wie einfach es ist.

Weitere Tipps zur Erleichterung der Nutzung des Smartphones finden Sie in Onlinemagazinen wie dem Smartphone Magazin und anderen. Hier finden Sie die aktuellsten News und Tipps sowie Anleitungen für Ihr Smartphone.