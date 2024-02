Handyvertrag online abschließen – das gilt es zu beachten

Heutzutage verfügt nahezu jeder Mensch über ein modernes Smartphone und infolgedessen auch über einen Handyvertrag. Oftmals entscheiden wir uns für ein Kombinationspaket. Das bedeutet, dass wir einen Tarif auswählen, der mit einem neuen Endgerät einhergeht. Diese Verträge sind besonders praktisch, schließlich müssen wir uns um ein neues Handy keine Gedanken machen. Alternativ können wir uns für einen „normalen“ Handyvertrag ohne Smartphone entscheiden. Das lohnt sich für all diejenigen, die bereits ein Endgerät besitzen und dieses nicht ersetzen möchten. Wer jedoch auf der Suche nach einem neuen Tarif ist, hat häufig die Qual der Wahl. Zahlreiche Telekommunikationsunternehmen locken mit attraktiven Konditionen. Doch wie finden wir den perfekten Handyvertrag und was sollten wir bei Vertragsabschluss beachten, insbesondere wenn der Tarif online abgeschlossen wird?

Handyverträge mit Smartphone

Bevor wir uns auf die Suche nach einem passenden Handyvertrag machen, sollten die Grundvoraussetzungen bekannt sein. Dazu gehören die tariflich festgehaltenen Konditionen wie das Datenvolumen, eine SMS- und Telefonie-Flat sowie das Smartphone. Immer wieder klagen Nutzer darüber, dass ihr Datenvolumen nicht ausreicht und zum Ende des Monats sogar eine gedrosselte Geschwindigkeit aufweist. Dieser Problematik können wir effektiv vorbeugen, wenn wir bei Vertragsabschluss direkt auf das geeignete Datenvolumen achten. Wer gelegentlich im Internet surft und seine E-Mails abruft, für den sind zwischen 5 und 8 GB Datenvolumen im Monat vermutlich mehr als ausreichend und werden ggf. gar nicht jeden Monat voll genutzt.

Heutzutage stellt das Smartphone jedoch einen essenziellen Begleiter dar und wird bei Weitem nicht mehr nur für das Telefonieren, das Versenden von Kurznachrichten und das gelegentliche Abrufen der E-Mails genutzt. Insbesondere die Nutzung von Social Media hat dazu beigetragen, dass wir monatlich mehr Gigabyte benötigen. Gut bedient sind wir dabei mit einem Handyvertrag mit neuem Smartphone, welcher ein Datenvolumen ab 25 GB aufweist. Hier sind wir auf der sicheren Seite und können sorgenfrei durch die Welt der sozialen Netzwerke surfen. Tarife mit einem Endgerät sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. In der Regel weisen alle Verträge eine SMS- und Telefonie-Flat auf. Das bedeutet, dass wir unbegrenzt ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz telefonieren können. Überdies können wir das Datenvolumen auswählen, welches zu uns am besten passt. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit zwischen den modernsten Smartphones auszuwählen, sodass wir immer auf dem neuesten Stand sind.

Wer von unterwegs mit dem Handy arbeiten möchte, sollte auf ausreichenden Speicherplatz des Gerätes achten. Doch auch für diejenigen, die das Endgerät für Arbeitszwecke nutzen, gibt es attraktive Lösungen. Zudem bieten viele Telekommunikationsunternehmen Sonderangebote für Familien oder junge Erwachsene an. Mehrere hundert Euro können wir dadurch jährlich zusätzlich einsparen. Das Gleiche gilt für bestimmte Endgeräte. Entscheiden wir uns für einen Handyvertrag mit Smartphone, erhalten wir oftmals obendrauf Zubehör. Bei einem iPhone kann dies das Netzteil oder bei einem Samsung Smartphone hochwertige Kopfhörer sein. Ein Handyvertrag mit Smartphone kann sich daher lohnen.

Bei vielen Anbietern können wir die Laufzeit des Vertrags zudem selbst auswählen. Meist stehen uns zwischen 24 und 36 Monaten Laufzeit zur Auswahl. Die Laufzeit variiert dabei natürlich von dem Smartphone sowie den Vertragskonditionen, die wir ausgewählt haben.

Handyverträge ohne Endgerät

Die meisten Handyverträge mit Smartphone sind auch ohne Smartphone erhältlich. Dies ist für Nutzer interessant, die bereits ihr perfektes Smartphone in den Händen halten. Tarife ohne Endgeräte gibt es sowohl mit einer Mindestlaufzeit als auch ohne Laufzeit. Ein Vertrag ohne Laufzeit kann unter Umständen teurer sein als der Laufzeitvertrag. Hier sollte man sich im Vorfeld unbedingt schlau machen und genauestens informieren. Überdies werben viele Telekommunikationsunternehmen mit einem günstigen Monatspreis, der sich manchmal aber nach ein paar Monaten deutlich erhöht. Das sollten wir berücksichtigen und gegebenenfalls abwägen, welche Variante zu uns besser passt. Bei Laufzeitverträgen lohnt es sich also immer den Gesamtpreis für die Laufzeit zu betrachten und zu vergleichen.

Neben Handyverträgen mit und ohne Smartphone gibt es noch die Prepaid-Tarife. Bei diesen Modellen müssen wir unser Guthaben aufladen. Sobald dieses aufgebraucht ist, können wir keine SMS mehr versenden oder telefonieren, gleiches gilt für das Datenvolumen. Haben wir das vereinbarte Datenvolumen aufgebraucht, müssen wir unser Guthaben wieder füllen. Erst, wenn dies erfolgt ist, können wir das Smartphone wieder uneingeschränkt nutzen. Diese Variante eignet sich jedoch nur für Personen, die das Handy ausschließlich zum Telefonieren oder Versenden von SMS nutzen. Es sei denn, wir entscheiden uns für ein hohes monatliches Datenvolumen. Sinnvoller sind jedoch Verträge, die feste und beständige Konditionen aufweisen.

Worauf gilt es bei der Vertragsauswahl zu achten?

Wer nach einem neuen Handyvertrag Ausschau hält, sollte einiges beachten. Zuallererst ist es wichtig, dass wir den bestehenden Handyvertrag frühzeitig kündigen. Halten wir uns nicht an die Kündigungsfrist, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. Besonders ärgerlich wird es, wenn wir mit unserem jetzigen Telekommunikationsunternehmen nicht zufrieden sind. Konnten wir den Vertrag jedoch rechtzeitig kündigen, steht einem Vertragswechsel nichts im Wege.

Bei der Vertragsauswahl sollten wir uns auf die Konditionen konzentrieren. Dazu zählen die Laufzeit, das Datenvolumen sowie die Flat für das Telefonieren und Versenden von Kurznachrichten. Da die meisten Verträge das unbegrenzte Telefonieren und SMS-Versenden anbieten, können wir unseren Fokus auf das Datenvolumen legen. Dieses sollte mindestens 10 GB umfassen. Je mehr Datenvolumen der Handyvertrag aufweist, desto weniger Gedanken müssen wir uns während des Surfens im Internet oder des Streams von Videos machen. Wer heutzutage über ein Datenvolumen von 25 GB verfügt, ist auf der sicheren Seite.

Zu guter Letzt stellt sich die Frage, ob es ein Vertrag mit oder ohne Smartphone sein darf. Entscheiden wir uns für das Komplettpaket, kommen wir direkt in den Genuss des neuesten Smartphones, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Selbst, wenn wir aktuell keins benötigen, hätten wir zudem eins auf Reserve. Displayrisse oder andere Beschädigungen entstehen schließlich öfter, als uns lieb ist.