App-Entwicklung: Der Weg zum Entwickler für Quereinsteiger

Wie wird man eigentlich App-Entwickler? Diese Frage stellen sich besonders junge Menschen immer häufiger. Tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um in diesen interessanten Beruf einzusteigen, der zum Teil auch Quereinsteigern offensteht. Einige Voraussetzungen sollte man allerdings mitbringen, wenn man in der Welt der Apps erfolgreich sein möchte.

Warum wird die Entwicklung von Apps für Menschen immer interessanter?

Apps sind innerhalb von wenigen Jahren zu einem Instrument geworden, das wir im täglichen Leben nicht mehr missen möchten. Sie dienen uns dazu, mit anderen Menschen in Verbindung zu bleiben und werden auch im beruflichen Bereich angewendet.

Schon heute ist die Entwicklung von Apps ein wichtiges Marktsegment und Unternehmen treiben eine kontinuierliche Innovation der Apps voran, um auf dem digitalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Entwicklung von Apps ist daher eine Sparte, der die Zukunft gehört und es lohnt sich, dabei zu sein. Wer sich für Programmierung interessiert, findet bei der Entwicklung von neuen Apps eine Möglichkeit, seine Kreativität auszuleben und gewinnbringend einzusetzen.

Warum ist das Lernen einer Programmiersprache für Einsteiger oft schwierig?

Das wichtigste Handwerkszeug beim Erstellen von Apps sind die Programmiersprachen. Das Erlernen dieser Programmiersprachen stellt für die meisten Interessierten die größte Hürde dar, um sich für eine Karriere bei der Entwicklung von Apps vorzubereiten. Es ist nicht ganz einfach, sich in diese Materie einzuarbeiten und es erfordert vor allem Geduld, um das Programmieren erlernen zu können.

Darüber hinaus muss man auch die richtige Unterstützung finden. Mit entsprechender Anleitung und dem nötigen Durchhaltevermögen ist es jedoch für jeden Technikinteressierten möglich, sich in einen Experten in den Programmiersprachen zu verwandeln.

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Entwicklung von Apps zu lernen?

Der klassische Weg, um das Programmieren zu erlernen und damit eine Grundlage zur Entwicklung von Apps zu schaffen, ist ein Hochschulstudium im IT-Bereich. Heute haben jedoch die wenigsten Entwickler von Apps ein solches Hochschulstudium absolviert, sondern sind vielmehr als Quereinsteiger in die Branche gekommen.

Viele Entwickler haben sich die Kenntnisse im Eigenstudium erworben und haben in den meisten Fällen bereits in sehr jungen Jahren damit begonnen sich für das Programmieren zu interessieren. Es werden auch zahlreiche Online-Kurse angeboten, die eine Einführung in die Programmiersprachen bieten. Eine weitere Möglichkeit, die in letzter Zeit immer mehr Beliebtheit gewonnen hat, sind IT-Bootcamps, in denen man sich die nötigen Kenntnisse schnell aneignen kann.

Warum werden besonders IT-Bootcamps immer beliebter?

Wer jetzt die eigene Zukunft in die Hand nehmen und sich mit der Entwicklung von Apps beschäftigen möchte, sucht in der Regel nach einem schnellen Weg, um die nötigen Kenntnisse zu erwerben. Die IT-Bootcamps bieten genau diese Möglichkeit und gehören aus diesem Grund bei Quereinsteigern zu den beliebtesten Einstiegswegen in die IT-Branche. Ein Bootcamp im Bereich Java-Entwicklung dauert beispielsweise etwa drei Monate und bietet eine umfassende Ausbildung.

Welche Hard- und Softskills können nützlich sein, wenn man Apps-Programmierung lernen möchte?

Gute Kenntnisse in Mathematik sowie die Fähigkeit zum analytischen Denken erleichtern es wesentlich die Arbeit eines App-Entwicklers zu erlernen. Darüber hinaus ist ein gutes Maß an Geduld erforderlich und man sollte auch die nötige Kreativität mitbringen, die es erlaubt, innovative Ideen zu entwickeln und technisch umzusetzen. Englisch ist die gängige Sprache im IT-Bereich, so dass man diese Sprache möglichst fließend beherrschen sollte.

Fazit

Mit der Entwicklung von Apps kann man sich auch als Quereinsteiger eine zukunftssichere Karriere ermöglichen, die abwechslungsreich und interessant ist. Es lohnt sich, die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten einmal näher zu erforschen.