Apps zum Mitschreiben, Aufarbeiten und Mitschneiden

In diesem Artikel wollen wir uns auf Apps für viele Vorträge konzentrieren. Es gibt einige Orte, wo euch diese Apps gute Dienste leisten werden wie z.B. in der Uni während der Vorlesungszeit oder auch in der Business-Welt bei vielen Konferenzen und Seminaren. Wer regelmäßig viel Input bekommt, der braucht auf jeden Fall ein paar kleine Helfer, die den Umgang damit erleichtern. Wir stellen euch die unserer Meinung nach besten Apps zum Mitschrieben, Aufarbeiten und Mitschneiden vor.

Evernote ermöglicht Notizen jeglicher Art

Die App von Evernote ist ein richtiger Alleskönner. Sie ist auf jedem Betriebssystem einsetzbar und kann euch dabei helfen Notizen in beliebiger Form anzulegen. Dazu gehören Mitschriften, aber auch Fotos, Zeichnungen und sogar Gesprochenes kann in der App unkompliziert ergänzt werden. Evernote ist besonders cool, weil sich die App auch direkt mit dem Desktop synchronisieren lässt. So sind die Notizen immer griffbereit und lassen sich leichter weiter verarbeiten.

Mindly lässt alle Mindmaps zu

Su bist eher der Typ Mensch, der sich viele Dinge durch Mindmaps merken kann? Dann ist Mindly die richtige App für dich. So lassen sich Abhängigkeiten und Zusammenhänge leichter darstellen und die App hilft einfach im Allgemeinen dabei die eigenen Gedanken zu strukturieren. Vor allem für die Uni oder viele Business-Meetings ist diese App wie gemacht. Probiert doch einfach mal aus, ob euch die Mindmaps gut liegen.

Mit Microsoft Office Klassikern arbeiten

Auch mit der Microsoft Office Palette lassen sich Mitschriften und Notizen super bearbeiten, ordnen und aufbereiten. Für den freien Flow ist da OneNote im Angebot. Für Mitschriften eignet sich aber natürlich auch Word und für die Darstellung von Erkenntnissen und Daten sind dann auch PowerPoint und Excel mit dabei. Die meisten Versionen lassen sich mittlerweile auch per App auf dem Smartphone nutzen. Das macht bei OneNote wohl mehr Sinn als bei Excel, aber es geht immerhin. Falls ihr nicht alle Produkte direkt selber anschaffen wollt, könnt ihr übrigens auch Einzelkäufe vornehmen und euch bspw. nur eine Excel Version für den Desktop anschaffen und sonst ein anderes Programm für eure Notizen nutzen.

CamScanner für viele Dokumente nutzen

Wer mal viele Dokumente auf dem Smartphone oder dem PC braucht, der kann sich CamScanner genauer anschauen. Hier lassen sich mit deiner Smartphone-Kamera schnell und unkompliziert Papier-Dokumente in eine digitale Version verwandeln. Unterstütze Formate sind dabei PDF und JPEG. Sowohl im Studium erscheint das praktisch wenn bspw. ein Buch oder andere Dokumente eines Kommilitonen gescannt werden sollen, aber auch im Business-Kontext lassen sich schnell Rechnungen, Verträge oder andere wichtige Dokumente digitalisieren.