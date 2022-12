Mehr Nachhaltigkeit bei Handys und Co – Was kannst du tun?

Der Trend in den letzten Jahren geht unwiderruflich in Richtung Nachhaltigkeit. Viele Lebensbereiche sind davon mittlerweile betroffen und fast jeder versucht auf Plastiktüten zu verzichten, auf Bio-Obst und Bio-Gemüse zu setzen. Auch beim Recycling gilt Deutschland als Vorreiter, doch was machen wir eigentlich im Bereich Technik? Im Schnitt kaufen sich Deutsche alle 2 Jahre ein neues Smartphone und auch ein Laptop wird kaum länger als 3 Jahre genutzt. Was passiert mit den alten Geräten und den wertvollen Materialien? Wir haben uns ein paar mögliche Maßnahmen für private Nutzer angesehen, wie ihr einen kleinen Teil zu mehr Nachhaltigkeit bei euren Handys und anderen Artikel aus der Elektronikbranche beitragen könnt.

Mit Reparaturen und bewusster Nutzung zu länger Nutzungsdauer

Vor allem Smartphones gehen leider schnell mal kaputt. Ein Riss im Display oder eine Absplitterung an den Ecken und Anschlüssen kann schon bei einem unglücklichen Sturz passieren. In diesem Fall sind viele Nutzer leider schnell dabei sich ein neues Gerät zuzulegen und alte Geräte im Schrank zu sammeln. Beides muss nicht sein. Zum einen können Handy-Reparaturen eine nützliche Sache sein und euch zu einer längeren Nutzungsdauer verhelfen und zum anderen kann auch die bewusste Nutzung einen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen. Wenn jeder sein Smartphone 4 anstatt 2 Jahre nutzen würde, spart das theoretisch 50% der benötigten Ressourcen und Energie ein.

Nicht mehr genutzte Geräte weiterverkaufen oder recyceln

Ein weiteres großes Problem ist, dass praktisch jeder Deutsche mehrere alte Handys und Smartphones im Schrank, im Keller oder auf dem Dachboden liegen hat. Das verschwendet wertvolle Ressourcen, denn so können diese Geräte nicht genutzt und auch nicht recycelt werden. Hier könnt ihr aktiv werden, in dem ihr alte Geräte weiterverkauft und vielleicht euch auch in der Neuanschaffung schon für ein gebrauchtes Gerät entscheidet. Für beide Zwecke sind diverse Portale vorhanden.

Das Unternehmen mySWOOOP aus Bremen ermöglicht euch den Ankauf und Verkauf direkt online oder auch in den stationären Filialen. Mit diesem Konzept kurbelt das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit in der Elektronikbranche kräftig an und sorgt damit letztendlich für eine längere Nutzungsdauer vieler Geräte. Man könnte mySWOOOP daher auch als die Bio-Abteilung im Elektronik-Bereich sehen. Vielleicht ist da also auch was für euch?

Quelle: mySWOOOP shot by Phillipp Steffen

Andernfalls lassen sich alte Geräte auch recyceln, müssen dafür aber entsprechend gesammelt und abgegeben werden. Viele Recyclinghöfe bieten dafür eine Möglichkeit, doch auch bei großen Fachmärkten gibt es mittlerweile Sammelboxen für alte und defekte Smartphones.

Einzelne Anbieter setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit

Während große Anbieter wie Apple auch einen großen CO2-Fußabdruch hinterlassen, sind andere Unternehmen mehr auf nachhaltiges Wirtschaften bedacht. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 hat Apple insgesamt 22,6 Millionen CO2 ausgestoßen. Allerdings hat Apple auch angekündigt, dass Apple bis 2030 CO2-neutral produzieren und verkaufen möchte. Andere Firmen sind da schon weiter.

Besonders das Fairphone hat in den letzten Monaten in Deutschland an Beliebtheit zugelegt. Dieses bietet nicht nur ein spannendes Design und gute Leistung zu einem fairen Preis, sondern setzt eben auch voll auf das Thema Nachhaltigkeit. Der modulare Aufbau ermöglicht ein schnelles Austauschen einzelner Elemente und auch in der Fertigung kommen nach eigener Aussage nur recycelte Materialien zum Einsatz. Das erhöht die Nutzungsdauer und sorgt zudem für einen Ansatz von Kreislaufwirtschaft.