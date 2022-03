Darum ist eine Handy-Reparatur in vielen Fällen lohnenswert

Moderne Smartphones sind mit einer immer größeren Bandbreite von Funktionen ausgestattet und ihre Leistungsfähigkeit steigt von Jahr zu Jahr. Damit werden sie sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag immer wichtiger. Umso größer ist dann der Schock, wenn ein Gerät aufgrund eines Defekts nicht mehr genutzt werden kann. Viele Besitzer denken in diesen Fällen sofort an einen Neukauf. In den meisten Fällen können die Schäden aber mit einer professionellen Smartphone-Reparatur behoben werden.

Wann ist eine Smartphone-Reparatur angeraten?

Wenn die Entscheidung für oder gegen einen Neukauf im Raum steht, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Hier kommt es unter anderem auf den Neupreis, das Leistungsspektrum und die Art des Schadens an.

Der Preis ist vor allem bei den Geräten von Relevanz, die dem gehobenen Spektrum zuzuordnen sind. Hier ist eine Reparatur oft auch noch bei älteren Geräten sinnvoll, da sie sich durch eine langfristige Wertstabilität auszeichnen. Deshalb werden diese Geräte bei professionellen Werkstätten auch am häufigsten repariert.

Der zweite wichtige Faktor ist die technische Ausstattung. Vor allem hochpreisige Geräte sind mit einer Vielzahl von Funktionen und leistungsstarken Prozessoren versehen. Das bietet den Vorteil, dass moderne Apps lange genutzt werden können. Darüber hinaus sind Entwicklungssprünge zwischen mehreren Smartphone-Generationen heute nicht mehr so groß wie noch vor 10 Jahren. Dadurch ist die Reparatur eines Handys oft deutlich lukrativer als ein Neukauf.

Schließlich muss auch noch die Schadenskategorie in die Kalkulation einbezogen werden. Hier spielt die Frage eine Rolle, welcher Aufwand für die Reparatur anfällt. Die häufigsten Schäden beispielsweise betreffen Kameras, Displays, Ladebuchsen, Akkus und Bedienelemente. Auch ein Wasserschaden am Handy kann zu Probleme führen. Da sie oft behoben werden, haben die Reparaturdienstleister viel Erfahrung damit, sodass der Aufwand tendenziell geringer ausfällt.

Reparaturen selbst durchführen

Sieht man sich auf Plattformen wie YouTube um, stößt man schnell auf viele Tutorials, in denen erklärt wird, wie man Handy-Reparaturen selbst zuhause durchführen kann. In Wirklichkeit ist es aber oft nicht so einfach. Vor allem, wenn es um Akkus, Platinen oder ähnlich komplexe Bauteile geht, ist eine gewisse Fachkenntnis erforderlich. Bei nicht sachgemäßer Reparatur kann es schnell passieren, dass man mehr beschädigt als man Fehler behebt. Hinzu kommt das Problem, dass bei eigenmächtigen Reparaturversuchen die Garantie verfällt. Vor allem schwierige Arbeiten sollten deshalb einem Profi überlassen werden.