Wird es ein neues Sony Smartphone geben?

Sony gibt am 01. September eine Pressekonferenz und die große Frage, die sich hier stellt, ist, ob das neue Xperia XR vorgestellt wird. Die Konferenz findet einen Tag vor dem Start der IFA 2016 statt und von Beobachtern wird vermutet, dass die Japaner ein neues Xperia-Flaggschiff vorstellen werden: eben das Sony Xperia XR.

Wie könnte die Technik aussehen?

Bereits vor einigen Tagen kam es dazu, dass Bilder von Sonys neuen Smartphone kursierten, das unter dem Namen Xperia F8331 im Netz bekannt ist. Im Inneren des Gerätes soll ein Snapdragon 820-SOC seine Dienste verrichten und das Display soll eine Größe von 5,1 Zoll aufweisen. Mit der Kamera soll es zudem möglich sein, 4K-Videos aufzunehmen, wie von GSMArena berichtet wird. Auf den Fotos, die online zu sehen sind, werden ein Kopfhöreranschluss sowie ein USB-Typ-C-Port ersichtlich, wobei es sich damit um den ersten USB-Anschluss der Japaner handeln würde.

Sony Xperia XR zur IFA 2016

Schon längst ist der japanische Hersteller nicht mehr in den Top 3 der Smartphone Hersteller zu finden. Doch die Gründe dafür sind sicherlich nicht in der angebotenen Hardware zu finden, denn diese ist wie immer Spitzenklasse, sondern laut den Experten liegt das Hauptproblem in der Preisstrategie des Unternehmens. Andere sind jedoch der Ansicht, dass das an den inkonsequenten Releasezeiten liegt – also an den schier unendlichen Zeiten, bis das wieder einmal ein neues Gerät im Handel verfügbar ist.

Die Pressekonferenz findet auf dem Gelände der IFA 2016 um 13:00 Uhr statt. Ansonsten ist zu den technischen Daten noch bekannt, dass wie gewohnt eine hochwertige 23 Megapixel Hauptkamera verbaut wurde, die über einen Exmor RS Sensor verfügt. Unter diesem sich ein Dual-Blitzlicht und unter Umständen auch ein Laser-Autofokus befindet. Aber auf der Rückseite wird es wohl noch eine weitere Besonderheit geben, wobei es sich jedoch noch nicht um einen Fingerprintsensor handelt, denn dieser befindet sich in dem seitlichen Power- und Stand-by-Button, sondern hier ist von dem fehlenden Glas die Rede.

Was den Erfolg des neuen Sony Smartphones angeht, so ist dieser wohl wesentlich vom Preis abhängig. Aber in diesem Bezug findet Sony bis dato nur sehr schwer eine sinnvolle Balance – was auch durch die teuren Xperia X Modelle unterstrichen wird.