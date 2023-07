Smartphones begleiten uns nun schon länger im Alltag und ohne sie kommen wir auch kaum noch aus. Smart-Devices sind nämlich längst nicht mehr nur Telefone, sondern echte Multitools, über die wir mit unseren Mitmenschen in Kontakt bleiben, uns über Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, Medien aller Art konsumieren – und zu guter Letzt unser Leben organisieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den richtigen Apps und den passenden Tarifen das Beste aus Ihrem Smartphone herausholen können. Außerdem erhalten Sie in diesem Artikel wichtige Tipps zu den Themen Smartphone-Versicherung und Security.

Must-have-Apps für jedes Smartphone

Ohne die zahlreichen Applikationen, kurz Apps, wären Smartphone nur halb so nützlich wie sie sind. Wer die richtigen Apps installiert, macht aus seinem mobilen Endgerät im Handumdrehen einen echten Alleskönner. Mit wenigen Fingerbewegungen verwandelt sich das Telefon so in eine Multimediaplattform, ein Navigationssystem oder einen Fitness-Coach.

Social Media und Messenger

Während man sich früher vor allem per SMS und MMS ausgetauscht hat, sind heute Messenger und Social Media angesagt. Die Apps ermöglichen uns, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben und zu jeder Uhrzeit und von jedem Ort aus Informationen auszutauschen. Beispiele für beliebte Messenger sind WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger und Skype. Die Programme erlauben es dem Nutzer Textnachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dokumente senden. In manchen Fällen sind auch Sprachanrufe oder sogar Videocalls möglich. Darüber hinaus verfügen sie oft über Gruppenchatfunktionen, weshalb sie auch im Büroalltag ihren festen Platz haben. Selbstverständlich bieten auch die meist genutzten Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter eigene Apps an, die den bequemen Zugriff auf alle dort verfügbaren Inhalte erlauben. Jüngere Nutzer bevorzugen häufig Hybrid-Apps, die Messenger und Social-Media-Funktionen kombinieren. Bekannte Beispiele hierfür sind Snapchat oder TikTok.

Entertainment und Multimedia

Durch das Smartphone und die passenden Apps sind separate MP3- und Video-Player längst überflüssig geworden. Die meisten Smartphones haben von Haus aus bereits gute Apps für diese Zwecke mit an Bord. Das Speichern von Musik, Filmen oder Serien auf dem eigenen Gerät ist aber gar nicht mehr unbedingt nötig. Streaming-Apps wie Spotify, Deezer, Netflix oder Disney+ ermöglichen ihren Nutzern den Zugriff auf Millionen von Musiktiteln, neuste Blockbuster und Serien-Highlights. Da die Auswahl an Anbietern so groß ist, sollten Sie die Streaming-App mit dem für Sie besten Angebot wählen. Wer selbst aufgenommene Fotos oder Videos bearbeiten möchte, kann dies ebenfalls mit den Bordmitteln tun, oder darauf spezialisierte Apps wie Instagram, Snapchat oder Adobe Photoshop Express nutzen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheits- und Fitness-Apps haben in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen und spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung und Verbesserung unserer körperlichen Fitness. Die Apps sind oft auf bestimmte Aspekte spezialisiert und bieten eine Vielzahl von Funktionen und Tools, die dabei helfen, Körperfunktionen zu überwachen, Fitnessziele zu setzen und Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen.

Da die Auswahl sehr groß ist, sollten Sie vor allem darauf achten, welche Features Sie sich wünschen. Manche Programme können auch mit zusätzlichen Geräten wie Smartwatches oder Fitness-Trackern gekoppelt werden. Andere bieten hingegen personalisierte Empfehlungen und unterstützen die User mit Erinnerungen bei der Einhaltung ihrer Trainings- und Gesundheitsziele.

Die Auswahl an App-Tools, die uns bei vielen alltäglichen Tätigkeiten unter die Arme greifen, ist vielfältig: Von Navigations-Apps, die uns den Weg weisen, bis hin zu Listen-Apps, die beim Einkaufen helfen. Das Smartphone hat sich zu einem praktischen Werkzeug entwickelt, das uns in vielen Aspekten des täglichen Lebens unterstützt. Besonders beliebt und nützlich sind Navigations-Apps wie Google Maps, Apple Maps oder Waze. Wer nicht nur sicher, sondern auch zur richtigen Zeit ans Ziel kommen möchte, der sollte zudem auf Kalender- und Terminplaner-Apps wie Google Keep, Apple Erinnerungen und Microsoft To-do setzen.

Die besten Tarife finden

Jeder hat unterschiedliche Anforderungen an seinen Smartphone-Tarif. Für die Auswahl ist es wichtig, den eigenen Bedarf an Telefonie, Internetnutzung, SMS und anderen Diensten realistisch einzuschätzen. Nur dann ist es möglich, einen passenden Tarif zu finden. Die meisten Nutzer möchten einen günstigen Smartphone-Tarif mit hohem Datenvolumen. Zu den wichtigsten Kriterien gehören die Kosten des Tarifs, einschließlich monatlicher Gebühren, Kosten für zusätzliches Datenvolumen und Roaming-Gebühren. Ebenfalls spielt die Netzabdeckung eine entscheidende Rolle, da das gebuchte Datenvolumen ja so gut wie überall verfügbar sein soll. Achten Sie dabei auch auf Qualität des Kundenservices und den Ruf des Anbieters. Viele Netzbetreiber bieten Rabatte und Sonderangebote an, um neue Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu binden. Diese können beispielsweise kostenlose Upgrades oder zusätzliches Datenvolumen beinhalten. Halten Sie Ausschau nach solchen Angeboten und vergleichen Sie diese mit den regulären Tarifen, um das beste Angebot zu finden.

Welche Versicherungen wirklich sinnvoll sind

Moderne Smartphones sind in der Regel nicht günstig – vor allem, wenn es sich um die leistungsstarken Flaggschiff-Modelle der Marktführer handelt. Eine Smartphone-Versicherung kann daher eine sinnvolle Investition sein, um das Gerät vor unvorhergesehenen Schäden oder Verlust zu schützen. Mittlerweile bieten die meisten Versicherer ein ganzes Portfolio an entsprechenden Versicherungspaketen an, weshalb man schnell den Überblick verliert. Wirklich sinnvoll sind jedoch nur drei Versicherungsarten:

Diebstahl- und Verlustversicherung: Diese Versicherung deckt den Verlust oder Diebstahl des Smartphones ab.

Diese Versicherung deckt den Verlust oder Diebstahl des Smartphones ab. Schadensversicherung: Diese Versicherung deckt physische Schäden, einschließlich Wasserschäden und Displaybruch, ab.

Diese Versicherung deckt physische Schäden, einschließlich Wasserschäden und Displaybruch, ab. Garantieverlängerung: Eine Garantieverlängerung bietet zusätzlichen Schutz über die Herstellergarantie hinaus.

Tipps für die sichere Smartphone-Nutzung

Da sich auf dem Smartphone viele persönliche Informationen, Daten und Bilder befinden, sollten gewisse Vorkehrungen getroffen werden, um es Datendieben so schwer wie möglich zu machen.

Halten Sie Ihr Smartphone-Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand. Aktualisierungen enthalten oft wichtige Sicherheitspatches, die bekannte Schwachstellen schließen und das Gerät vor potenziellen Angriffen schützen.

Sichere Logins nutzen

Für das Entsperren des Smartphones und wichtige Apps (vor allem Banking-Apps) sollten immer starke Passwörter gewählt werden. Am besten ist es, eine Multifaktor-Authentifizierung zu nutzen, sofern diese zur Verfügung steht. Einfache und gängige Zeichenkombinationen für Passwörter gilt es zu vermeiden.

Regelmäßige Backups

Für den Fall, dass ein Gerät plötzlich defekt ist oder abhandenkommt, sind regelmäßige Backups unverzichtbar. Nur so lassen sich Ihre Daten vor Verlust schützen und im Notfall auch auf einem neuen Smartphone wiederherstellen.