5G in Deutschland bald überall verfügbar?

In diesem Artikel wollen wir uns mit dem 5G-Netz beschäftigen oder um genauer zu sein mit dem Stand des Ausbaus. Das Netz selbst gibt es ja sogar schon ein paar Jahre, doch nach wie vor ist es nicht überall verfügbar. Wann und wie kann aber wohl deutschlandweit mit dem Nachfolger von LTE gerechnet werden? Wir versuchen diese Frage im Folgenden zu klären.

Deutschland hinkt beim Netzausbau schon seit Jahren hinterher

Im internationalen Vergleich ist das bisherige Handynetz in Deutschland unterentwickelt. Vor allem in ländlichen Regionen gab es in den letzten 10 Jahren wohl mehr Funklöcher als Antennen. Das soll sich durch das 5G-Netz aber ändern. Mittlerweile sind erste Netze auch verfügbar, doch insgesamt steckt der Ausbau noch immer in den Kinderschuhen.

Bereits im März 2019 hat die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen in Deutschland stattgefunden. Doch obwohl es bereits im Juli 2019 die ersten 5G-Netze gab, ist der Ausbau seitdem irgendwie nicht so schnell vorangekommen wie gedacht. Die Anbieter von 5G sind dabei:

Telekom

Vodafone

Telefónica (O2)

1&1 Drillisch

Alle Anbieter ermöglichen an diversen Standorten schon heute die Nutzung von 5G. Vor allem in Städten kann es daher sinnvoll sein bereits auf einen 5G-Tarif zu wechseln, um von der schnelleren Datenübertragung zu profitieren. Dafür gibt es bereits 5G Mobilfunk-Tarife von diversen Anbietern.

Ein großflächiger und deutschlandweiter Ausbau hat aber bisher nicht stattgefunden. Doch was mögen die Gründe dafür sein?

Gründe für den stockenden Ausbau

Es scheint einige Hindernisse beim Ausbau zu geben. Die Telekom hat mal in einem Statement verlauten lassen, dass in Deutschland die Genehmigungsprozesse für neue Antennen und Basisstationen die längsten in ganz Europa sind. Das verlangsamt die Sache wohl merklich. Hinzu kommt die Tatsache, dass die hochfrequenten Antennen eine geringe Reichweite haben. Das erschwert den 5G-Ausbau auf dem Land ebenfalls. Das ist wohl auch der Grund, weshalb 5G bisher vornehmlich in Großstädten zu finden ist.

Wann wird 5G flächendeckend verfügbar sein?

Am weitesten mit dem Ausbau sind laut einer Übersicht von Netzwelt wohl die Deutsche Telekom und Vodafone. Die Telekom hat bspw. angekündigt bis Ende 2025 mindestens 99 Prozent der deutschen Bevölkerung und ca. 90 Prozent der Fläche des Landes mit einem 5G-Angebot ausstatten zu können. Das ist ein ambitioniertes aber stand heute wohl nicht unrealistisches Ziel. Bei Vodafone stammen die Angaben aus 2020. Es sollten bis Jahresende ca. 10 Millionen Menschen Zugriff auf 5G-Netze bekommen. Vor allem in Großstädten wie Düsseldorf, Dortmund, Köln, Berlin, Hamburg und München wurde der Ausbau forciert. Einen genauen Ausblick auf die Zukunft konnten wir hier aber nicht finden.

Wir gehen daher davon aus, dass sich der Ausbau in den nächsten Monaten und Jahren Stück für Stück weiterentwickeln wird. Das von der Telekom angekündigte Datum scheint uns daher stand heute realistisch, denn Erfahrungswerte aus den USA, wo T-Mobile zur Nummer 1 im Bereich 5G aufgestiegen ist, lässt auch auf eine gute Prognose für Deutschland hoffen.

Wissenswert: Passendes Handy für 5G notwendig

Damit ihr in den 5G-Genuss kommen könnt, braucht es allerdings auch das passende Endgerät. Denn nicht jedes Smartphone funkt auch im 5G-Netz. Es braucht also den passenden Vertrag UND das passende Smartphone. Viele der neuen Smartphones sind bereits darauf vorbereitet, aber prüft lieber nochmal, ob auch das bisher verwendete Gerät wirklich für 5G geeignet ist.