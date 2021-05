6 Gratis-Spiele für Android in 2021, die du spielen musst

Du spielst gerne am Smartphone? Dann kommen hier die besten Spiele für dich, die in 2021 auf dich warten. Wir konzentrieren uns in diesem Artikel auf Android-Spiele, aber oft gibt es auch passende Versionen für iOS. Natürlich handelt es sich hier um unsere subjektive Sicht und keine objektiv getesteten Games. Los geht’s!

Kostenlose Spiele für dein Android in 2021

Starten wir also mit der Liste unserer 6 Favoriten bei den kostenlosen Android spielen für 2021 und steigen mit einem Spiel ein, dass sich an einem alten Klassiker orientiert.

Wild Castle TD: Grow Empire Tower Defense

Dieses Spiel besticht als Mischung aus einem Rollenspiel und dem Klassiker Tower Defense. Das Spielerlebnis macht richtig Spaß und konzentriert sich auf die Abwehr von angreifenden Monstern, was dann mit Belohnungen versehen wird. Dabei gilt es möglichst clever und effizient vorzugehen, damit man auch eine Chance gegen die feindliche Übermacht hat. Das kostenlose Spiel überzeugt durch eine spannende Grafik, interessante musikalische Untermalung und seine actiongeladenen Schlachten. Was will man mehr als kurze Ablenkung vom Alltag?

Hier geht’s zum Download.

Asphalt 9: Legends – Epic Action Auto Racing

Du kannst mehr mit Autorennen was anfangen? Dann ist Asphalt 9 genau richtig für dich. Neben einer starken Grafik, die das eine oder andere Handy gar nicht perfekt darstellen kann, ist das Spielerlebnis einfach der Wahnsinn. Action- und Speed-Junkies kommen hier voll auf ihre Kosten und das vollkommen kostenlos.

Hier geht’s zum Download.

Coin Master: Zeitgeschichte + Glückselemente

Reise durch die Zeit und entdecke magische Ländereien. Coin Master gehört schon seit ein paar Jahren zu den beliebtesten kostenlosen Spielen und verliert auch in 2021 noch nicht an Beliebtheit. Wenn du zum nächsten Coin Master werden möchtest, dann musst du aber sowohl deine Gegner besiegen als auch am Glücksrad ein wenig was bewegen. Dabei können dir 13 Spielautomaten Tipps helfen, aber denke auch immer daran. Hier besteht Suchtgefahr, denn wer will nicht nochmal ans nächste Glücksrad?

Hier geht’s zum Download.

Pinguininsel entspannt an heißen Tagen

Noch recht neu auf dem Markt ist das lustige Spiel Pinguininsel. Hier können wir den Pinguinen ein paar Aufgaben erteilen, die diese umgehend erledigen werden. So bauen wir Stück für Stück Angelstellen, Delfinfarmen, Antarktisstationen oder einen waschechten Pinguin-Erlebnispark auf. Die Pinguine arbeiten dann auf diesen Bauten, was uns Gewinne beschert, die dann wieder investiert werden können. So entsteht langsam eine richtige Pinguin-Stadt. Witzig!

Hier geht’s zum Download.

Call of Duty: Mobile

Actionreicher geht es beim Mobile-Ableger von Call of Duty zu, der nun endlich auch für Android verfügbar ist. Wie von den anderen Versionen schon gewöhnt, punktet der Ego-Shooter mit exzellenter Grafik und einem packenden Gameplay. Die Steuerung am Touchpad fällt zudem überraschend Präzise aus, so dass ihr euch problemlos durch die Karten von „Black Ops“ und „Modern Warfare“ kämpfen könnt.

Hier geht’s zum Download.

Mario Kart Tour

Viel Suchtfaktor steckt auch immer in den Titeln der Mario Kart Reihe. Was früher noch an den alten Konsolen oder zuletzt vor allem an der Wii richtig Spaß gemacht hat, kommt nun auch aufs Android Smartphone. Mario Kart rockt einfach. Ihr könnt die neue Version alleine oder online im Wettkampf mit anderen Spielern spielen. Dann gilt es gut zu fahren und ein wenig Glück zu haben. Das Spielprinzip ist einfach und genial wie immer. Daher gehört das Spiel auch zu unseren 6 Favoriten von kostenlosen Android-Spielen für das Jahr 2021.

Hier geht’s zum Download.