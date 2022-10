Was sind NFT Tickets und sind sie die Zukunft?

Live-Veranstaltungen kommen wieder in großem Stil zurück. Mehrtägige Musikfestivals, ausgelassene Stadionkonzerte und große Sportereignisse werden nach der vorsichtigen Lockerung der Covid-bezogenen Beschränkungen wieder mit Begeisterung aufgenommen, aber die Fans können einige bedeutende Änderungen in der Art und Weise erwarten, wie sie sich den Eintritt zu solchen Erlebnissen sichern.

Die Blockchain-Technologie ist zweifellos in der Lage, die Ticketing-Branche zu verändern, aber nicht so, wie viele vielleicht denken. Um die Vorteile und Grenzen von Blockchain-basierten Technologien im Veranstaltungsbereich, einschließlich NFT-Anwendungen, zu verstehen, muss man wissen, wie die Branche funktioniert. Wenn Sie ein Ticket für eine Veranstaltung kaufen, kann das, was hinter den Kulissen passiert, sehr unterschiedlich sein.

Was sind NFT Tickets genau?

NFTs sind kryptografische Token, die einzigartige digitale Gegenstände und manchmal auch Vermögensgegenstände darstellen. Sie ermöglichen es uns, digitale oder reale Werte wie Kunst, Sammlerstücke oder Immobilien in Token zu verwandeln. Da sie in einem Blockchain-Netzwerk gespeichert werden, dienen sie als überprüfbarer Beweis für Authentizität und Eigentum. Außerdem kann ein NFT immer nur einen offiziellen Besitzer haben und kann nicht verändert oder gefälscht werden.

NFT Tickets sind dementsprechend digitale Eintrittskarten, die Ihre Zugangsberechtigung zu einer Veranstaltung ermöglichen. Sie können den Ticketinhabern auch zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. Meet-and-Greets, exklusive Fanartikel und mehr, um ein noch intensiveres Fanerlebnis zu schaffen. Darüber hinaus helfen NFT Tickets dabei eine engere Beziehung zu den Fans aufzubauen und können auch laufende Einnahmen für Künstler, Veranstalter und Interessenten generieren.

So funktioniert der NFT Kartenverkauf

In einem Ticketing-System können Veranstalter die Blockchain nutzen, um eine beliebige Anzahl von Tickets zu prägen und sie in gewohnter Weise über ihre Websites und Anwendungen zu verteilen. Dabei können sie alles, was sie brauchen, in NFT kodieren – vom Bild des Tickets und seiner ID bis zur Art und Weise, wie das Ticket entwertet und verkauft wird (z. B. zu einem festen Preis oder über eine Auktion).

Wenn Nutzer eine NFT-Karte kaufen, wird diese in einem sogenannten Wallet gespeichert. Dafür gibt es verschiedene Anwendungen, die in Frage kommen. Die beliebtesten sind das Wallet von Coinbase oder das von Metamask.

Nutzer können dann über ihre mobilen Geräte auf diese Wallets zugreifen. So lassen sich NFT-Tickets verwalten (z.B. für Erstattungen oder den Verkauf auf dem Sekundärmarkt) oder ein Ticket vorlegen, um Zugang zur Veranstaltung zu erhalten.

Sobald die Veranstaltung vorbei ist, wird das NFT Ticket automatisch ungültig, aber das Ticket selbst bleibt in der Brieftasche gespeichert, so dass es einen gewissen Erinnerungs- oder Sammlerwert haben kann. Eventuell können diese NFT Tickets dann nach der Nutzung auch noch weiter verkaufen.

Vorteile von NFT Karten

Bei richtiger Herangehensweise kann die Integration von Blockchain- und NFT-Technologie in Ticketingsysteme das Erlebnis sowohl für Veranstalter als auch für Besucher erheblich verbessern. Nachfolgend findet ihr daher einige der wichtigsten Vorteile, die sich aus der Nutzung von NFT für das Ticketing ergeben.

Verhinderung von Betrug/Verkauf von gefälschten Tickets

Dies ist möglich, weil die Prägung und Übermittlung von NFT Tickets in der Blockchain aufgezeichnet wird, so dass alle beteiligten Parteien ihre Echtheit überprüfen können. Fälschungen und Betrug sind damit so gut wie nicht mehr möglich.

Die Fähigkeit, NFT Karten zu programmieren

Alle NFTs sind Computeralgorithmen. Das bedeutet, dass in den Code von NFT Karten Bedingungen und Regeln für die Erstellung, die Übertragung, den Verkauf und den Wiederverkauf dieser Tickets eingebaut werden können.

In der Praxis bedeutet dies, dass Veranstalter beim Verkauf von NFT Karten auf dem Sekundärmarkt einen Gewinn erzielen können, indem sie in ihrem Programm (oder bei ihren intelligenten Kontakten) Gewinnverteilungsregeln für künftige Wiederverkäufe festlegen.

Neue Einnahmemöglichkeiten

NFTs verwandeln Tickets in programmierbares Geld (Zahlungsmittel), was ein unbegrenztes Potenzial für neue Einnahmemöglichkeiten eröffnet.

Schnelle Produktion

Ein weiterer wichtiger Vorteil von NFT Tickets ist die Geschwindigkeit, mit der sie erstellt und übermittelt werden. Je nach gewähltem Blockchain-Netzwerk können Veranstalter in weniger als einer Minute Hunderttausende oder sogar Millionen von Tickets erstellen.

Geringeres Risiko von Verlust oder Beschädigung

Herkömmliche Tickets auf Papier können leicht verloren gehen oder beschädigt werden. Da NFT Tickets in einer digitalen Brieftasche gespeichert werden, auf die über ein Mobiltelefon zugegriffen werden kann, ist das Risiko, das Ticket zu verlieren oder zu beschädigen, sehr viel geringer.

Ausblick für NFT Tickets im Alltag

Bestimmte Zwischenhändler, die nicht in mehrjährige Verträge mit Künstlern oder Produzenten eingebunden sind, könnten von der Blockchain/NFT-Revolution drastisch betroffen sein. Ticket-Verkaufsplattformen bieten Betrugsprävention als Wertversprechen an. Bei Blockchain- oder NFT Tickets gibt es keine Möglichkeit, ein Ticket zu kopieren und es als Original zu verkaufen, so dass dieses Wertversprechen schnell an Wert verliert, denn schließlich sind so einfach alle Tickets sicher. Sekundärhändler könnten unter dieser Entwicklung also leiden, während es für Endkunden zu starken Vorteilen kommt.

Derzeit werden NFT Tickets nur mäßig angenommen. Große Anbieter wie Live Nation haben sie noch nicht eingesetzt und das eigentliche Ticket zu einem NFT gemacht. Stattdessen haben sie Dinge wie den Verkauf von Erinnerungsstücken als NFTs ausprobiert. Das wird sich bald ändern, und sie werden wahrscheinlich echte Tickets in NFTs anbieten, vor allem, wenn sich mehr Verbraucher an den Gedanken gewöhnen, sie zu besitzen und ein Krypto-Wallet zu verwenden.

Es ist eine aufregende Zeit in der Live-Event-Branche aufgrund dieser bahnbrechenden Entwicklungen. Im Laufe der Zeit könnten sich kleinere Künstler immer häufiger an NFT Ticket Plattformen wenden, um ihre eigenen Shows zu verkaufen, und bekannte Künstler werden weiterhin ihre lukrativen Langzeitverträge mit den großen Eventplattformen genießen.

Fazit

Mit dem Wachstum der Blockchain-Technologie und des Web3 haben Künstler, Veranstalter und Fans die Möglichkeit, das Ticketing-System mit Hilfe von NFTs zu ihren Gunsten zu verändern.

Da sie auf einem Blockchain-Netzwerk basieren, sind NFT Tickets leicht zu authentifizieren, und ihre Unveränderlichkeit verhindert, dass böswillige Akteure gefälschte Tickets erstellen oder verbreiten. Darüber hinaus können Veranstalter und Künstler vom NFT Ticketing System profitieren, indem sie mehr Kontrolle über ihre Ticketverkäufe auf dem Primär- und Sekundärmarkt erlangen und gleichzeitig eine dauerhafte Bindung zu den Fans aufbauen.

Obwohl der NFT-Bereich noch in den Kinderschuhen steckt, hat er bei der Geschwindigkeit, mit der er wächst, das Potenzial, das traditionelle Ticketing-System und mehr im Bereich der Live-Events zu verbessern.