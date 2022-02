Handy vor Sturz- und Wasserschäden schützen – So klappt’s

Wenn das Smartphone mal auf den Boden fällt, können leider schnell Risse im Display aufkommen oder auch ein wenig Wasser ins Gerät gelangen. Doch damit euch das nicht passiert, könnt ihr präventiv ein paar Maßnahmen ergreifen. Ein paar davon wollen wir euch in diesem Artikel vorstellen, damit euer Handy immer gut geschützt bleibt vor einem Sturz oder einem Wasserschaden.

Handyhüllen können bei Stürzen Schutz geben

Damit das Display auch bei einem Sturz gut geschützt ist, gilt es eine passende Handyhülle zu finden. Diese können dem Bruch vorbeugen und relativ viel der Wucht eines Falls absorbieren. Damit das auch klappt, haltet Ausschau nach sogenannten Bumper-Hüllen. Diese sind etwas dicker und bieten einen ordentlichen Schutz. Natürlich kann bei einem ungünstigen Aufprall aber auch hier etwas kaputt gehen. Als so ziemlich die stabilsten Hüllen gelten die Bumper von Rhinoshield.

Outdoor Case kann auch vor Wasser schützen

Wer sich viel im Freien aufhält mit seinem Smartphone, der kann vielleicht anstatt eines Bumpers eher auf ein wasserdichtes Outdoor-Case setzen. So sollen Wasserschäden im Handy vermieden werden. Jeder, der schon mal einen Wasserschaden hatte, möchte das sicherlich nicht nochmal erleben. Schaut also, ob ein Outdoor-Case für euch das richtige ist. Die Vorteile sind klar, allerdings sind diese Cases meistens recht dick und können daher manchmal auch die Buttons verdecken bzw. die Nutzung erschweren. Außerdem kann es sein, dass das Handy dann nicht mehr so gut in der Hand liegt, weil es durch das Case deutlich breiter und dicker ist. Wir denken, dass sich ein solches Case nur für längere Touren beim Wandern oder Radfahren wirklich lohnt.

Auch ein dünnes Case kann Schutz bieten

Eine weitere Alternative sind dünne Cases. Diese sehen meistens sehr stylish aus und schützen auch ein wenig, allerdings meistens vor Kratzern oder Verunreinigungen. Bei einem wirklichen Sturz dürften die dünnen Cases nur wenig Schutz bieten. Neben dem optischen Gewinn und dem Schutz vor Kratzern sind dünne Cases aber auch beliebt, weil sie dem Smartphone mehr Grip verleihen. Wer sonst eine rutschige Oberfläche bei seinem Smartphone hat, kann das Gerät so viel besser in der Hand halten.

Panzerglas als Displayschutz?

Als letzte Option in diesem Artikel wollen wir noch einen kurzen Blick auf Panzerglas werfen. Solltet ihr Panzerglas verwenden, dann kann das für die Auswahl der richtigen Handyhülle durchaus eine Rolle spielen. Schaut also am besten, dass die beiden Dinge zusammen passen. Wer bereits Panzerglas nutzt, der braucht ggf. nicht noch zusätzlich einen Bumper. Das ist aber natürlich auch irgendwie Geschmackssache.