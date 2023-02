Die passenden Apps für Fußballfans

Apps dominieren mittlerweile nicht nur unsere Handys, sondern auch unser Leben. Über die sozialen Netzwerke, wie Instagram oder BeReal, kann man zu jeder Zeit mit den Freunden in Kontakt bleiben. Mittlerweile kann jede Person seine eigene App veröffentlichen, wodurch es auch skurrilere Apps gibt, wo der Fokus etwa auf dem Verändern des eigenen Gesichts liegt. Bei dieser Quantität an Apps gibt es auch eine Nische für Fußballfans. Diese können mit dem Handy immer die aktuellen Nachrichten erhalten, dem eigenen Verein näher verbunden bleiben oder mehr Statistiken erhalten. Mit welchen Apps man das schaffen kann, zeigen wir in diesem Artikel.

Immer auf dem aktuellen Stand bleiben

Fast jede Nachrichtenseite hat heutzutage eine eigene App, in welcher Interessierte zu jeder Zeit die aktuellen Nachrichten finden können. Diese Möglichkeit gibt es natürlich ebenfalls für Nachrichten über Fußball. Ein Beispiel dafür ist die Onefootball-App. Bei dieser kann man aktuelle Nachrichten erhalten und den Spielstand einzelner Spiele erfahren. Ebenfalls gibt es die „Following“-Funktion, in welcher man einzelne Vereine aussuchen kann. Diese Auswahl wird auf der Homepage als Erstes angezeigt. Die Onefootball-Redaktion verwendet dabei keine eigenen Nachrichten, sondern übernimmt diese von verschiedensten Nachrichtenportalen. Für die Fans des deutschen Fußballs bietet sich ebenfalls die Kicker-App an. Die Printausgabe hat in Deutschland bereits seit mehreren Jahrzehnten Tradition – dasselbe Angebot gibt es auch in der App. Im Gegensatz zur Onefootball-App gibt es hier zusätzlich umfangreiche Spielanalysen und einen Live-Ticker.

Mit seinem Verein verbunden bleiben

Der FC Bayern München ist erneut auf dem Weg zum Titel in der Bundesliga. So haben die Münchner mittlerweile eine Wetten Quote von 1,03 auf die Meisterschale. Dank dieses Erfolges hat der Serienmeister eine große Fanbasis hinter sich. Diese Fans wollen natürlich so nahe wie möglich an ihrem Lieblingsverein sein und detaillierte Einblicke in den Club erhalten. Dafür stellt mittlerweile fast jeder Verein seine eigene Handy-App zur Verfügung, wo die Fans dem Verein noch näher verbunden sein können. Welche Einblicke ein Verein zur Verfügung stellt, ist immer individuell. Bei den Bayern ist es etwa ein eigener Live-Ticker und ein Webradio, mit welchen man die Spiele auch unterwegs verfolgen kann. Zusätzlich gibt es einen eigenen TV-Sender, mit Livestreams, Trainingseinblicken und Dokumentationen. So können die Fans hautnah an der Verteidigung des Titels teilnehmen.

Statistik-Fans aufgepasst!

Wer kennt es nicht? Aus der Stadionsicht bringt ein Spieler der Lieblingsmannschaft erneut keine adäquate Leistung und macht einen Fehlpass nach dem anderen. Oftmals finden diese Beschwerden bei den Sitznachbarn jedoch keinen Anklang, nachdem diese eine angemessene Leistung des Spielers sehen. Mit einer App zu den Statistiken des Spiels kann man die eigene Argumentation schwarz auf weiß untermauern. So gibt es Apps wie Sofascore und FotMob, wo es zu jedem Spiel und Spieler detaillierte Statistiken gibt. In den höheren Ligen gibt es neben der Fehlpassquote, Chancenverwertung und viele weitere Statistiken, auch gewisse Noten für die einzelnen Spieler. Natürlich sind diese nicht zu 100 % aussagekräftig, nachdem Statistiken nie die Leistung eines Spielers genau widerspiegeln können. Dennoch zeigt eine durchschnittliche 7,02 Bewertung von Jamal Musiala an, dass dieser im vergangenen Jahr eine hervorragende Leistung erbrachte. Mit einer Statistik-App kann man so noch tiefer in den Fußball eintauchen.

Fit in den Sommer starten

Natürlich gibt es auch die passenden Apps für Leute, welche selbst Fußball spielen. Dabei liegt der Fokus eher auf dem Krafttraining, welches man benötigt, um ein besserer Spieler zu werden. Mit einer App kann man neue Übungen kennenlernen und sich ein Programm zusammenstellen, mit welchem das Training leichter zum Tracken ist. Fußballer sollten sich dabei vor allem auf die Körpermitte und die Füße konzentrieren. So sorgt eine starke Körpermitte für eine bessere Balance und mit trainierten Beinen kann man länger laufen und robuster in die Zweikämpfe gehen. So steht einer Verbesserung des eigenen Spiels nichts mehr im Wege.

Für jeden Bereich gibt es mittlerweile passende Apps – egal, ob man mit Freunden in Kontakt bleiben, das eigene Gesicht zum Spaß verändern oder mehr über die Fußballwelt erfahren möchte. So kann man zu jeder Zeit mit dem Handy die neuesten Nachrichten und Transfers erfahren oder mit der App des Lieblingsvereins detailliertere Einblicke erhalten. In den vergangenen Jahren sind vor allem Apps für Statistiken beliebter geworden. Früher hatten nur die Vereine die Daten zur Verfügung, mittlerweile sind diese öffentlich zugänglich. Damit kann man jetzt die eigene Sicht vom Spiel mit Statistiken untermauern.