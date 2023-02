Erfolgreiche Games auf dem Smartphone für Erwachsene

USK 18 Spiele sind bei Erwachsenen besonders beliebt, weil sie Spieler mit ihrer oft authentischen und bedrohlichen Atmosphäre in ihren Bann ziehen und, wie bei Ego-Shootern oder Open-World-Games, Darstellungen von Gewalt beinhalten. Oft werden diese Video-Games für Konsolen veröffentlicht. Die folgenden 18+ Games gibt es aber auch für das Smartphone (vorausgesetzt, dass ihr älter als 18 Jahre seid).

Dead by Daylight

Seit April 2020 kann man Dead by Daylight auch auf iOS- und Android-Geräten spielen. Das Action-Survival-Horror-Game im Mehrspieler- und Koopmodus wurde von Behaviour Interactive entwickelt und veröffentlicht. Ziel des Spiels ist es, die Spielewelt zu überleben bzw. die Überlebenden zu vernichten. Die Spieler können auswählen, in welche der beiden Rollen – Killer oder Überlebende – sie schlüpfen. Bei Dead by Daylight gibt es sieben Welten, in welcher man sich bewegt, wird rein zufällig festgelegt. Sind alle Spieler tot oder der Spielewelt entkommen, endet das Game. Vor Beginn haben die Spieler allerdings die Möglichkeit, mithilfe von Opfergaben aus ihrem Inventar, die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Karte zu erhöhen.

World War Heroes

Azur Interactive Ltd. haben mit World War Heroes im Jahr 2017 ein Video-Game veröffentlicht, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Spieler können deutsche, sowjetische, amerikanische und japanische Truppen steuern. Bei World War Heroes geht es darum, das eigene Hauptquartier zu schützen, Angriffe abzuwehren und gegnerische Truppen zu vernichten. Es gibt mehr als 12 Karten von Städten, unter anderem Berlin, in denen die Schlachten stattfinden. Spieler können auch ihr eigene Umgebung kreieren. Als Waffen kommen bei diesem Game Panzer, Schusswaffen, Bomben und viele mehr zum Einsatz. Bei Deathmatches, die ebenfalls integriert sind, geht es um die Dominanz des jeweils stärkeren Teams.

Left to Survive

Im November 2021 wurde Left to Survive von MY.GAMES veröffentlicht. Bei diesem von Whalekit entwickelten Spiel handelt es sich um einen Action-Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt ist. Ziel des Games ist es, sich gegen alle möglichen Gefahren wie Zombies zu verteidigen und zu versuchen, Überlebende zu retten. Hierfür kann der Spieler verschiedene Waffen und sogar einen Hubschrauber nutzen. Durch das Vernichten feindlicher Stellungen und das Nutzen ihrer Ressourcen können Spieler ihre Ausrüstung und Fähigkeiten verbessern. Neben der Teilnahme an Solo- oder Multiplayer-Battles ist es auch möglich, sich anderen menschlichen Teams anzuschließen.

Modern Strike Online

Mit Modern Strike Online haben Azur Interactive Games Limited einen Ego-Shooter veröffentlicht, den man auf dem Smartphone spielen kann. Das Spiel dreht sich um die Vernichtung von Gegnern, die einzeln oder als Clans auftreten können. Es gibt sieben verschiedene Kampfmodi für den Einzel- und Mehrspielermodus. Die 14 verschiedenen Karten, die jeweils eine unterschiedliche Umgebung haben, machen das Spiel noch interessanter. Für die Battles kann man aus einem beeindruckenden Waffenarsenal auswählen, das aus Pistolen, Schrotflinten oder Maschinengewehren besteht. Modern Strike Online eignet sich für alle, die neben spannenden Kämpfen mit einer cleveren Taktik, Teamwork und einer guten Strategie vorgehen wollen, um die Gegner zu vernichten.

Fazit

USK 18 Spiele sorgen oft für einen echten Nervenkitzel. Um das passende für sich zu finden, gibt es im Internet viele Bewertungsseiten, die uns, wie beim Fruit Mania Slot Testbericht, mit genaueren Informationen zu den Video-Games für unsere Smartphones versorgen.