iPhone 7: Launch steht fest?!

Wieder gibt es verschiedene neue Daten rund um die Veröffentlichung des nächsten iPhone 7 und diese machen durchaus Sinn. ABER es sind weiterhin nur Gerüchte.

Die Gerüchteküche rund um das iPhone 7

Wird es kaum Unterschiede zum aktuellen Modell geben? Wir wird das nächste iPhone Modell aussehen? Wird es tatsächlich eine neue Farbe (Blau) geben? Es stehen so viele Fragen rund um die nächste Smartphone-Generation aus Cupertino im Raum, doch die Antwort auf diese Fragen scheint nun in greifbarer Nähe zu sein. Ziemlich sicher dürfte sein, dass Apple das iPhone im September vorstellen wird – nun hat der Medienkonzern „Forbes“ sich sogar auf ein genaues Datum festgelegt.

Am 07. September soll die Keynote stattfinden, Das wäre sogar angesichts der Zahlengleichheit (Datum und siebte Generation) ein gut gewähltes Datum. Die Vorbestellungen sollen dann ab dem 09. September möglich sein und am 16. September, also eine Woche später, soll dann das iPhone in den Verkauf kommen.

Doch hier sollte nun jeder sein Temperament zügeln und den Schlafsack noch im Schrank lassen, um vor den nächsten Apple-Store zu ziehen – denn diese Daten sind noch nicht bestätigt – aber machen durchaus Sinn.

Die ersten Bilder sind bereits aufgetaucht!

Von dem Taiwaner Jimmy Lin, von dem bereits häufiger korrekte Aussagen bezüglich des neuen iPhones kamen, veröffentlichte nun ein erstes Bild von dem iPhone 7 Plus, auf dem die Rückseite des Smartphone-Flaggschiffs zu sehen ist. Damit ist es möglich, erstmals konkrete Details abzulesen.

Apple-Fans, die die iPhone-Releases in den letzten Jahren verfolgt hat, die werden mit dem Namen „Jimmy Lin“ etwas anfangen können. Denn der taiwanische Popstar hat bereits dreimal vor der Keynote eines neuen iPhone ein Bild des Gerätes online gestellt. Auf jedem dieser Bilder entsprach das gezeigte Gerät stets dem finalen Design. Auf dem neuesten Bild ist Jimmy Lin zu sehen, wie er öffentlich ein iPhone 7 Plus nutzt und auf dem Bild wird klar, dass das neue Apple-Flaggschiff mit einem Dual-Kamera-Sensor ausgestattet ist – dieser war bisher noch eher umstritten.

Auch wurde über die Antennenlinien spekuliert, die an der Oberseite angebracht sein sollten. Doch das Bild zeigt, dass diese so angebracht sind wie bei den iPhone 6 Modellen. Mehr Informationen gibt das Bild nicht preis. Aber interessant ist ein Vergleich zu den bisherigen Leaks, die vor einigen Tagen durchgesickert sind.

Ob Jimmy Lin auch dieses Mal wieder ins Schwarze trifft, das werden wir höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche erfahren.

http://www.pcgameshardware.de/iPhone-7-Smartphone-259781/News/iPhone-7-Plus-Bild-aufgetaucht-1206033/galerie/2360106/