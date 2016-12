NFC an- und ausschalten

Wer ein Android oder iPhone (iOS) Handy besitzt, besonders eines der aktuelleren Geräte, ist mit Garantie sehr stolz darauf. Viele Nutzer wissen jedoch nicht immer genau, was ihr Gerät eigentlich kann oder wie bestimmte Funktionen aktiviert und deaktiviert werden.

Seid ihr der stolze Besitzer eines Google Nexus, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note oder eines aus dem Hause von Apple (iPhone), so ist die Chance groß, dass euer Handy bereits die aktuelle Near Field Communication, kurz NFC, unterstützt. Beim iPhone besteht diese Funktion erst ab dem iPhone 6.

NFC ist besonders dann praktisch, wenn es um die kabellose Übertragung von Daten geht, doch auch das Bezahlen mit dieser Technik ist laut Angaben Googles problemlos möglich. Wer die NFC Dienste nutzen oder aber nicht nutzen möchte, der muss erst einmal wissen, wie sie denn aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden können.

So könnt ihr NFC unter Android an- und ausschalten

In unserer Erklärung soll uns ein Samsung Galaxy S3 LTE unter Android 4.1.1 als Grundlage dienen, bei anderen Geräten können die speziellen Menüpunkte eventuell etwas anders benannt sein.

Wollt ihr NFC aktivieren / deaktivieren, so müsst ihr als erstes einmal das Menü eures Handys aufrufen und die Einstellungen auswählen. Anschließend wählt ihr unter dem Oberpunkt „Drahtlos und Netzwerke“ den Reiter „Weitere Einstellungen“ aus. Er ist mit drei Punkten als Symbol gekennzeichnet.

Unter den weiteren Einstellungen findet ihr Punkte wie den Drahtlosmodus, die Einstellungen zu mobilen Netzwerken, zu einigen weiteren Einstellungen sowie die Einstellungsmöglichkeit von NFC.

NFC könnt ihr über den Schieberegler wahlweise aktivieren oder deaktivieren. Befindet sich der Regler auf der rechten Seite und hat eine grüne Farbe, so ist NFC aktiviert und kann jederzeit benutzt werden. Befindet sich der Regler jedoch auf der linken Seite, so ist NFC deaktiviert und kann nicht gebraucht werden.

Ist euer NFC deaktiviert, müsst ihr zum Aktivieren also nur den Regler von links nach rechts schieben, bis dieser die grüne Farbe annimmt. Wollt ihr es deaktivieren, so schiebt ihr den Regler einfach in die entgegengesetzte Richtung. Ist der Regler im Anschluss grau, ist NFC nicht mehr aktiv. Oben im Bild ist NFC demnach aktiviert.

So nutzt und aktiviert oder deaktiviert ihr NFC bei einem iPhone

Seit dem iPhone 6 ist das Nutzen von NFC auch bei Apple Smartphones möglich. Nach dem ersten Einschalten des iPhones, funktioniert NFC natürlich noch nicht.

Woran liegt das?

Die iPhones, die in Deutschland genutzt werden, sind derzeit nicht fähig NFC zu nutzen. Ausschließlich für Apple Pay ist eine solche Nutzung möglich. Sobald diese Nutzung verfügbar ist, werden wir euch darüber informieren.

