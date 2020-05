TEO App Review: Banking und Lifestyle verbunden in einer App

Von Zeit zu Zeit wollen wir euch neue Apps vorstellen, die einen spannenden Ansatz verfolgen und euch somit auch allgemein über Entwicklungen im App Markt auf dem Laufenden halten. Heute nehmen wir uns in diesem Zusammenhang die noch recht neue App TEO vor, die eine Schnittstelle zwischen Banking und Lifestyle darstellt. Klingt zunächst komisch oder? Ist es auch, doch die App bringt eine ganze Menge praktischer Features mit. Im Folgenden gibt es ein paar Insights für euch rund um TEO.

Banking trifft Lifestyle: Was bedeutet das genau?

TEO kann man sich wie einen Marktplatz für Banking Angelegenheiten vorstellen. Zuallererst besteht hier die Möglichkeit die App mit den eigenen Girokonten und Sparkonten zu verknüpfen und so einen schnellen und einfachen Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen. Praktischerweise lassen sich dann auch Überweisungen mit Hilfe der App tätigen, so dass man hier von einer Multi-Banking-App sprechen kann, wovon es aktuell nicht so viele am Markt gibt.

Der Lifestyle-Gedanke der App kommt in anderen Bereichen zum Tragen. Zum einen lassen sich mit den eingerichteten Konten ziemlich einfach verschiedene Dinge machen. So können zum Beispiel eigene Sparziele festgelegt werden und dafür gezielt Geld zurückgelegt werden. Zum anderen verknüpft die App Kontoverwaltung mit Möglichkeiten zum Einkaufen und weiteren Finanzthemen.

Es finden sich daher viele Elemente, die beim Zeit und Geld sparen helfen sollen, wie ein Gutschein-Modul und eine Vertragsverwaltung für Mobilfunk, Strom, Versicherung usw. Ziel ist es stets den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Das funktioniert mit der App auch ganz gut, doch der Funktionsumfang ist sehr groß und man muss sich zunächst ein wenig mit TEO vertraut machen, bevor man alle Features auch voll verstanden hat und sie dann auch nutzen kann.

Die wohl zentrale Frage bei einer jeden Banking App ist die nach der Sicherheit. Grade wenn ihr hier alle eure sensiblen Daten bündeln wollt, solltet ihr euch entsprechend wohl fühlen mit den ergriffenen Maßnahmen zum Schutz eurer Daten.

Die gute Nachricht: Hier scheint TEO sehr weit vorne zu sein. Viele Sparda-Banken in Deutschland stellen das eigene Online-Banking auf die TEO App um. Das allein ist natürlich noch keine Garantie, zeigt aber, dass TEO alle Sicherheitsstandards mehr als erfüllt. TEO verfügt darüber hinaus über eine Erlaubnis von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Für diese sind zusätzliche Standards bei der Sicherheit zu erbringen.

Die App selbst und alle Kommunikation läuft ausschließlich über Rechenzentren in Deutschland und zu guter Letzt gibt es auch innerhalb der App noch die Möglichkeit für Privacy-Einstellungen. Kurz gesagt: TEO Sorgt für Sicherheit.

Version 1.2 mit neuen Features

Die zentrale Neuerung der TEO App in der Version 1.2 ist der bereits kurz erwähnte Vertragsmanager. Dieser ermöglicht es, dass alle vertraglichen Verpflichtungen in der App eingetragen und verfolgt werden können. Wer beispielsweise einen günstigen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat, der aber nach 12 Monaten teurer wird, der kann diesen hier in der App eintragen, die Kosten kontrollieren und sich einen Reminder für die Kündigung setzen. Ein sehr spannendes Feature, das viele Themen rund um die eigenen Finanzen vereinfacht.

Ein weiteres Feature, das in naher Zukunft kommen soll, ist eine Webversion von TEO. Außerdem arbeiten die Entwickler an verbesserten Push-Nachrichten. Diese wurde wohl auch vielfach von Usern gewünscht und der App Entwickler COMECO versucht regelmäßig das Userfeedback bei der Weiterentwicklung mit einzubauen. Hier könnt ihr also vielleicht auch ein wenig an der Zukunft der App mit arbeiten 😉

Fazit: TEO verfolgt einen spannenden neuen Ansatz

Insgesamt hat uns der Review der App gut gefallen. TEO verfolgt einen spannenden neuen Ansatz beim Banking und bringt mit den neuen Features auch frischen Wind rein, wie sich Banking und Shopping in Zukunft verbinden lassen. Wir sind gespannt, wie sich die App in Zukunft weiter entwickeln wird und würden euch einen Testlauf ans Herz legen.