Mobile Geräte als Werbeplattform – was macht sie für Marketer attraktiv?

Smartphones sind für die meisten Menschen zu einem integralen Bestandteil ihres Alltags geworden. Das ist keine Überraschung, denn die nützlichen Geräte erleichtern nicht nur die Kommunikation, sondern helfen auch bei den unterschiedlichsten Aufgaben, darunter Orientierung, Recherche und Zahlungen. Generell sind mobile Geräte von großer Bedeutung, weswegen sie auch gerne als Werbeplattform genutzt werden. Was sie diesbezüglich interessant macht, ist Gegenstand dieses Artikels.

Mobilgeräte haben eine breite Nutzerbasis

In den meisten Ländern der Welt ist der Besitz eines Smartphones inzwischen zu einem gängigen Standard geworden und auch andere mobile Geräte wie Tablets oder Wearables erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Im Gegensatz zu den beiden anderen Geräten konnten sich Wearables bisher noch nicht gänzlich durchsetzen, aber voraussichtlich dürfte die Technologie schon bald mehr Zulauf erfahren.

Es gibt schließlich bereits jetzt Menschen, die in Onlineshops wie https://www.kaufmann.shop/Apple/ Armbänder für ihre Apple Watch kaufen. Das zeigt, dass Wearables sowohl einen ästhetischen als auch funktionalen Nutzen haben. Allein deswegen bergen sie ein größeres Potenzial als viele andere Geräte.

Der Datenschutz in der EU mag zwar streng sein, aber trotzdem werden tagtäglich riesige Mengen an Daten von mobilen Nutzern erfasst. Diese Daten über das Nutzerverhalten kommen Marketern zugute, die Werbekampagnen für ihre Zielgruppe erstellen möchten. Sie können beispielsweise Anzeigen mit Google Ads schalten und durch gezieltes Targeting sicherstellen, dass die Werbung von den richtigen Personen gesehen wird beziehungsweise gut konvertiert. Bei der Erstellung von Werbekampagnen können spezialisierte Unternehmen wie www.braler-agentur.de helfen.

Interaktive Werbung trägt zu höherem Engagement bei

Mobile Werbung hat den Vorteil, dass wir sie weit interaktiver gestalten können als herkömmliche Werbeanzeigen. Nutzer von mobilen Geräten können einfach auf die Anzeigen klicken oder wischen, um weitere Informationen zu erhalten. Diese nahtlose Verbindung trägt zu einer besseren Wahrnehmung von Werbebotschaften bei. Zumal Anzeigen in den natürlichen Fluss der Nutzung eingebettet werden können.

Smartphones werden fast nie ausgeschaltet

Statistiken zufolge nutzen die Deutschen ihr Smartphone mehr als drei Stunden täglich. Doch das ist nicht einmal das einzige Bemerkenswerte. Selbst wenn das Gerät nicht genutzt wird, ist es üblich, es anzulassen. Selbst während Meetings oder anderen wichtigen Tätigkeiten ist das Ausschalten von mobilen Geräten unüblich. Meistens werden nur die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Tatsächlich kann man sagen, dass Smartphones fast nie aus sind. Das gilt auch für Tablets und viele andere mobile Geräte. Werbetreibende haben es infolgedessen leichter, ihre Zielgruppe zu erreichen.

Vielfalt an Werbeformaten eröffnet Flexibilität

Mobile Werbung ist äußerst flexibel, da es die unterschiedlichsten Werbeformate gibt. Es ist nicht nur möglich, in Apps Werbeanzeigen zu schalten, sondern auch Banner und Videoanzeigen stellen interessante Optionen dar. Generell ist die Vielfalt enorm, was Werbetreibenden viel Spielraum eröffnet. Sie können ein Konzept wählen, das gut zu ihrer Zielgruppe passt und eine hohe Chance auf Interaktion bietet. An dieser Stelle gilt es auch Social Media zu nennen. Werbung auf sozialen Medien richtet sich in der Regel an mobile Nutzer, da Facebook, Instagram, X und andere Kanäle meistens auf dem Smartphone oder Tablet aufgerufen werden. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich fortsetzen.