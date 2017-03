News: Samsung Galaxy S8 – Daten, Release und Bilder/Video

Nach dem das Note 7 so einen Ärger für die Firma Samsung bereitet hat, erhoffen sich nun die Ultra-Fans beim Galaxy S8 einen neuen Durchbruch. Natürlich erhofft sich auch der Hersteller eine reibungslose und explosionslose Vorstellung des neuen Smartphones.

Wie nervös Samsung wirklich ist, zeigt die neueste Nachricht:

Es wurde den Mitarbeitern von Samsung nochmals ausdrücklich verboten Details des Galaxy S8 an die Öffentlichkeit zu leaken – „Do not Leak“ war die klare Anweisung der Geschäftsleitung. Eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein?

Samsung in der Zange – das Galaxy S8 muss alle umhauen

Irgendwie hat man das Gefühl, dass der Schaden des Explosions-Note 7 zwar immense Kosten verursacht hat, aber die Endnutzer letztendlich darüber hinwegsehen. Was wäre wohl bei Apple passiert? Der Shitstorm der Android-Anhänger würde heute noch hallen.

Einen wirklichen Rufschaden hat Samsung also nicht erlitten. Sollte es aber beim Galaxy S8 schon wieder zu einem großen Problem kommen, dann wird es langsam eng! Zwei explodierende Akkus bei neu-vorgestellten Smartphones wäre wohl für jeden Hersteller eine Art Untergang.

Wir hoffen das Beste und schauen mal, welche technischen Daten derzeit diskutiert werden.

Iris-Scanner

2,5 GHz Prozessor mit 8 Kernen

Quad-HD+ Super AMOLED Display (1.440 x 2.960 Pixel)

4 GB RAM Arbeitsspeicher

64 GB bis 256 GB Speicher. Natürlich wie immer erweiterbar via microSD

kabellos den Akku Aufladen

das sogenannte „LTE-Advanced„

12 Megapixel Kamera und 8 Megapixel Frontkamera

Wasser- und Staubdicht

uvm.

Also seien wir mal ehrlich: Das ist schon ordentlich! Die neuesten Benchmark-Leaks zeigen wie verdammt schnell das Galaxy S8 sein wird. Vielleicht kann das iPhone 7 im Vergleich zum Galaxy S8 sogar einpacken.

Release: Wann kommt es?

Vor allem: Wann kommt es nach Deutschland?

Eines scheint sicher. Das Samsung Galaxy S8 soll zusammen mit dem S8 Plus am 29.03.2017 in New York vorgestellt werden.

Ab dem 09.04.2017 könnt ihr das neue Smartphone bestellen und frühestens ab dem 21.04.2017 in euren Händen halten. Aber wie so oft ist bei großen Bestellungen ein Liefer-Engpass möglich. Die Daten können sich selbstverständlich noch ändern, sodass man mit dem Galaxy S8 mit Ende April rechnen kann.

Zu guter Letzt: So sieht das Galaxy S8 im Video aus

Wer sehen möchte, wie das neue Samsung-Smartphone in den Händen aussieht oder aussehen könnte, der sollte dem nachfolgenden Video Aufmerksamkeit schenken.