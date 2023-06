Gigaset GX4 im Praxistest: Unsere Erfahrungen zusammengefasst

Du möchtest wissen, wie das Gigaset GX4 in der Praxis abschneidet? In diesem Artikel fassen wir unsere Erfahrungen mit diesem vielseitigen Smartphone zusammen. Von der Leistung über die Kameraqualität bis hin zur Benutzerfreundlichkeit – wir haben das Gigaset GX4 auf Herz und Nieren ausprobiert, um dir einen umfassenden Überblick zu bieten. Kann das Outdoor-Smartphone seine Stärken vom Papier auch in der Praxis einbringen? Das wollen wir im Folgenden herausfinden und dir die Ergebnisse in unserem Praxistest zusammenfassen.

Was schauen wir uns im Praxistest des GX4 genau an?

Im Rahmen unseres Praxistests des Gigaset GX4 konzentrieren wir uns auf die Merkmale, die dieses Smartphone laut Gigaset selbst zu einem Outdoor-Smartphone machen. Wir nehmen dabei besonders die Akkulaufzeit, das Display, die Kameraqualität und die Verarbeitung für den Outdoor-Einsatz unter die Lupe. Erfahre in den folgenden Abschnitten, wie das GX4 in diesen Bereichen in unserem Praxistest abgeschnitten hat und ob es insgesamt den Anforderungen eines robusten und zuverlässigen Begleiters im Freien gerecht wird.

Die Akkulaufzeit überzeugt uns im Praxistest

Das Gigaset GX4 beeindruckt mit einer starken Akkulaufzeit, die uns im Praxistest wirklich positiv überrascht hat. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 5.000 mAh Akku bietet das Smartphone eine langanhaltende Energieversorgung. Selbst bei moderater Nutzung kann das GX4 problemlos 2 bis 3 Tage ohne Nachladen auskommen. Im Standby-Modus zeigt es zudem eine bemerkenswert genügsame Energieaufnahme. Wir hatten im Test nach 5 Tagen Stand-by, einer guten Stunde Bildschirmzeit sowie ein paar Fotos immer noch einen halbvollen Akku. Dank dieser Ausdauer ist das GX4 ein zuverlässiger Begleiter für längere Outdoor-Abenteuer, bei denen eine konstante Stromversorgung nicht immer gewährleistet ist.

Wechsel-Akku und Wireless Charger sorgen für flexible Energieversorgung

Das Gigaset GX4 bietet eine bemerkenswerte Eigenschaft: den Wechsel-Akku. Anders als bei vielen wasserdichten Smartphones, die verklebte Akkus haben, setzt Gigaset auf eine praktische und unkomplizierte Lösung. Der Akku kann ohne Schrauben einfach eingesetzt werden und wird von federnden Kontakten gehalten. Die Rückseite des Smartphones ist dünn und mit einer Dichtung versehen, die die Komponenten zuverlässig schützt. Das Öffnen und Wechseln des Akkus erfordert kein Werkzeug und kann mit einem einfachen Handgriff durchgeführt werden.

Zudem unterstützt das GX4 kabelloses Aufladen mit bis zu 15 Watt nach dem Qi-Standard, was normalerweise Premium-Smartphones vorbehalten ist. Dafür verkauft Gigaset auch den passenden Wireless Charger in seinem Shop für 39,99€.

Ansonsten kann natürlich auch normal mit einem Kabel geladen werden. Über den USB Typ C Anschluss und Power Delivery 3.0 kann das Smartphone dabei in nur einer Stunde bis zu 90 Prozent wieder aufladen. Super für eine kleine Pause auf einer Wanderung.

Sollte die Akkuleistung trotz der voreingestellten Batterieladegrenze nachlassen, bietet Gigaset einen neuen Original-Akku zum Preis von 34,99 Euro an. Der Wechsel des Akkus ist unkompliziert und dauert nur eine Minute, und er bietet eine praktische Alternative zur Verwendung einer Powerbank. Mit dem Gigaset GX4 kannst du somit flexibel auf deine Energiebedürfnisse reagieren und dich auf eine zuverlässige Stromversorgung verlassen.

Helles IPS-Display für klare Darstellung im Freien

Das Gigaset GX4 ist mit einem 6,1 Zoll IPS-Panel ausgestattet, das sich durch eine beeindruckende Helligkeit auszeichnet. Das Display ist im Alltag sehr gut ablesbar und kann auch in einer hellen Umgebung punkten. Lediglich direkte Sonneneinstrahlung kann die Ablesbarkeit beeinträchtigen. Die Kontraste sind dank der hohen Leuchtkraft knackig und bieten eine ansprechende Bildqualität. Zudem überzeugt das Display mit einer sehr guten minimalen Helligkeit. Die einzige Schwäche des Displays liegt in der etwas zu kühlen Farbdarstellung in allen Profilen, was jedoch im Alltag kaum störend ist. Das GX4 bietet somit ein helles und klar lesbares Display, das sehr gut für den Einsatz im Freien geeignet ist.

Verbesserte Kamera mit praktischen Funktionen beim Gigaset GX4

Das Gigaset GX4 bietet eine grundsolide Kamera, die im Verhältnis zum Vorgängermodell (hier geht’s zum Testbericht des GX290) noch einmal deutlich verbessert wurde. Die Kameras des Gigaset GX4 umfassen eine Dual-Kamera auf der Rückseite sowie eine Frontkamera für Selfies. Die Hauptkamera verfügt über eine maximale Auflösung von 48 Megapixel im 4:3-Format. Alternativ kann die volle Bildbreite von 19,5:9 genutzt werden, wodurch Aufnahmen mit 12 Megapixel entstehen. Es besteht auch die Möglichkeit, die vollen 48 Megapixel abzurufen. Das zweite Objektiv dient für Ultraweitwinkelaufnahmen und bietet 8 Megapixel. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 16 Megapixel.

Die Bildqualität und die Bedienung sind ebenfalls ansprechend. Bei Tageslicht liefert die Kamera insgesamt ordentliche Ergebnisse mit ausreichender Schärfe und Bilddetails sowie natürlichen Farben. Der zweifache digitale Zoom erzeugt allerdings eher grobkörnige Bilder und ist wenig empfehlenswert. Selfies sind in unserem Praxistest ganz gut geworden und bieten ausreichende Bildschärfe und Kontraste. Im Porträtmodus funktioniert der Bokeh-Effekt problemlos.

Mit der aufgeräumten Kamera-App bietet das Smartphone eine benutzerfreundliche Oberfläche und nützliche Funktionen in einem übersichtlichen Layout. Während das GX4 nicht mit Kameras in höheren Preisklassen konkurrieren kann, ist die Hauptkamera dennoch praxistauglich. Insgesamt eignet sich das Gigaset GX4 gut für schöne Schnappschüsse unterwegs. Wer aber Wert auf hochqualitative Bilder für Instagram und Co. legt, der sucht sich wohl besser ein anderes Handy.

Robustes Design und hochwertige Verarbeitung für den Einsatz im Freien

Das Gigaset GX4 liefert ein auf den ersten Blick robustes und ansprechendes Design. Mit abgerundeten Ecken und einem kantigen Gehäuse vermittelt es sofort den Eindruck eines Outdoor-Smartphones. Die Verarbeitung ist hochwertig und die Materialanmutung solide. Das Smartphone ist nach IP68 zertifiziert, was bedeutet, dass es staub- und wasserdicht ist. Es hat eine abnehmbare Rückseite aus Polycarbonat, unter der sich der wechselbare Akku sowie die SIM-Slots und der Einschub für die microSD-Karte befinden. Auf der Vorderseite gibt es eine praktische Status-LED und ein leuchtender Ring um die Kamera, der bei eingehenden Nachrichten oder als Taschenlampenfunktion genutzt werden kann.

Mit seinen Abmessungen von 160,9 × 80 × 12,2 mm und einem Gewicht von 270 g ist das GX4 zwar etwas wuchtig, liegt aber dennoch gut in der Hand. Die breiteren Bildschirmränder tragen zur erhöhten Stabilität als Outdoor-Smartphone bei. Insgesamt bietet das Gigaset GX4 ein robustes Design und eine hochwertige Verarbeitung, die den Anforderungen eines Outdoor-Smartphones gerecht wird.

Fazit zum Praxistest des Gigaset GX4

Das Gigaset GX4 konnte uns in unserem Praxistest als ein robuster Alltagsbegleiter in der Natur und im Freien mit starken Kernkompetenzen erfreuen. Es überzeugt mit einem schlüssigen Gesamtkonzept, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit (Wechsel-Akku). Das robuste Gehäuse, die lange Akkulaufzeit und die Möglichkeit der Dual-SIM und microSD sind weitere Stärken.

Insgesamt bietet das Gigaset GX4 ein ziemlich gutes Gesamtpaket zu einem absolut fairen Preis von 349,00€ im Shop von Gigaset. Das Gerät erscheint ideal für diejenigen zu sein, die ein zuverlässiges und robustes Smartphone suchen, das auch bei anspruchsvollen Bedingungen standhält und eine lange Akkulaufzeit bietet. Obwohl es einige Einschränkungen gibt, wie die niedrige Displayauflösung und das Fehlen von 5G, bietet das GX4 dennoch eine solide Leistung und ist eine gute Wahl für Outdoor-Fans und diejenigen, die Wert auf eine lange Nutzungsdauer legen.

Stärken im Überblick

Lange Akkulaufzeiten

Widerstandsfähig

Nachhaltiges Konzept

Lange Updateversorgung

Gute Audioklinke

Dual-SIM und microSD

Schwächen im Überblick