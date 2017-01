Handytarif-Vergleich: Das richtige Smartphone mit Vertrag finden

Handytarif-Vergleiche gibt es ohne Ende. Es ist nicht unbedingt einfach das richtige Smartphone auf Anhieb zu finden.

In diesem Artikel möchten wir euch zeigen, wie man an die Sache rangeht, um am Ende das perfekte Smartphone zum optimalen und bezahlbaren Tarif zu finden.

Das richtige Smartphone finden: Preis-/Leistung beachten!

Wie bereits länger bekannt ist, sind Android-Smartphones die am meisten verkauften Smartphones auf der Welt. Vor einem Jahr lag der Marktanteil der Android-Smartphones bei 74,2%. Apples iOS kommt „nur“ auf 19,3%.

Hört sich nach einer schwachen Leistung seitens Apple an. Man muss aber beachten, dass das Android-Betriebssystem bei so gut wie allen anderen Smartphones (außer natürlich iPhones) installiert ist. Somit ist es nur logisch, dass diese einen höheren Anteil auf den Markt erzeugen.

Doch wie kommt das? Preis-/Leistung fängt bei vielen eben damit an, dass das Smartphone nicht allzu teuer ist, aber dennoch dieselben oder noch bessere Funktionen bietet, als die Konkurrenz. Ihr wisst sicherlich schon, worauf wir hinaus möchten.

Android-Nutzer sind davon überzeugt, dass sie die bessere Wahl getroffen haben. iPhones seien „unbezahlbar“ und „warum soll ich mehr für ein Smartphone ausgeben, das weniger kann“? Zu empfehlen sei an dieser Stelle dieser einseitige Artikel: iPhone vs. Android: Darum sind iPhones besser.

Also, stellt euch mal folgende Fragen:

Was darf das Smartphone kosten?

Welche monatliche Belastung kann ich tragen?

Bin ich ein Technik-Fan oder reicht auch ein Mittelklasse-Smartphone?

Was sind meine Ansprüche an ein Smartphone?

Wir von smartphone-mania haben einen eigenen Test entwickelt, in dem ihr erfahren könnt, welches Betriebssystem zu euch passt: Test: Welches Smartphone passt zu mir?

Handytarif-Vergleich: so findest du den richtigen Vertrag

Auch bei der Suche des passenden Vertrages kommt es auf die eigenen Bedürfnisse an.

Wie viel Datenvolumen brauche ich im Monat?

Wie viele SMS bzw. Anrufe benötige ich?

Was kann ich im Monat für einen Handyvertrag ausgeben?

Benötige ich ein neues Smartphone?

Vergleichs-Seiten für Handytarife gibt es sehr viele. Einer der besten und wohl bekanntesten ist hier zu finden. Bei Verivox lassen sich sehr viele Einstellungen vornehmen.

Auf der linken Seite im Menü könnt ihr eure persönlichen Voraussetzungen für den Handytarif eingeben. Sofort werden euch dann in den Suchergebnissen die passenden Verträge angeboten.

Ferner können auch Tarife angezeigt werden, die ein Smartphone enthalten. Unter dem Punkt „Hardware“ lassen sich so zum Beispiel bestimmte Smartphones herausfiltern. Oder man gibt einfach den maximalen Preis an, den man für sein Smartphone ausgeben möchte.

Fazit

Um im Handytarif-Dschungel so einigermaßen die richtige Wahl zu treffen, bedarf es selbstverständlich einer gewissen Recherche-Arbeit. Im Endeffekt muss jeder wissen, was er eigentlich will. Sobald die Eckdaten der persönlichen Bedürfnisse geschaffen sind, wird die Suche um einiges vereinfacht. Mit starken Tools aus dem Internet lässt sich so das passende Angebot finden.