iPhone 7: Plant Apple ein Curved-iPhone?

Sollte es tatsächlich sein, dass Apple das Galaxy Note 7 kopiert und sein nächstes iPhone 7 mit einem Curved-Display auf den Markt bringt? Im nächsten Jahr soll laut den neuesten Berichten der Konkurrent Samsung für die Produktion der gebogenen OLED-Displays verantwortlich sein.

iPhone 7: 2017 soll es bereits 3 neue Modelle geben

Das iPhone 7 ist noch nicht auf dem Markt, da ranken sich bereits die Gerüchte über das nächste iPhone anlässlich des 10-jährigen Geburtstages des Smartphones. So sollen die Apple-Fans 2017 sogar drei neue Modelle zur Auswahl haben: neben dem gängigen Modell mit 4,7 Zoll Display und der größeren Plus-Variante mit 5,5 Zoll soll es noch ein weiteres Gerät geben, dass mindestens einen 5,5 Zoll Display aufweist und das an den Seiten gebogen ist. Die Informationen wurden dem japanischen Magazin Nikkei von einer Quelle verraten, die mit den Plänen Apples vertraut ist.

Wird es im nächsten Jahr mit Vielfalt bei Apple geben?

Sollte es der Fall sein, dass Apple ein iPhone mit gebogenen Display auf den Markt bringt, dann würde damit die bisherige Produktpolitik verändert und zugleich auch der Konkurrent Samsung nachgeahmt. Bisher war Apple dafür bekannt, nur wenige iPhone-Varianten je Generation anzubieten. Aktuell gibt es das iPhone 6s und das größere Modell iPhone 6s Plus sowie das Einsteigermodell iPhone SE. Doch die Südkoreaner setzten mit dem Galaxy Note 7 zuletzt komplett auf die Curved-Displays und haben sogar durchsickern lassen, dass es in Zukunft keine Galaxy-Smartphone mehr geben wird, die einen Flatscreen aufweisen.

Samsung hat Lieferprobleme

Der Bericht, dass Samsung der einzige Hersteller sein soll, der die Curved-Displays an Apple liefert, liest sich problematisch. Denn bisher hatte das koreanische Unternehmen sogar Probleme, seine Liefermengen für die eigenen Produkte einzuhalten. Der Grund: Die Nachfrage nach dem Galaxy Note 7 mit dem hochauflösenden Super AMOLED-Panel ist unerwartet hoch.

Was die Gerüchte um Curved-Displays beim iPhone angeht, so sind diese keineswegs neu und es wird erwartet, dass Apple 2017 zum 10-jährigen Jubiläum seiner Smartphone-Reihe ein starkes Redesign verpassen wird. Das iPhone 7, das im kommenden September erscheinen soll, wird hingegen optisch wohl kaum großartige Veränderungen aufweisen und eher an ein aufpoliertes iPhone 6s erinnern.