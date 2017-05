Die besten Games für dein Android 2017

Im Google Play Store findet Ihr inzwischen über eine Million Android-Apps, die Euer Smartphone sicherer, unterhaltsamer und produktiver machen sollen. Bei der gigantischen Auswahl ist es schwierig, die wahren Perlen zu finden. Wir zeigen Euch die beliebtesten Spiele für 2017.



Modern Combat 5: Blackout

In Modern Combat 5: Blackout zieht der Held Caydan Phoenix mit einem großen Waffenarsenal in den Kampf, unter anderem in Venedig und Tokio. Ihr könnt Euren Mut entweder im Einzel- oder Mehrspieler-Modus unter Beweis stellen.

Action: Dungeon Hunter 5

Dungeon Hunter 5 ist– Free-to-Play. Ihr könnt das Dungeon Hunter in drei verschiedenen Modi spielen. Der Vorteil dieses Spiels ist, dass Ihr Euch nicht auf eine Waffe festlegen müsst, sondern während des Games jederzeit wechseln könnt. Im Vergleich zu Dungeon Hunter 4 besticht diese fünfte Version mit noch mehr Action und verbesserter Grafik. Jede Mission benötigt Energien, welche nach Ablauf des ‚Timers‘ wieder aufgeladen werden.

Mobile Poker

Es gibt Dutzende von Internet Spielotheken für Euer Android-Smartphone. Bei PokerStars Casino findet Ihr allerdings eine App, die die hohen Qualitätsansprüche eines Zockers erfüllen. Ihr könnt direkt über Eurer Handy Einzahlungen beim Casino online vornehmen, Auszahlungen beantragen, Eure Kontoeinstellungen verwalten und an Bonusprogrammen und Sonderverlosungen teilnehmen.

Lara Croft: Relic Run

Lara Croft zählt zu einer der bekanntesten Videospiel-Heldinnen aller Zeiten. In unzähligen Action-Games machte die hübsche Archäologin eine ausgesprochen gute Figur. Lara Croft: Relic Run ist ein kostenloser Action-Runner, den Ihr einfach auf Euer Android-Gerät downloaden könnt.

Solid Explorer

Wenn Ihr auf der Suche nach einem guten Dateimanager seid, dann solltet Ihr in jedem Fall den Solid Explorer downloaden, denn diese App ist übersichtlich gestaltet und bietet zahlreiche Netzwerkfunktionen. Es ist möglich, von einzelnen Ordnern eine Verknüpfung auf Euren Homescreen zu legen, was zum Beispiel beim Download-Ordner sehr praktisch ist. Ebenso könnt Ihr Cloud-Speicher einbinden. Die folgenden Dienste werden vom Solid Explorer unterstützt: Dropbox, OneDrive, Google Drive, aber auch FTP- oder WebDAV-Server. Eine 14-tägige Testversion ist im Play-Store verfügbar. Solltet Ihr diese App längerfristig nutzen möchten, fallen einmalig Kosten in Höhe von 1,99 Euro an.

Tokaido

Tokaido ist eine App, welche auf dem gleichnamigen Spiel basiert und es dem Nutzer ermöglicht, als Ronin, Bote oder Geisha zu flanieren, Tempel zu besichtigen oder auch einzigartige Kunstwerke zu erwerben. Taktische Entscheidungen bestimmen das Tempo dieser wunderbaren digitalen Reise.

Roll the Ball

Mit Hilfe von Technik und Physik könnt Ihr im Puzzlespiel Roll the Ball Lösungen finden. Mit dieser App trainiert Ihr Eure Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

Musemage

Diese App verfügt über sieben Aufnahmemodi und ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von Videos und Fotos. Musemage beinhaltet eine digitale Bildstabilisierung und damit können eventuelle Wackler, die während des Drehs eines Clips entstehen, sofort ausgeglichen werden. Durch die einzigartige Blue-Screen Funktion könnt Ihr einfarbige Hintergründe entfernen und ein beliebiges Design als Option wählen.

GoArt

Mit dieser Bildbearbeitungs-App könnt Ihr aus Euren Schnappschüssen echte Kunstwerke kreieren. Die verschiedenen Filter von GoArt ermöglichen es, die Fotos im Stile vieler Maltechniken bekannter Künstler und Epochen, wie beispielsweise die eines Van Gogh oder Picasso, im Comic-Stil oder als Pop-Art zu verändern und neue Images zu erstellen. Zur Nutzung der App ist eine Anmeldung per E-Mail-Adresse und Passwort erforderlich.