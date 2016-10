Neues Google Pixel Smartphone – alle Informationen

Google hat sein eigenes Betriebssystem, das ist hinreichend bekannt. Doch jetzt bringt das Unternehmen aus Mountain View sein eigenes Smartphone auf den Markt, das auf den Namen Pixel hört. Jetzt ist es endlich soweit und das Google Pixel geht über den Ladentisch.

Preis – Google nicht zu bremsen

Was zunächst bei diesem Smartphone auffällt, ist der Preis. Das Smartphone mit dem 5 Zoll Display und einer Speicherkapazität von 32 Gigabyte kostet stolze 759 Euro.

Das 5,5 Zoll große Phablet schlägt gleich mit 899 Euro zu Buche. Damit kosten die Smartphones so viel wie die Geräte von Apple. Genau das ist anscheinend auch so gewollt, denn mit diesen Smartphones zielt man speziell auf Apple und stellt sich somit auf die gleiche Stufe.

Damit ist jedoch nicht genug. Was das Äußere betrifft, so ähneln sie auch den Geräten von Apple. Allerdings wirken sie nicht so wertig, die die iPhones.

Dafür sorgt das glänzende Metall auf der Rückseite, an das sich die Augen erst gewöhnen müssen. Es handelt sich dabei um gefärbtes Gorilla Glas, das gleichzeitig für eine Steigerung des Antennenempfangs sorgt.

Die Technik unter dem Gehäuse ist knackig und vielversprechend.

Bestückt sind diese Smartphones mit einem Qualcomm Snapdragon Prozessor 821. Er gehört zu den schnellsten Prozessoren auf dem Markt.

Mit an Bord ist ein USB-Typ-C Anschluss und ein üppiger Arbeitsspeicher von 4 Gigabyte.

Der interne Speicher mit 32 Gigabyte ist ein wenig geizig bemessen.

Was die Akkuleistung angeht, so hat es die Erwartungen der Tester durchaus erfüllt.

Während das Smartphone einen Tag durchhielt, so konnte sich der Akku des Phablets zwei Tage über Wasser halten.

Kamera und Speicher

Glaubt man Google, so soll es sich bei der Kamera um die beste Smartphone Kamera der Welt handeln. Das behauptet zumindest DxOMark Mobile Test. Zwar haben eigene Test zu dem gleichen Ergebnis geführt, aber mit Superlativen ist man hier geiziger. Wer das Google Pixel sein eigen nennt, kann sich über einen externen Speicher freuen. Videos und Fotos können in Google Drive mit voller Auflösung unbegrenzt gespeichert werden. Damit ist das Google Pixel für den Alltag perfekt ausgestattet. Ob jedoch der Preis gerechtfertigt ist, steht auf einem völlig anderen Blatt, denn dieser ist kein Pappenstiel.

Noch neugierig? Hier ein Video zum Google Pixel: