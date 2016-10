Besondere Schutzhülle von Speck für das iPhone 7

Obwohl das neue iPhone 7 fast die gleichen Maße hat, wie die Vorgängermodelle, braucht das Smartphone eine passende Hülle. De amerikanische Zubehör-Hersteller Speck liefert eine entsprechende Hülle für das neue iPhone. Ab sofort sind diese Schutzhüllen auch auf dem deutschen Markt zu haben.

Schutz mit „Presidio“

Speckt nutzt das neue iPhone 7 auch gleich, um den neuen Materialmix vorzustellen. Einen besonderen Schutz soll das iPhone 7 durch die neue Kunststoffkombination bekommen. Neben einer Polykarbonatschicht besitzt diese Hülle eine zweite Luftpolsterschicht.

Diese soll Stöße auffangen, die aus einer Höhe von bis zu drei Metern kommen. Trotzdem ist diese Hülle rund 20 Prozent dünner, als die Vorgängermodelle. Außerdem schützt die Hülle gleichzeitig auch die Lautstärkeregler, die Powertasten sowie die Ports für Kameralinsen, Lautsprecher und Mikrofon. Außerdem soll das Display vor Spritzwasser geschützt werden. Trotz der vielen Schutzmechanismen wurde peinlich darauf geachtet, dass die Ports nach wie vor gut zugänglich sind und nicht durch die Hülle verdeckt werden.

Das Design lässt keine Wünsche übrig

Auch in Sachen Design lässt diese Speck Hülle keine Wünsche offen. Es ist das dünnste Material, was je geschaffen wurde und liefert einen optimalen Schutz. Mit seiner Perfektion schmiegt es sich hervorragend an das Smartphone an. Darüberhinaus besticht diese Hülle durch die verbesserte Kratzfestigkeit und durch die Langlebigkeit. In Laboren wurden die genannten Eigenschaften an nachgestellten Alltagssituationen getestet. Das Smartphone wurde dabei unter extremen Temperaturen, unter Einfluss von Chemikalien und mit Spritzwasser getestet. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen, denn das Smartphone hat mit dieser Hülle von Speck alle Tests sicher überstanden.





Modern und innovativ, starkes Design

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen wird die Speck Hülle für das Apple iPhone 7 ein Lichtblick. Die Hülle ist modern, elegant und besticht durch die lebhaften Farben. Ausgeliefert wird sie in schlichtem Transparent, in schwarz oder in schillernden Farben und sogar mit Glitzer-Effekten. Die Hülle, die auf den Namen Presidio-Cases hört, soll zwischen 22 Euro und 26 Euro kosten. Das hängt von dem jeweiligen Modell ab.

Smartphones sind einfach viel zu teuer, als dass sie im täglichen Alltagsgebrauch schnell kaputt gehen. Mit der Hülle von Speck ist das iPhone 7 bestens gegen die Dinge, die im Alltag passieren können, geschützt. Damit verträgt es einige Abstürze, ohne dass gleich ein neues Gerät fällig wird.