Displayriss – Was soll man tun?

Ein Leben ohne Handy ist heute kaum mehr vorstellbar, denn es ist zu einem ständigen Begleiter geworden. Diese Abhängigkeit bedeutet aber auch, dass es vielen alltäglichen Gefahren ausgesetzt ist, wie zum Beispiel einem Akku- oder Wasserschaden oder dem berüchtigten Displayriss. In diesem Artikel geht es um letzteren Fall. Was also tun, wenn das Handy herunterfällt und das Display plötzlich Risse bekommt?

Die ersten Maßnahmen bei einem Riss

Ein Riss im Display eines Geräts kann unterschiedliche Folgen haben: Manchmal ist er harmlos und das Gerät bleibt voll funktionsfähig, manchmal kann er aber auch dazu führen, dass das Gerät völlig unbrauchbar wird. Es ist wichtig, schnell zu handeln, wenn Sie einen Riss im Display entdecken, da Reparaturen oft teuer sein können.

Wenn der Riss im Display klein ist und das Gerät noch funktioniert, ist es wichtig zu verhindern, dass der Riss weiteren Schaden anrichtet. Dazu sollte der Riss mit Klebeband abgeklebt und nicht mit Klebstoff gefüllt werden.

Wenn nur das Schutzglas beschädigt ist und das eigentliche Display intakt bleibt, sollte das Glas so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Dies ist wichtig, da das beschädigte Glas das darunter liegende Display beschädigen kann, was teuer werden kann. Der Klebestreifen ist nur ein erster Schutz, um den Riss nicht dauerhaft zu reparieren.

Befindet sich der Riss im Display selbst, muss das komplette Display ausgetauscht werden. Dazu sind Lötkenntnisse erforderlich. Wenn man diese Kenntnisse hat, kann man im Internet nach Ersatzteilen suchen, um das Problem selbst zu beheben. Hat man jedoch keine Erfahrung im Löten, ist es besser, einen Experten aus der Region oder einen Online-Dienstleister für eine Handy Display Reparatur zu beauftragen, da diese das Problem in der Regel schnell und effektiv lösen können.

Wie kann man das Display reparieren lassen?

Wenn das Display beschädigt ist und der Schaden ohne äußere Gewalteinwirkung – also beim normalen Gebrauch des Gerätes – entstanden ist und seit dem Kauf weniger als zwei Jahre vergangen sind, liegt ein Garantiefall vor. In diesem Fall hat man Anspruch auf eine fachgerechte Reparatur des Handydisplays. Es macht also keinen Sinn, das Display selbst zu reparieren, da man sonst seinen Anspruch auf eine Garantie-Reparatur verliert.

Ist der Riss im Display jedoch durch das Verschulden eines Dritten entstanden, muss der Verursacher die Kosten für die Reparatur übernehmen. Auch wenn es sich um einen guten Freund handelt, sollte man ihn fragen, ob er eine Privathaftpflichtversicherung hat, die die Reparaturkosten übernimmt.

Hat man eine Versicherung, die den Schaden übernimmt, sollte man auf keinen Fall versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, sondern den Schaden sofort melden.

Je nach Gerätetyp und Hersteller kann es schwierig sein, das Display auszutauschen, und ein zerbrochenes Display kann nicht repariert werden, sondern muss ersetzt werden. Es ist daher ratsam, sich über alternative Möglichkeiten zu informieren. In vielen Fällen ist der Austausch des Bildschirms beim Hersteller kaum teurer als der Kauf eines neuen Bildschirms. Daher ist es besser, das Display vom Hersteller reparieren zu lassen, als das Risiko einzugehen, etwas kaputt zu machen.

Wenn nur das Deckglas des Displays gerissen ist, kann man sich überlegen, ob man ein neues Display kauft und sich erkundigt, wie es bei seinem Modell verwendet wird. In vielen Fällen kann man es selbst reparieren. Manchmal ist es auch möglich, das Glas zu entfernen und es mit Glaskleber zu reparieren.

So können Sie das Display vor Schäden schützen

Damit es erst gar nicht dazu kommt, einen Displayriss zu reparieren, haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Vorsicht in der Tasche

Beim Einpacken des Handys ist Vorsicht geboten. Denn spitze oder harte Gegenstände wie Schlüssel oder Münzen können das empfindliche Display leicht beschädigen. Auch winzige Sandkörner können hin und wieder Kratzer verursachen.

Schutzfolie nutzen

Eine gute Möglichkeit, Kratzer und Risse auf dem Display des Handys zu vermeiden, sind Schutzfolien. Sie sind einfach anzubringen und relativ preiswert. Beim Kauf einer Schutzfolie sollte man darauf achten, dass sie keine störenden Reflexionen erzeugt, sich leicht und rückstandsfrei entfernen lässt und vor allem wirklich kratzfest ist. Man sollte bedenken, dass billige Folien oft nur wenige Wochen halten und beim Aufkleben oft Blasen werfen. Es empfiehlt sich daher, etwas mehr Geld in eine hochwertige Schutzfolie zu investieren, um das Display des Handys bestmöglich zu schützen.

Schutzhüllen verwenden

Ein Bumper ist ein Schutzrahmen aus Kautschuk oder Silikon und umfasst das Smartphone. Vorder- und Rückseite bleiben jedoch frei. Sie fangen unsanfte Stöße ab und schützen durch ihren verdickten Rahmen gleichzeitig das Display. Wenn also das Handy herunterfällt, kann der Bildschirm nicht mehr so einfach den Boden berühren.

Wenn Sie die oben genannten Tipps beherzigen, sollte die Chance sehr gering sein, dass Ihr Smartphone wieder einen Displayriss erhalten wird. Wir wünschen viel Glück!