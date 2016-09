HTC bringt 2016 angeblich noch zwei neue Smartphones

Der taiwanische Hersteller HTC hat angeblich noch zwei neue Smartphones in petto für dieses Jahr: das Desire 10 Lifestyle und das Desire 10 Pro. Beide Geräte sollen im September vorgestellt werden, doch die Ausstattung von einem der beiden Geräte lässt aufhorchen.

Zwei neue Mittelklasse Smartphones von HTC

Laut einem Bericht von Venture Beat soll HTC im September zwei neue Mittelklasse Smartphones vorstellen. Die ersten Informationen zu den beiden neuen Geräten stammen von Evan Blass über Twitter, der auch für das Online Magazin Venture Beat schreibt. Interessant ist, dass der Tippgeber von dem Desire 10 Pro zwei Bilder veröffentlicht und beim HTC Desire 10 Lifestyle gleich Informationen zur Ausstattung des Smartphones liefert. Diese sollten laut Blass aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen, die mit den Plänen von HTC vertraut ist.

Das Desire 10 Lifestyle soll laut Blass ein Smartphone sein, das in der unteren Mittelklasse angesiedelt ist, doch mit einer sehr guten Sound-Qualität überzeugen soll. Dazu werden von dem Hersteller die sogenannten Boomsound Hi-Fi Edition Stereo-Lautsprecher verbaut und im Lieferumfang befinden sich auch hochwertige In-Ear-Kopfhörer, mit denen die Musik in einer 24-Bit-Qualität gehört werden kann.

Wird davon abgesehen, bietet das Desire 10 Lifestyle eine Ausstattung, die nicht mehr als zeitgerecht gilt, besonders in Hinblick auf die Display-Auflösung von 1280 x 720 Pixeln bei einem 5,5 Zoll großen Bildschirm. Im Inneren werkelt ein Quad-Core-SoC von Qualcomm, der je nach Modell auf einen 2 oder 3 GB großen Arbeitsspeicher zugreift. Des Weiteren gibt es einen 16 bzw. 32 GB großen Flashspeicher, eine 13-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontknipse. Als Betriebssystem wird auf Android 6.0 Marshmallow gesetzt. Was die Akku Kapazität angeht, so ist diese bislang noch nicht bekannt.

Das HTC Desire 10 Pro

Im Gegensatz zum HTC Desire 10 Lifestyle, wo bereits ausführliche Daten zur Ausstattung vorliegen, gibt es diese beim Desire 10 Pro noch nicht. Doch dafür gibt es hier bereits Renderbilder, die auf Twitter veröffentlicht wurden, die das Design des Smartphones zeigen. Das folgende im Tweet veröffentlichte Bild soll das Desire 10 Pro in Weiß zeigen.

Doch dafür können über die Ausstattung nur Vermutungen angestellt werden. Sicher scheint nur, dass die Ausstattung etwas besser ausfallen wird als beim Lifestyle-Modell. Bislang kann anhand der vorhandenen Fotos ein wenig erahnt werden, was uns mit dem HTC Desire 10 Pro erwarten wird.

Auf den Bildern ist auf der Rückseite ein Fingerabdrucksensor zu erkennen und eine einzelne Hauptkamera mit DUAL-LED-Blitz sowie ein Laser-Autofokus. Die in Gold gehaltenen Antennenstreifen sind sehr auffällig, deren Farbe auch im Metallring der Kamera zu finden ist. Des Weiteren ist auch noch ein Soft-Button unterhalb des Panels zu sehen und die großen Displayränder an der Ober- und Unterseite stechen ebenfalls hervor.

