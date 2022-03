6 Apps für Kinder zum Lernen und Entdecken

In diesem Artikel wollen wir uns auf Apps für Kinder konzentrieren. Vor allem richten wir unseren Fokus auf Apps, die den Nachwuchs zum Lernen und Entdecken anregen und so dabei helfen sollen, dass das Smartphone auch dem Namen nach smart eingesetzt wird. Mal schauen, was es auf dem Markt so gibt…

Die Maus App sorgt für Spiel und Spaß

Die Sendung mit der Maus erklärt Kindern schon seit Jahrzehnten die Welt auf eine angenehme und spielerische Art und Weise. Neben viel Spaß und Erklärungen erwarten die Kids in der App auch jede Menge Spiele. Außerdem ist die App kostenlos und das macht sie zu einer guten Wahl für Kinder, denn sie lässt sich einfach und unverbindlich ausprobieren.

Die Anton Lern App sorgt für Lernspaß in der Schule

Die App Anton sorgt bei Schulkindern für eine schöne Abwechslung. In der App lassen sich für alle Klassen von der 1. Bis zu 8. passende Aufgaben für Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Musik finden. Neben über 50.000 Aufgaben erwarten die Schüler auch interaktive Übungen und Erklärungen. So macht Schule doch Spaß!

Sprachen lernen mit italki

Sprach Apps sind sehr beliebt bei Jung und Alt, denn sie können auf spielerische Art und Weise Vokabeln, Satzbau und mehr vermitteln. Das zieht seit Jahren immer mehr Leute an. Auch für Kinder sind diese Apps bestens geeignet, denn sie erweitern dabei relativ einfach die eigenen Kenntnisse und mit den kleinen Herausforderungen am Tag so auch die eigenen Sprachfähigkeiten. All das passiert fast nebenbei. Englisch lernen online lässt es sich zum Beispiel mit italki.com.

Die Waldfiebel App

In der Waldfiebel App können Kinder den Wald interaktiv und multimedial erkunden. Beim Waldspaziergang müssen unterschiedliche Waldbewohner gefunden werden, ein paar Fragen im Rahmen eines Quiz beantwortet werden und auch die verschiedenen Baumarten lassen sich innerhalb der App erkunden. Das macht Spaß und bringt Kindern die Natur und die echte Welt doch ein gutes Stück näher, denn so wird auch die Neugier angeregt.

Der Menschliche Körper als App

Wer sich schon immer gefragt hat, wie unser Körper funktioniert. Warum wir schlafen müssen, was es mit der Verdauung auf sich hat und wieso sich unsere Zellen regenerieren können, der braucht unbedingt die App „Der menschliche Körper“. Eltern können schließlich viele Dinge erklären, aber wieso und warum sind nicht immer sofort für jeden verfügbar. Diese Lücke kann die App schließen. Die Steuerung ist für Kinder sehr intuitiv und Eltern können in der App auch Einstellungen nehmen, welche Körperregionen vielleicht noch nicht in der App erkundet werden sollen. Praktisch und sicher!

Das Sonnensystem erkunden mit Professor Astrokatz

Was vielleicht zunächst ein wenig albern klingen mag, entpuppt sich als spannende Lern App, um Kindern die unendlichen Weiten des Universums besser vermitteln zu können. Zunächst wird dafür eine Katze als Begleiter ausgesucht und dann geht es schon los in die Galaxie. Dort sollen fremde Planeten erkundet und Raketen gebaut werden. Die liebevoll gestaltete App vermittelt Kindern viel Weltraumwissen und sorgt für eine schöne Ablenkung zum irdischen Alltag.