Die besten Smartphones für Online-Gaming zu Weihnachten

Bald ist es wieder so weit, weshalb es sich jetzt bereits lohnt, sich Gedanken über das eine oder andere Geschenk zu machen. Zur Auswahl stehen mehr Dinge als jemals zuvor. Man denke nur an Hemden, Mützen, Reisen, Fernseher, Spielkonsolen und noch deutlich mehr.

Der Dauerbrenner in Sachen Weihnachtsgeschenk ist und bleibt allerdings das Smartphone. Besonders zu Weihnachten sind leistungsstarke Modelle gefragt, weshalb wir im Rahmen dieses Artikels einen genaueren Blick auf die besten Smartphones speziell für Online-Gaming zu Weihnachten werfen wollen.

Mit den folgenden Modellen hat jeder Gamer die Chance, die verschiedensten neuen Spiele zu spielen und auch unterwegs von Online Casinos mit Bonus ohne Einzahlung zu profitieren, um zu jeder Zeit Spielspaß erfahren zu können.

1. Asus ROG Phone 6D

Asus ist nicht für umsonst eine Technologiemarke, die bereits seit vielen Jahren für hochwertige und leistungsstarke Hardware bekannt ist. Während man in Sachen Computer bereits vor geraumer Zeit die ROG-Serie für einen Fokus aufs Gaming eingeführt hat, ist die ROG-Serie für Smartphones noch nicht ganz so alt.

Dennoch hat sie bereits einige Jahre auf dem Buckel, sodass mit dem ROG Phone 6D von Asus ein besonders attraktives Modell auf dem Markt erschienen ist, das mit der neuesten Technik wie einem MediaTek Dimension 9000+ Prozessor, 16 GB RAM und einem unglaublichen Speicher von 512 GB aufwarten kann.

Darüber hinaus bietet es einen Akku mit 6.000 mAh Kapazität sowie unterschiedliche Kameras, die zusammen mit der integrierten Kühlung für ein ganz besonderes Spielerlebnis von unterwegs aus sorgen können.

2. Black Shark 5 Pro

Das nächste Modell, was in Sachen Gaming einiges zu bieten hat, ist das Black Shark 5 Pro. Black Shark ist zwar noch eine relativ neue Marke, wenn es um das Thema Gaming-Smartphone geht, konnte aber mit dem Modell 5 Pro bereits die härtesten Kritiker von sich überzeugen.

Das Display hat eine Diagonale von 6,67 Zoll, während der Akku eine Kapazität von 4650 mAh aufweist. Davon abgesehen gibt es unterschiedliche RAM-Konfigurationen zwischen 8,12 und 16 GB, aus denen man wählen kann und auch in Bezug auf den Speicher stehen wahlweise 256 oder 512 GB zur Verfügung.

Weiterhin besitzt das Modell Trigger, die zum Spielen der vielen Spiele auf Android 12 genutzt werden können. Weniger vorteilhaft ist allerdings die Hitzeentwicklung des Geräts, die auf jeden Fall beachtet werden sollte, um das Meiste aus dem eigenen Spielerlebnis zu machen.

3. Asus ROG Phone 5

Dass an dritter Stelle ein weiteres Gaming-Smartphone aus dem Hause Asus steht, hat natürlich einiges zu bedeuten. Denn auch beim ROG Phone 5, also dem Vorgänger des 6D gibt es einige Dinge, auf die sich der Gamer freuen kann.

Dazu zählen das Display mit einer Diagonale von 6,78 Zoll, der Akku mit 6000 mAh sowie der Snapdragon-888-Prozessor, die allesamt nach wie vor ein tolles Gesamtpaket darstellen. Natürlich muss man in Bezug auf den RAM oder den Speicher möglicherweise Abstriche machen, aber Android ist zumindest per Update auf die neueste Version aktualisierbar.

Zudem gibt es auch alle Spiele für dieses Smartphone und gleichzeitig lässt sich auch in Sachen Preis ein guter Rabatt bekommen. In Bezug auf die Kamera ist allerdings durch das Fehlen eines Teleobjektivs noch Luft nach oben und auch das Gewicht von über 200 Gramm sollte beachtet werden, wenn man auf der Suche nach einem mobilen Begleiter für den Alltag ist.

Damit stehen die besten Gaming-Modelle fest. Wie bereits erwähnt, überzeugt vor allem Asus, da sie in dieser Hinsicht nach wie vor die besten Produkte auf dem Markt haben, was angesichts der Erfahrung, die Asus sich bezüglich Gaming über die vielen Jahre aufgebaut hat, auch nicht weiter verwunderlich ist.

Gleichwohl möchten wir an dieser Stelle betonen, dass es neben reinen Gaming-Smartphones auch noch eine umfangreiche Auswahl anderer Modelle gibt, mit denen man die meisten Spiele problemlos spielen kann. Nachfolgend wollen wir deshalb auch einen Blick auf weitere Smartphones werfen, die sich perfekt für das mobile Spielen eignen.

4. Sony Xperia 1 IV

Sony ist schon seit vielen Jahren für seine Xperia-Reihe und vor allem auch seine neuen Kameras bekannt, auf die man sich auch im Xperia 1 IV freuen kann. Diese bieten nämlich einen kontinuierlichen optischen Zoom sowie die Möglichkeit, in 4K mit 120 FPS zu filmen.

Ergänzend hierzu gibt es ein schickes Design, einen Snapdragon 8 Gen 1 sowie einen Akku mit 5000 mAh. Das Display misst 6,5 Zoll und der RAM ist 12 GB groß, sodass dieses Smartphone aus dem Hause Sony sicherlich auch für die eine oder andere Runde Gaming von unterwegs aus geeignet ist.

5. iPhone 15 Pro Max

Natürlich darf an dieser Stelle auch das iPhone 15 Pro Max nicht fehlen, was zwar nicht die allerbeste Hardware mitbringt, aber eine unglaubliche Mischung zwischen Hard- und Software bietet. Zu dieser Mischung zählt mit Apple Arcade auch ein umfassendes Spielangebot, was man für einen monatlichen Aufpreis erhalten kann.

Ebenfalls zu erwähnen ist in dieser Hinsicht, dass das iPhone 15 Pro Max als Betriebssystem iOS 17 mitbringt und über ein Display mit 6,7 Zoll sowie 8 GB RAM verfügt, um selbst die leistungshungrigsten Spiele flüssig darstellen zu können. Die verbaute Kamera zählt ebenfalls zu den besten auf dem Markt. Durch regelmäßige Updates hat man als Besitzer des iPhone 15 Pro Max zudem noch lange die Möglichkeit, in den Genuss der Spiele und Co. zu kommen.

Fazit

Es ist deutlich zu erkennen, dass moderne und mobile Technik riesige Schritte nach vorn gemacht hat und damit heutzutage Dinge möglich sind, von denen wir in der Vergangenheit nur träumen konnten.

Mit den Gaming-Smartphones aus dem Haus Asus lassen sich die modernsten Spiele ohne Probleme und mit eigenen Tasten spielen. Überdies sorgt die hohe Akkukapazität für eine Ausdauer, die besonders von unterwegs aus sehr praktisch ist.

Wenn man lieber ein anderes Design oder weitergehende Funktionen bevorzugt, kann man mit dem Xperia 1 IV oder dem iPhone 15 Pro Max ein tolles Allround-Smartphone haben, das trotz allem immer noch genügend Leistung für die aktuellen Spiele bietet.

Unabhängig davon, welche Smartphone-Wahl es dann letztlich zu Weihnachten wird, wünschen wir ein frohes Fest und ganz viel Spaß beim Spielen der unterschiedlichen spannenden und neuen Spiele.