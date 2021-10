Wie gut eignet sich Panzerglas als Displayschutz für Smartphones?

Im Alltag werden Smartphones mitunter ziemlich strapaziert. Sie werden bspw. ständig aus der Tasche geholt und wieder hineingesteckt. Mittlerweile nutzen Menschen ihr Smartphone in den unterschiedlichsten Situationen und fast rund um die Uhr. Daher sollten die Displays moderner Geräte auch so einiges aushalten und möglichst robust sein, denn ein kleines Missgeschick passiert schnell und im schlimmsten Fall ist dann das Display beschädigt.

Wirkliche Schutzmaßnahmen sind jedoch nur bei wenigen Geräten dabei, weshalb sich viele Nutzer mit Panzerglas Abhilfe verschaffen. Doch wie gut eignet sich Panzerglas eigentlich zum Schutz eines Smartphone-Displays und worauf sollte man bei dem Kauf einer Panzerglasfolie achten? Die Antwort auf diese Fragen verraten wir im Folgenden.

Eignet sich Panzerglas zum Schutz eines Smartphones?

Vom TV-Sender n-tv und einigen anderen Webseiten wurden erhältliche Panzerglasfolien einem ausführlichen Panzerglas Test unterzogen. Dabei wurde dem Gerät mit Schlüsseln, Münzen, Scheren und sogar einem Teppichmesser zugesetzt, was das mit Panzerglas ausgestattete Testgerät aber ohne Probleme überstand. Das spricht für die Robustheit von Panzerglasfolien, die auch von anderen Quellen getestet wurden. Hochwertige Folien hielten dabei sogar Schlägen von einem Hammer stand. Auch ein Sturz aus der Hosentasche wurde natürlich getestet, aber den erhältlichen Hüllen hat das nur wenig ausgemacht. Kein Wunder, wenn die anderen Ergebnisse auch keine Kratzer oder Ähnliches zurückgelassen haben.

Somit kann man festhalten, dass Panzerglas zum Displayschutz hervorragend geeignet ist, vor allem für Anwender, die das eigene Smartphone häufig verwenden.

Worauf sollte man bei dem Kauf von Panzerglas achten

Mittlerweile bieten eine ganze Reihe von Herstellern eigene Panzerglasfolien an, die sich nicht nur preislich, sondern auch qualitativ voneinander unterscheiden. Die höchstmögliche Qualität versprechen Folien mit einem Härtegrad von 9H, was härter ist als die Klinge von einem Messer. Denn mit einer solchen Folie lassen sich selbst Kratzer von Schlüsseln ganz einfach vermeiden.

Darüber hinaus sollte man immer auch die Dicke und Transparenz der erhältlichen Folien berücksichtigen, da sich dies in der Folge auf die Helligkeit des Displays auswirkt.

Anbringen von Panzerglasfolien

Eine Panzerglasfolie sollte nicht einfach so auf dem eigenen Smartphone angebracht werden. Stattdessen sollte das Display vor dem Anbringen der Folie zunächst von Staub befreit werden. Im Anschluss kann die Folie dann gleichmäßig angebracht werden, wobei man darauf achten sollte, dass sich keine Staubpartikel oder Haare darunter befinden.

Darum ist die gründliche Reinigung des Displays vor dem Anbringen einer Panzerglasfolie der wichtigste Schritt. Ist die Folie erst einmal angebracht, ist eine Korrektur in der Folge nur sehr schwer möglich, ehe diese wieder entfernt wird.

Wer diese Schritte bei dem Anbringen einer Schutzfolie aus Panzerglas berücksichtigt, dessen Handy ist mit dieser in der Folge bestmöglich geschützt.

Wie leicht bricht Panzerglas?

Im Gegensatz zu Kunststofffolien können Folien aus Panzerglas mitunter schonmal brechen. Denn schließlich bestehen Panzerglasfolien, wie es der Name bereits andeutet, aus einem Glas, wodurch das darunterliegende Display geschützt wird. Geht das Panzerglas während eines Sturzes kaputt, so braucht der Anwender sich um das Display keine Sorgen zu machen, welches in der Regel unversehrt bleibt. Ein Tausch der Panzerglasfolie bietet sich dann aber an.

Was tun, wenn eine Panzerglasfolie kaputt geht?

Wem das eigene Smartphone mit einer Panzerglasfolie einmal herunterfällt, wodurch das Panzerglas beschädigt wird, der wir zunächst wahrscheinlich einen Schock bekommen. Doch selbst wenn das Panzerglas in 1000 Stücke zerbricht, braucht man sich um das Display in 99 % der Fälle keine Sorgen zu machen. Stattdessen sollte man das Panzerglas erst einmal entfernen, um sich das Display darunter anzusehen, welches den Sturz wahrscheinlich unversehrt überstanden haben dürfte. Ist dies der Fall, so hat sich die Investition in eine Panzerglasfolie somit mehr als ausgezahlt, denn ein kaputtes Display ist deutlich teurer zu ersetzen als eine zerstörte Panzerglasfolie.

Zwar gibt es zum Schutz von Smartphone Displays auch viele weitere Möglichkeiten, doch Panzerglas stellt für den Schutz eines Displays die beste Option dar.