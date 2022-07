Erfolgsfaktoren für Online-Shops: Darauf kommt es User an

Online-Shops sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und bestimmen viele Aspekte unseres digitalisierten Lebens. Neben den großen und etablierten Shops kommen vielleicht auch getrieben durch Corona Stück für Stück immer weitere Online-Shops dazu. Wir wollen uns daher einmal mit den Erfolgsfaktoren für Online-Shops beschäftigen und diese hier zusammenstellen. Worauf müssen neue Betreiber also achten, um möglichst viele Kunden ansprechen zu können?

Ein leistungsstarkes CMS sorgt für die richtige Basis

Ein oft unterschätzter Punkt ist die Auswahl des CMS. Wer hier auf Ware von der Stange setzt, kann häufig gut durchstarten, denn für viele Systeme gibt es bereits entsprechende Plugins. Eigenentwicklungen lohnen sich eher für große Shops und sorgen bei kleineren Unternehmen häufig für mehr Probleme als Lösungen.

Gutes Webhosting für schnelle und sichere Verbindungen

Schnelle und sichere Webseiten sind heutzutage die Grundlage für jeden Online-Shop. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass User eine Seite schnell wieder verlassen, wenn diese bspw. mit dem Laden der Bilder nicht hinterherkommt. Ein gutes Setup mit einem verlässlichen Anbieter für Webshosting ist also unumgänglich. Außerdem kann mit diesem Anbieter häufig auch die Verschlüsselung der Webseite gewährleistet werden, was vor allem bei Online-Shops relevant ist. Schließlich wird hier mit Kunden- und Zahlungsdaten gearbeitet, die sicher zu übertragen sind.

Durchdachte UX sorgt für mehr Shopping-Spaß

Die Gestaltung des Shops nimmt immer mehr Einfluss auf die User und ob diese auch wirklich kaufen. Wer bspw. ein Produkt nicht findet, wird schnell ungeduldig. Wenn der Bestellprozess zu kompliziert wird, springen Kunden wieder ab. Es gibt viele Aspekte, die bei der UX beachtet werden sollten und Kunden honorieren gute UX mittelfristig auch. Eine schlechte UX wird dagegen vom User häufig abgelehnt, was eben zu keinem Verkauf führt – ein verschenktes Potenzial.

Ein Beispiel dafür sind wenig durchdachte Apps. Nicht jeder Shop braucht auch eine eigene App. Wenn ihr euch doch dafür entscheidet, dann sollte diese gut durchdacht sein und eine eigene Entwicklung mit einem Mehrwert für den User bekommen.

Mehrere Zahlungsmöglichkeiten anbieten

Vor allem neue Online-Shops sollten auf mehrere Zahlungsmöglichkeiten setzen. Die potenziellen Kunden sind das schließlich von anderen Shops gewohnt. Man möchte daher keine Kunden abschrecken durch neue Prozesse. Es ist schwer genug it dem Sortiment zu punkten und die Kunden zu überzeugen. Da braucht es diesen Stolperstein wahrlich nicht.

Versand und Logistik nicht unterschätzen

Als letzten Punkt in dieser Übersicht der Erfolgsfaktoren für Online-Shops (die nur am Rande erwähnt sicherlich nicht vollständig ist) wollen wir euch noch den Versand und die Logistik ans Herz legen. Kunden sind heutzutage einen schnellen Versand gewöhnt, was eben einige Herausforderungen mit sich bringt. In manchen Nischen bzw. für manche Produkte warten Käufer sicherlich auch mal, doch es empfiehlt sich in seinem Wettbewerbsumfeld immer weit vorne mit dabei zu sein, wenn es um die Versanddauer geht.