Review GoEuro App – Bahn-, Bus- und Flug-Verbindungen auf einen Blick

Das Recherchieren nach Bahn-, Bus- und Flug-Verbindungen im Internet kann sehr zeitaufwändig und umständlich sein. Mit der App des Berliner Unternehmens GoEuro soll das anders sein. Die Applikation erleichtert die Suche nach Reiserouten innerhalb Europas und ermöglicht das komfortable Vergleichen der verschiedenen Verkehrsmittel.

Im Review erfährst du mehr zu den Inhalten der Reisesuchmaschinen-Applikation.

Nutzeroberfläche und Bedienung

Die GoEuro App verfolgt ein primäres Ziel: Sie soll Nutzern beim Auswählen der idealen Reiseroute behilflich sein. Dabei werden sowohl schnellste als auch günstigste Lösungen ermittelt.

Eine intuitive Bedienung ist dank der nutzerfreundlichen Oberfläche gegeben. Auf unnötigen Schnick Schnack wurde bewusst verzichtet, um die Übersichtlichkeit auf ein Maximum anzuheben. Statt verwirrende Verbindungsübersichten, wie es auf vielen

Internetpräsenzen von Verkehrsträgern der Fall ist, setzt GoEuro auf das Wesentliche. Nicht nur der Aufbau der mobilen Version der Reisesuchmaschine wurde durch konsequente Reduzierung positiv geprägt, auch die farbliche Gestaltung fördert den schnellen Überblick. Aktionsbuttons sind mit orangefarbener Hinterlegung deutlich erkennbar und machen das Navigieren durch die App kinderleicht. Über Symbole weiß der Anwender stets, welches Verkehrsmittel derzeit ausgewählt ist.

Die GoEuro App ist für iOS bei iTunes und via Google Play für Android kostenlos erhältlich. Regelmäßige Updates sollen die ständige Optimierung der Inhalte garantieren.

Laut Angaben unter play.google.com wurden beim letzten Update der GoEuro App einige Vereinfachungen integriert. Zum einen wurde die Registrierung abgespeckt, um den Vorgang zu beschleunigen. Zum anderen wurde die Sitzauswahl vereinfacht und Mobile-Tickets sind seit der letzten Aktualisierung am 22. März 2017 auch offline verfügbar, was die Ticketbuchung zusätzlich bereichert.

Individuelle und gezielte Recherche

Individuelle Angaben wie Start- und Zielort sowie Abreisedatum und Passagieranzahl werden über die Eingabefeder ausgewählt.

Dabei sind nicht nur bekannte Metropolen wie Berlin, Madrid oder Paris hinterlegt, sondern auch europäische Dörfer und Kleinstädte. Nachdem Starten der Suche, ermittelt die Applikation aus über 46.000 Möglichkeiten alle in Frage kommenden Verbindungen. Mehr als 500 Partner werden derzeit gegenübergestellt.

Darunter die Deutsche Bahn, Flixbus, Eurolines, ÖBB, Lufthansa, Air France, Ryanair und viele mehr.

Die App sortiert die Ergebnisse preislich und ordnet sie übersichtlich Bahn, Bus und Flug zu. So lässt sich in wenigen Augenblicken einsehen, welche Verbindung und welches Verkehrsmittel am günstigsten wäre. Abfahrts- und Ankunftszeiten, Preise, Zwischenstopps und Gesamt-Reisezeit sind in der Übersicht aufgeführt.

Mit einem Klick auf einzelne Angebote werden weitere Details zur Route dargestellt.

Mehrere Filteroptionen, wie Zwischenstopps oder Sortierung, erlauben die Ergebnisse entsprechend der persönlichen Wünsche einzuschränken. Willst du beispielsweise wissen, wann du mit dem Bus frühestmöglich starten könntest oder mit welcher Verbindung du am schnellsten an den Zielort gelangst, konkretisierst du die Recherche über die flexiblen Parameter.

Du willst ohne Zwischenstopp oder in einem fixen Zeitfenster reisen? Auch diese Vorgaben sind einstellbar. Ungeeignete Routen werden so aus den Suchergebnissen verbannt.

Zahlung und Buchung

Die App zeigt die Reisekosten unmittelbar an. Laut Angaben von GoEuro sollen hierbei keine versteckten Kosten lauern.

Stattdessen wird auf Transparenz, Kostenklarheit und Aktualität gesetzt. Echtzeit-Deals, die du ansonsten mühsam recherchieren müsstest, findest du in der App auf einen Blick. Zudem profitierst du von einem optimierten Buchungsprozess ohne lange Wartezeiten auf Bestätigungen oder ähnliches. Ist die gewünschte Route gefunden, kannst du die Tickets direkt über die App kaufen. Die Bezahlung erfolgt über ein gesichertes System. Deine Daten können für weitere Buchungen im Rahmen eines Nutzerprofils gespeichert werden. Auch Zahlungsmethoden lassen sich sichern, um alle weitere Buchungen zu beschleunigen.

Unser Fazit

Die GoEuro App vereinfacht das Buchen von Reiseverbindungen via Bus, Bahn oder Flugzeug innerhalb Europas. Statt stundenlang auf den Internetseiten von dutzenden Unternehmen recherchieren zu müssen, hast du alle wichtigen Verbindungen gebündelt und findest mit minimalem Zeitaufwand die jeweils beste Verbindung. Wer beim Reisen konsequent sparen und sich unterwegs komfortabel über mögliche Routen informieren will, holt sich mit dieser Applikation einen praktischen Helfer auf das Mobilgerät. Trotz der zahlreichen Vorteile, wäre es wünschenswert, wenn künftig noch mehr der Partner das On-Site-Booking anbieten würden und damit das direkte Buchen über die App.

