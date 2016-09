Doc Phone: Erfahrungen und Test zur Reparatur

Wir testen für euch diverse Smartphone Reparaturwerkstätten und zeigen unsere Erfahrungen zu den Firmen.

Diesmal gehts um den Reparatur Dienstleister „Doc Phone“ mit seinem Hauptsitz in Darmstadt. Die Firma hat außerdem noch eine Zweigstelle in Frankfurt. Die Seite ist erreichbar unter www.doc-phone.de

Wichtiges zum Lesen: Eure Rechte bei einer Reparatur und wie man die richtige Werkstatt findet

Was Doc Phone anbietet

Die Werkstatt spricht von einer allgemeinen Reparaturdauer von 24 Stunden (natürlich nach Erhalt des Smartphones) bei kleineren bis normalen Defekten. Ein iPhone 5 Displaybruch gehört unserer Auffassung nach dazu. Sie repariert so gut wie jedes Smartphone wie z.B. iPhone, Samsung, HTC, LG etc. Sollte ein Smartphone nicht in der Liste von Doc Phone stehen, so hat man die Möglichkeit vorherigen Kontakt aufzunehmen.

Die Zahlungsmöglichkeiten sind PayPal, Banküberweisung, Nachnahme und Sofortüberweisung. Doc Phone ist außerdem ein „Trusted Shop“.

Wer in der Nähe wohnt kann sein Smartphone auch direkt zu den Filialien bringen.

Die Firma gibt sich bei ihrem Internetauftritt sehr kulant und verspricht eine „Zufriedenheitsgarantie“.

Vor der Reparatur

Jeder kennt es oder hat wenigstens schon mal davon gehört: Kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert – Das Display vom Smartphone ist hinüber. Der Ärger und die zusätzlichen finanziellen Belastungen sind in dem Moment groß. Umso wichtiger ist es eine kompetente und erfahrene Werkstatt zu finden.

Wie auf den Bildern zu erkennen ist, hat lediglich das Glas einen Schaden abbekommen. Alle Funktionen sind sonst einwandfrei.

Kann Doc Phone unseren Erwartungen gerecht werden? Welche Erfahrungen machen wir mit Doc Phone?

Unser Test-Smartphone

Wir haben ein iPhone 5 mit gebrochenem Display zu Doc Phone am 04.07.2016 eingesendet. Diese Leistung wird auf der Seite der Werkstatt mit 90€ angeboten. Die Webseite bietet eine Menüführung wie in einem Online Shop inkl. Warenkorb.

Kosten der Reparatur

Die Versandkosten und die Mehrwertsteuer sind in dem Preis von 90€ inklusive. Vergleicht man im Internet die Preise, liegt Doc Phone im guten, oberen Mittelfeld. Die Preise variieren zwischen 75 – 130 €.

Nach der Reparatur

Nach Erhalt des Smartphones haben wir folgende Funktionen getestet:

WLAN, mobiles Netz und Bluetooth

Buttons und weitere Knöpfe (Lautstärke, Home Button)

Mikrofon und Lautsprecher, Gesprächsqualität

Annäherungssensor

Kameras

Aufladefunktion, Verbindung zum Computer

Kopfhörer

Stabilität des Gehäuses, Sauberkeit der Reparatur

Das iPhone 5 läuft tadellos und hat den Funktionstest bestanden. Der Dienstleister hat seine „Versprechen“ gehalten. Die Reparatur verlief schnell und sauber. Weitere Einzelbewertungen findet ihr unten.

Dauer der Reparatur

Die Reparatur dauerte inklusive Hin- und Rückversand 4 Werktage. Dies ist eine absolut schnelle Reaktionszeit.

Protokoll

03.07.2016 Zerstörung des Displays

04.07.2016 Einsendung des iPhone 5 zu Doc Phone

06.07.2016 Kontaktaufnahme, ob das Smartphone angekommen ist, wurde freundlich bestätigt. Das iPhone sei bereits in Reparatur beim Techniker und würde noch heute rausgehen.

07.07.2016 Wir halten das Smartphone repariert in unseren Händen.

04.08.2016 Auch nach einem Monat läuft noch alles einwandfrei. Es sind keine Folgefehler ersichtlich.

Hinweis: Wir dokumentieren jegliche Art der Kommunikation mit Screenshots, Mitschnitte, E-Mail Verkehr usw. Ferner wird jedes Smartphone vor der Versendung auf Herz- und Niere durch eine Fachkraft geprüft und ebenfalls dokumentiert.