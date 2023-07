Lebara Tarif-Highlights im Juli 2023

Der Sommer ist da und mit ihm kommen die sommerlichen Angebote von Lebara im Juli 2023. Wenn Sie nach günstigen Tarifen für mobile Kommunikation suchen oder internationale Anrufe zu besonders niedrigen Preisen tätigen möchten, hat Lebara die passenden Angebote für Sie. In diesem Artikel stellen wir Ihnen zwei aufregende Tarife vor, mit denen Sie diesen Sommer bares Geld sparen können. Entdecken Sie gemeinsam mit uns die Sommerangebote von Lebara und profitieren Sie von flexiblen Verträgen, erstklassiger Netzabdeckung und attraktiven Preisen, die Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden.

HELLO! XS Prepaid Flat – Viel Leistung zum kleinen Preis

Der HELLO! XS Prepaid Flat Tarif von Lebara bietet Ihnen eine großzügige Menge an Datenvolumen zu einem unschlagbaren Preis. Mit diesem Tarif erhalten Sie eine kostengünstige Lösung, um in Verbindung zu bleiben und das Internet zu nutzen.

Mit der HELLO! XS Prepaid Flat erhalten Sie dauerhaft 6 GB Datenvolumen für nur 4,99 € pro 28 Tage. Dies ist eine großartige Gelegenheit für alle, die gerne online surfen, Videos streamen und mit Freunden in den sozialen Medien interagieren. Zusätzlich zu dem großzügigen Datenvolumen erhalten Sie eine Allnet-Flat für Anrufe innerhalb Deutschlands sowie 50 Minuten in 50 Ländern. Mit diesem Tarif haben Sie die Freiheit, unbegrenzt zu kommunizieren, ohne sich um hohe Kosten oder Vertragsbindungen sorgen zu müssen.

HELLO! S Prepaid Flat – Volle Flexibilität unterwegs

Mit der HELLO! S Prepaid Flat von Lebara erhalten Sie ein erweitertes Datenvolumen, das Ihnen lang anhaltende Konnektivität und noch mehr Nutzungsmöglichkeiten bietet. Dieser Tarif ist ideal für diejenigen, die mehr Datenpower benötigen.

Für nur 9,99 € pro 28 Tage erhalten Sie ganze 20 GB Datenvolumen in den ersten 24 Wochen, danach 12 GB. Dies ist ein exklusives Online-Angebot, das Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten bietet, um im Internet zu surfen, Videos anzusehen und mit Ihren Lieben in Kontakt zu bleiben.

Der HELLO! S Prepaid Flat Tarif beinhaltet auch eine Allnet-Flat für Anrufe innerhalb Deutschlands sowie 50 Minuten in 50 Ländern. Sie profitieren von einer starken Netzabdeckung und Top-Preisen, ohne sich um versteckte Kosten oder Vertragsbindungen sorgen zu müssen.

Lebara – Die Anlaufstelle für günstige und flexible Prepaid-Tarife

Lebara ist Ihre erste Wahl, wenn es um günstige und flexible Prepaid-Tarife geht. Mit einem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen bietet Lebara Ihnen die Freiheit, nur das zu bezahlen, was Sie wirklich brauchen.

Egal ob Sie international reisen oder einfach Geld sparen möchten, Lebara hat die passenden Tarife für Sie. Mit attraktiven Preisen und flexiblen Optionen haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Kommunikationskosten und können diese an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Dies macht Lebara besonders attraktiv für Studenten und alle, die ein begrenztes Budget haben.

Darüber hinaus ist Lebara die ideale Wahl für internationale Nutzer. Mit günstigen Minutenpreisen für Anrufe in 50 Länder und inkludierten Minuten ins Ausland, auch außerhalb der EU, können Sie mühelos mit Ihren Lieben auf der ganzen Welt in Verbindung bleiben. Dank des leistungsstarken Telefonica-Netzes mit ausgezeichneter Netzabdeckung können Sie eine zuverlässige Verbindung genießen.

Egal ob Sie einen Mobilfunktarif für den täglichen Gebrauch oder spezielle Anforderungen suchen, Lebara bietet Ihnen die nötige Flexibilität, um Ihre Kommunikation effizient zu gestalten und dabei Geld zu sparen. Entscheiden Sie sich für Lebara und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen eines günstigen und maßgeschneiderten Mobilfunkanbieters.