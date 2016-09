Lenovo P2: Ein Smartphone mit Durchhaltevermögen

Nun kommt von Lenovo ein Smartphone, das echtes Durchhaltevermögen mitbringt, denn das P2 ist mit einem Akku ausgerüstet, der beachtliche 5.100 mAh aufweist!

Lenovo stellt zahlreiche neue Smartphones vor

Bis letzte Woche fand in Berlin die IFA (02. – 09.09.2016) statt und Lenovo nutzte die Messe um zahlreiche neue Geräte zu präsentieren. Darunter befand sich auch das P2 und dieses besticht vor allem durch seinen XXL-Akku, der mit sagenhaften 5.100 Milliamperestunden auftrumpft. Vom Hersteller selbst wird eine Laufzeit von drei Tagen angegeben und somit erscheinen sogar zwei Tage ohne Steckdose realistisch. Doch auch die restliche Ausstattung des Smartphones kann sich durchaus sehen lassen.

Die Ausstattung des Lenovo P2

Lenovo hat sein P2 laut FoneArena nicht nur einen Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 625) verpasst, der mit acht Rechenkernen je nach Modell von einem drei oder vier Gigabyte großem Arbeitsspeicher unterstützt wird. Den vorliegenden Informationen nach, beläuft sich der interne Speicher auf 32 GB respektive 64 GB und kann mittels einer microSD-Speicherkarte erweitert werden. Der Nutzer nimmt Fotos mit einer 13-MP-Kamera auf und für Selfies steht eine 5-MP-Knipse zur Verfügung. Das Display ist 5,5 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf.

Des Weiteren ist das Lenovo P2 ausgestattet mit WLAN-n, Bluetooth 4.0, LTE und NFC sowie einem Fingerabdrucksensor und einem zweiten MicroSD-Kartenschacht. Die Chinesen setzten beim Betriebssystem auf Android 6.0.1 Marshmallow.

Wem das alles noch nicht reicht, der kann per Hardware-Button, der sich an der Seite des Gerätes befindet das P2 in einen Sparmodus schalten. Zwar können dann Internet & Co. nicht mehr genutzt werden, aber dafür die wichtigsten Funktionen und das heißt, der Nutzer ist erreichbar.

Pokémon-Fieber

Es ist durchaus vorstellbar, dass angesichts des noch immer anhaltenden Pokémon-Go-Fiebers sich doch sehr viele Interessenten für dieses Smartphone mit dem Monster-Akku interessieren. Denn mit 5100 mAh ist es möglich, am Pokestop ganz problemlos zu übernachten, ohne sich Sorgen um den Akku zu machen.

Mit dem P2 schnürt Lenovo durchaus ein tolles Gesamtpaket und dieses ist dazu noch in einem Aluminiumgehäuse verpackt. Verfügbar soll das Lenovo P2 laut FoneArena ab November 2016 in Europa erhältlich sein und als Preis werden 249 Euro genannt. Erhältlich wird das Gerät in den Farben Champagne Gold und Graphite Grey sein – aber die genauen Konfigurationen sind noch nicht bekannt.