Die besten MMO-Releases in 2017

MMOs, MMORPGs und andere Games erfreuen sich teils immer größerer Beliebtheit. Da sich der Fokus zunehmend in Richtung Mobile Gaming bewegt, werfen wie heute gemeinsam einen Blick auf die neuesten Spiele-Trends des Jahres 2017 und fokussieren uns dabei auf MMOs. Was gehört auf dein Android-Smartphone?

World of Tanks Blitz

Mit den heutzutage mehr als reichlich vorhandenen Smartphones in Top-Qualität, inklusive ausreichender Schnelligkeit für Gaming und guter Datenverbindung, war es nie leichter, auch unterwegs seine Lieblingsspiele ausreichend zu genießen. Eines davon lautet für viele World of Tanks.

Das auf dem PC höchst erfolgreiche Spiel ist auch mobil in einer Version namens „Blitz“ erhältlich. Es existiert eine riesige Anzahl an Panzern und Gefährten, die du nutzen kannst, um die Feinde auszuschalten. Gegen diese gegnerische Mannschaft wird entweder gewonnen, indem man alle anderen Spieler vernichtet oder die vorgegebenen Missions-Ziele löst. Teamwork ist bei diesem sehr kurzweiligen Spiel sehr wichtig.

Terminator Genisys: Future War

Ein weiteres MMO-Strategiespiel heißt Terminator Genisys: Future War. Bei diesem geht es zunächst darum, dich zu entscheiden, auf welcher Seite du stehen möchtest: Auf der des menschlichen Widerstands oder der Seite der mechanisierten Armeen. Dies zeigt schnell die hier erklärte Ausgangssituation im Science-Fiction-Abenteuer, in der Mensch gegen Technik kämpft, nachdem letztere Armeen die Menschen fast vernichteten.

Sowohl Menschen und Maschinen haben individuelle Stärken und Schwächen, die von der anderen Fraktion jeweils auszunutzen ist. Im Spiel wird nicht aber nur gekämpft, sondern auch infrastrukturell aufgebessert, zum Beispiel durch den Bau von Gebäuden, den Ausbau der eigenen Armee und die Verbesserung der Verteidigungsstrategie.

Terminator Genisys wird nicht nur alleine zum Spaß, sondern ist auch in großen Klans spielbar, in denen man sich mit seinen Mitstreitern gegenseitig aushilft, sei es über Ressourcen oder Unterstützung im Gefecht.

Hearthstone

Wie das beliebte World of Warcraft ist Hearthstone ein Ableger von Blizzard Entertainment. Es handelt sich um ein Sammelkartenspiel, das online stattfindet und auf allen Geräten gespielt werden kann. Neben dem an sich kostenlosen Prinzip gibt es auch einige Bezahl-Features. Nützlich wird das Spiel für viele dadurch, dass es nicht lange andauert und somit entspannt in eine Pause zu schieben ist.

Eine Runde Hearthstone ist immer möglich. Um zu spielen, benötigst du ein Deck aus 30 Karten, mit dem du gegen einen anderen Spieler antreten kannst. Ihr spielt solange gegeneinander, bis der Lebenspunktestand eines Teilnehmers bei Null liegt. Möglich ist dies durch Angriffe per Zauber oder Diener.

Jeder Spieler beginnt mit einem Start-Deck, das nach und nach erweitert wird.

Legion of Heroes

Wir erinnern uns alle noch an am Ende fast nervige Pokemon GO-Fieber, das die ganze Welt umfasste. Nun kehrt bei Legion of Heroes ein Teil dieser Spannung in Form eines MMORPG zurück. Zum Start des Spiels erstellst du dir einen Helden, mit dem du die Handlung absolvierst, auf der rundenbasierte Kämpfe gegen stärker werdende Widersacher und diverse Quests zu überstehen sind.

Mit erfolgreicher Absolvierung jener erspielst du dir neue Charaktere, die du ebenso kontrollieren kannst. Pro Runde gibt es bestimmte Aktionen, die jeder entsprechend seiner besten Fähigkeiten ausführen kann. Legion of Heroes ist sowohl im PvE- als auch im PvP-Modus spielbar.