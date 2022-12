Mit einer Mischung aus Fakten, Mathe und Aberglaube zum Erfolg

Glücksspiel ist ein Bereich der Unterhaltungsindustrie, in dem viel Aberglaube vorkommt. Vor allem gibt es viele Spieler, die auf bestimmte Glückszahlen schwören. Meist sind das persönliche Zahlen, die teilweise eine besondere Bedeutung für die Person haben. Angeblich gibt es aber auch Zahlen, die allgemein Glück bringen. Was ist an diesem Glauben dran? Handelt es sich um reinen Aberglauben oder kann man das Phänomen mit Mathematik und Fakten belegen?

Wir gehen hier genauer auf Glückszahlen ein, so dass man sich einen Überblick über die Materie verschaffen kann. Wenn man sein Glück selbst versuchen möchte, kann man das im Ice Casino bei verschiedenen Spieleangeboten kostenlos tun. Dazu muss man nur dem Link folgen: https://icecasino.com/de

Die Sieben – Die mächtigste Glückszahl?

Statistiken haben ergeben, dass besonders viele Menschen auf die Sieben als Glückszahl vertrauen. In Lotterien hat die Sieben eine Wahrscheinlichkeit von 25% gewählt zu werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie in den letzten Jahren deswegen besonders häufig ausgelost wurde. Dieser empirische Beleg sollte schon ausreichen, um zu demonstrieren, dass die Sieben nicht mehr Glück bringt, als andere Zahlen.

In einer Lotterie haben alle Zahlen die gleiche Wahrscheinlichkeit ausgelost zu werden. Das gleiche gilt beim Roulette oder bei Kartenspielen. Theoretisch könnte jede Zahl auf der Roulette für einen anderen Spieler seine Glückszahl sein. Damit wäre sehr schwer zu ermitteln, welche davon gewinnen sollte. Wenn man ein Glücksspiel spielt und ein Ergebnis kommt signifikant häufiger vor als andere, dann hat man entweder einen sehr unwahrscheinlichen Ausnahmefall beobachtet, oder das Spiel wurde manipuliert.

Doch warum denken so viele Menschen, dass die Sieben Glück bringt? Die Zahl kommt in verschiedenen Bereichen der Natur vor und ein durchschnittlicher Mensch kann in seinem Kurzzeitgedächtnis sieben Informationen behalten. Der britische Agent James Bond trägt nicht ohne Grund die 007 und Boeing setzt diese Zahl ebenfalls mit Bedacht ein. In Casinos kommt man ebenfalls oft in Kontakt mit der Sieben. Schon bei den frühesten Automatenspielen kommt die Zahl als hohes Gewinnsymbol vor. Bis heute kann man Slots entdecken, bei denen man rote Siebener für den Hauptpreis sammeln muss. Daher handelt es sich in gewisser Weise um eine glückliche Zahl. Man sollte deswegen aber niemals davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit eine Sieben zu treffen in irgendeiner Form höher ist als bei einer beliebigen anderen Zahl.

Weitere angebliche Glückszahlen im Überblick

Es gibt eine ganze Reihe von Zahlen, die angeblich Glück bringen sollen. Die Drei ist dabei besonders zu erwähnen. Die Zahl hat eine Bedeutung in vielen Lebensbereichen und kommt in Religion, Märchen und Sagen immer wieder vor. So gibt es die heilige Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn und heiligem Geist. Ebenso gibt es in Geschichten und Märchen häufig drei Söhne, drei Wünsche oder drei Prüfungen. Selbst bei Beispielen werden häufig drei verwendet, da man so gleichzeitig zeigt, dass es mehrere gibt, aber nicht ausufernd darauf eingeht. Die drei kommt auch in den Kosmologien verschiedener Kulturen immer wieder vor. So ist es üblich, dass die Welt dreigeteilt ist in eine Welt der Götter beziehungsweise einen Himmel, eine Unterwelt, in der die Toten ruhen und die Welt der Menschen dazwischen. Dass die Zahl Drei so häufig vorkommt, lässt sie vielen als Glückszahl erscheinen. Wie man gleich sehen wird, gibt es neben der Drei und der Sieben aber noch viele weitere dieser Zahlen. Daran allein sollte man sehen, dass es damit keine besondere Bewandtheit haben kann. Hier sind einige weitere Beispiele für Glückszahlen:

1

9

13

15

21

25

Die 13 ist ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, dass es für Glückszahlen keine statistische Grundlage gibt. Für manche Glücksspieler ist sie eine glückliche Zahl, die häufiger zum Gewinn führen soll. In vielen Kulturen, gerade in Amerika, wird die 13 aber als Unglückszahl betrachtet. Das geht sogar so weit, dass Häuser in der Nummerierung kein dreizehntes Stockwerk erhalten oder die Hausnummer 13 übersprungen wird. Wie soll die Zahl aber gleichzeitig Glück und Pech bringen? Wenn man im Casino gerne auf die 13, die Sieben, Drei oder irgendeine andere Glückszahl setzen will, dann kann man das tun. Die Wahrscheinlichkeiten des Spiels verändern sich dadurch nicht.

Wie kann man auch ohne Glückszahlen Gewinne einstreichen?

Glückszahlen sind ein reiner Aberglaube. Es gibt keine statistische Grundlage dafür, dass bestimmte Zahlen häufiger vorkommen sollten als andere. Dennoch kann natürlich manchmal der Eindruck entstehen, dass die Wahrscheinlichkeiten gegen einen gerichtet sind. Das liegt zum Teil daran, dass das in Glücksspielen wirklich der Fall ist, aber auch daran, dass Menschen viel schlechter darin sind, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, als sie selbst meistens denken. Wenn eine Zahl mehrfach hintereinander vorkommt, hat das keinen Einfluss darauf, wie häufig sie in Zukunft vorkommt. Es gibt keine „heißen“ Zahlen, auf die man gerade setzen sollte. Derlei Strategien sind reines Wunschdenken und verdienen die Bezeichnung an sich überhaupt nicht.

Wenn man seine Gewinnchancen verbessern will, sollte man sich mit dem Spiel selbst auseinandersetzen. Zunächst sollte man sicherstellen, dass man alle Regeln kennt und versteht. Dann sollte man sich mit den Einsatzbedingungen am Tisch vertraut machen, ehe man beginnt, Einsätze zu machen. Bei vielen Tischspielen, wie Blackjack, Roulette oder Poker, gibt es vielfältige Strategien, die man einsetzen kann, um die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, so gut es geht auf seiner Seite zu haben. Logischerweise sind auch diese Strategien keine Garantie zu gewinnen, ansonsten wären sie verboten. Es ist wichtig, dass man beim Glücksspiel, auch wenn es so heißt, nicht zu sehr auf sein Glück vertraut. Die Statistik wird viel häufiger Recht behalten, als irgendwelche zufällig gewählten Zahlen, die sich bei jeder Person unterscheiden. Man sollte sich stets darüber im Klaren sein, dass man bei einer statistisch relevanten Anzahl an Spielen verlieren wird. Wenn man auf kurze Sicht einen Gewinn erzielt, sollte man am besten aussteigen, denn man verliert ihn eher wieder als dass man seinen Gewinn nochmal erhöht. Geld, das man in Glücksspiel steckt, sollte man als ausgegeben betrachten und sein Glück nur zum Spaß testen.