Unsere Werkstatt-Test Kategorie geht weiter, dieses Mal: Repair my Phone. Wir testen für euch Online Werkstätten und schreiben unsere Erfahrungen über diese auf unserem Magazin.

Repair my Phone (oder auch repairmyphone) hat seinen Sitz in Amt Wachsenburg / Ichtershausen. Die Internetseite ist erreichbar über http://www.repairmyphone.de/.

Repair my Phones Internetauftritt

Auf der Webseite findet man einige Smartphone-Modelle, deren Reparatur angeboten wird. Im oberen Menü werden die Hersteller Apple, Samsung, HTC, Nokia, Sony, LG und Motorola dargestellt. Abgesehen davon kann man sich ein individuelles Angebot einholen, sofern das gewünschte Smartphone nicht angezeigt wird.

Obwohl im unteren Teil der Webseite ein „PayPal“-Logo zu sehen ist, wird unter dem Punkt „Zahlarten“ nicht PayPal erwähnt. Im weiteren Verlauf unserer Bestellung stellten wir fest, dass PayPal nicht als Zahlart angeboten wird. Bezahlen bei Repair my Phone kann man also via Banküberweisung, Nachnahme und Barzahlung bei Abholung.

Die Webseite bietet Einsicht in den aktuellen Fortschritt der Reparatur. So kann jederzeit der momentane Schritt angeschaut werden.

Grundsätzlich dauert die Reparatur eines Smartphones laut Webseite bei Repair my Phone drei Werktage. Natürlich erst nach Eingang des Gerätes. Außerdem wird eine sogenannte „Express: 24h Reparatur“ angeboten. Für diese müssen rund 20€ extra gezahlt werden. Wir verzichten auf dieses Angebot.

Vor der Reparatur – Auftragserteilung

Eigentlich wollten wir ein iPhone 4 mit defektem Display zu Repair my Phone schicken. Nachdem wir eine Angebotsanfrage abgeschickt haben, erhielten wir zügig die Antwort, dass keine iPhone 4-Reparaturen mehr durchgeführt werden.

Also musste ein anderes Smartphone her. Wir entschieden uns für das im Jahr 2012 erschienene HTC One X. Der Defekt: ein klassischer Displayschaden, wobei allerdings nur das Glas gebrochen ist.

Das Smartphone: HTC One X

Wie man eindeutig sieht: Das Display ist etwa mittig gesprungen. Wir testen vor der Reparatur alle Funktionen. Von WLAN über Mikrofon und Display: Alles funktioniert einwandfrei. Auch die Touchfunktion des Displays hat keine Fehler.

Kosten und Dauer Reparatur

Laut Repair my Phone dauert die Reparatur 3 Werktage (nach Erhalt des Smartphones). Für diese Smartphone-Reparatur müssen wir im weiteren Verlauf des Bestellvorgangs 125,90€ inkl. Versand bezahlen.

Laut Webseite unter dem Punkt „So funktioniert es“ wird der Versand als kostenlos deklariert. Wir zitieren:

„Füllen Sie dafür unser Einsendeformular aus. Auf die angegebene E-Mail Adresse senden wir Ihnen Ihren kostenlosen Einsendeschein den Sie ausdrucken und zum Senden des Geräts einsetzen…“

In der E-Mail, die wir kurz nach Abschluss der Bestellung erhalten haben, werden die Versandkosten berechnet.

Man hat die Möglichkeit das Smartphone nach der Reparatur einem „erweiterten Funktionstest“ zu unterziehen. In diesem Test sollen dann alle gängigen Funktionen (WLAN, Kameras, Lautsprecher usw.) für zusätzliche 5 € überprüft werden. Das Angebot nehmen wir nicht an.

Die Reparatur des One X bei Repair my Phone kostet an sich 119€. Vergleicht man im Internet die Preise für dieselbe Reparatur, liegt Repair my Phone im mittleren Bereich. 79,90€ war das günstigste Angebot, das wir finden konnten. 250€ das teuerste. Die meisten Angebote liegen im Bereich bei 95€ bis 130€.

Während der Reparatur bei Repair my Phone

Da bisher nur die Eingangsbestätigung des One X gekommen ist, haben wir am 12.08.2016 eine E-Mail Anfrage gestellt. (Zur Info: Das Smartphone wurde am 08.08.2016 an Repair my Phone versendet). Am 15.08.2016 erhielten wir eine freundliche Antwort, dass in letzter Zeit viele Geräte eingeschickt wurden und dass die versprochenen 3 Werktage nicht eingehalten werden können.

Am 18.08.2016 hat sich der Status geändert auf:

„Gerät befindet sich im Reparaturprozess (voraussichtliche Auslieferung bei erfolgreich bestandenen Endtest: 23.08.2016)„.

Am 23.08.2016 hat sich der Status der Reparatur wieder geändert:

„Status: Gerät befindet sich im Reparaturprozess (es liegt ein Kleinteildefekt vor. Dieses wurde bereits bei unserem Lieferanten bestellt. Ihnen entstehen natürlich keine weiteren Kosten. Eine Kontaktaufnahme Ihrerseits ist nicht ist nicht erforderlich, da dies die Reparatur unnötig verzögern kann. Bei Problemen im Endtest setzen wir uns mit ihnen in Verbindung. Sollten unsererseits noch Fragen bestehen, kontaktieren wir Sie umgehend. Voraussichtliche neue Auslieferung bei erfolgreich bestandenen Endtest: 28.08.2016)„.

Der 28.08.2016 ist ein Sonntag. Anschließend verfassen wir eine E-Mail, mit der Bitte um genauere Angabe. Auf diese Anfrage erhalten wir keine Antwort.

Da wir unser Smartphone am 30.08.2016 noch nicht zurückerhalten haben, prüfen wir an diesem Tag erneut den Status. Er hat sich geändert auf:

„Status: Gerät befindet sich im Reparaturprozess (leider hat Ihr Gerät den Endtest nicht bestanden und muss dem Techniker erneut vorgestellt werden. Eine Kontaktaufnahme Ihrerseits ist nicht erforderlich, da dies die Reparatur unnötig verzögern kann. Bei Problemen im Endtest setzen wir uns mit ihnen in Verbindung. Voraussichtliche neue Auslieferung bei erfolgreich bestandenen Endtest: 04.09.2016)„.

Zur Erinnerung: Wir haben ein voll funktionsfähiges Smartphone eingesendet.

Wir stellen fest, dass sich der Termin zur „Auslieferung“ jeden Tag um einen weiteren Tag verschiebt.

Am 06.09.2016 versuchen wir erneut schriftlich Kontakt aufzunehmen, da bisher noch nichts passiert ist. Daraufhin erhalten wir am 07.09.2016 eine Versandbestätigung des Smartphones ohne DHL-Nummer mit Rechnung per E-Mail.

Nach der Reparatur

Das Smartphone ist am 09.09.2016 bei uns angekommen. Als wir es auspackten, stellten wir fest, dass alle Funktionen gegeben sind. WLAN, Töne, Touchscreen, Taster, Akkuladung etc., alles funktioniert.

Allerdings ist der Rahmen in Höhe der USB-Buchse gebrochen. Ferner stellen wir einen kleinen weißen Punkt im Sichtfeld des Displays fest. Der stört zwar nicht, aber er ist da.

Hinweis: Wir dokumentieren jegliche Art der Kommunikation mit Screenshots, Mitschnitten, E-Mail Verkehr usw. Ferner wird jedes Smartphone vor der Versendung auf Herz und Niere durch eine Fachkraft geprüft. Dies wird ebenfalls dokumentiert.

Protokoll

04.08.2016 Kontaktanfrage bzgl. iPhone 4 Displayschaden-Reparatur.

04.08.2016 Schnelle Antwort mit dem Hinweis, dass sie keine Reparaturen für ein iPhone 4 durchführen (anderes Smartphone muss her).

07.08.2016 Wir haben ein HTC One X in Weiß besorgt und das Displayglas zerstört.

07.08.2016 Wir bezahlen 125,90€ per Vorkasse für die Reparatur (Banküberweisung).

08.08.2016 Das defekte One X wird zu Repair my Phone geschickt.

09.08.2016 Bestätigung per E-Mail, dass das Smartphone angekommen ist.

12.08.2016 Anfrage per E-Mail, ob es schon Fortschritte bei der Reparatur gibt.

15.08.2016 Antwort von Repair my Phone: Angegebene Reparaturzeit kann nicht eingehalten werden, da viele Geräte eingeschickt wurden.

18.08.2016 Statusänderung. Voraussichtliche Auslieferung wird geschätzt auf den 23.08.2016

23.08.2016 Statusänderung. Ein Kleinteil sei defekt. Voraussichtliche Auslieferung verschoben auf 28.08.2016 (Sonntag).

30.08.2016 Erneute Statusänderung. Unser Smartphone soll den Endtest nicht bestanden haben. Auslieferungsdatum verschiebt sich jeden Tag automatisch.

06.09.2016 Erneute Kontaktaufnahme via Kontaktformular, da bisher immer noch nichts Neues geschehen ist.

07.09.2016 Erhalt einer E-Mail: Unser HTC wird von Repair my Phone ohne Zusendung eines DHL-Tracking-Codes versendet.

09.09.2016 Das Smartphone ist bei uns angekommen.