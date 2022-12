Nandme NX7000 – Schallzahnbürste mit 365 Tagen Akkulaufzeit

Eine gute Zahnpflege ist wichtig, um Karies, Parodontitis und andere Zahnprobleme zu vermeiden. Eine elektrische Zahnbürste kann dabei helfen, die Zähne gründlicher zu reinigen als eine manuelle Bürste. Die Nandme NX7000 ist eine elektrische Schallzahnbürste, die durch ihre lange Akkulaufzeit von 365 Tagen besonders praktisch im Alltag ist und mit einem Preis von ca. 45 Euro auch recht erschwinglich ist. Im Folgenden werden wir uns daher näher mit der Nandme NX7000 beschäftigen und ihre Eigenschaften und Funktionen genauer untersuchen.

365 Tage Akkulaufzeit für volle Flexibilität im Alltag

Die Nandme NX7000 ist eine elektrische Schallzahnbürste, die mit einem 2600 mAh-Akku ausgestattet ist und durch ihre energiesparende Technologie eines „Mitte-Achse-Schallmotors“ in der Lage ist, mit nur einer Ladung bis zu 365 Tage lang verwendet zu werden. Dies macht sie besonders praktisch für lange Reisen, da man sich keine Gedanken über das häufige Aufladen machen muss. Die Zahnbürste ist mit einem USB-C-Ladekabel ausgestattet, kann aber auch mit einem Smartphone-Ladekabel aufgeladen werden, falls man das Ladegerät vergessen hat.

Gründliche Zahnreinigung dank moderner Technologie

Die Nandme NX7000 ist eine elektrische Schallzahnbürste, die durch sanfte Schallvibrationen Plaque und Speisereste von den Zähnen entfernt und damit eine starke Reinigungsleistung bietet. Während des Zähneputzens vermischen sich Zahnpaste und Wasser durch bis zu 41.000 Vibrationen pro Minute zu einem feinen, reichhaltigen Schaum, der den gesamten Mundraum gründlich reinigt, auch die Bereiche, die mit einer Handzahnbürste schwer zu erreichen sind, wie zum Beispiel die Zahnzwischenräume. Mit der Nandme NX7000 kann man sicher sein, dass man einen sauberen Mund hat.

15 Modi zur flexiblen Anwendung

Die Nandme NX7000 bietet dem Benutzer insgesamt 15 Bürstenmodi, indem sie fünf Betriebsarten in Kombination mit drei Intensitätsstufen anbietet. Diese Bürstenmodi sind so gestaltet, dass sie verschiedenen Bedürfnissen von Menschen gerecht werden können. Mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten kann man die Reinigung der Zähne individuell anpassen und sicherstellen, dass man die bestmögliche Pflege für seine Zähne erhält.

Alle 3 Monate sollte man aktiv werden, bei den Bürstenköpfen

Trotz der langen Akkulaufzeit bietet sich ein regelmäßiger Wechsel des Bürstenkopfs an. Alle 3 Monate wird ein Wechsel empfohlen, so dass man sich doch auch mal kümmern sollte. Die gute Nachricht: Die Nandme NX7000 wird mit 12 einzelnen Bürstenköpfen geliefert, was also für ca. 3 Jahre reichen sollte. Der rechtzeitige Wechsel der Bürstenköpfe hilft dabei, Bakterienbildung in den Borsten zu vermeiden und sichert so die gründliche Reinigung der Zähne.