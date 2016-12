ZTE Axon 7: Google Daydream-fähiges Smartphone

Bereits Ende Mai hat ZTE sein neuestes Premium Smartphone das Axon 7 in seinem Heimatland China vorgestellt. Am Mittwoch, den 28.06.2016 wurde das erste offizielle Google Daydream-fähige Smartphone für den europäischen Markt in Paris präsentiert. Zudem wurde der Preis mit 449 Euro bestätigt. (Zur Info: Bei Google Daydream handelt es sich um eine Virtual-Reality-Plattform, die im Herbst dieses Jahres präsentiert werden bzw. erscheinen soll).

Das erste Daydream ready Smartphone

Mit Sicherheit steht hierzulande die Zertifizierung für Googles „Daydream Ready“ im Vordergrund für das in Kürze erhältliche ZTE Axon 7 – doch für das chinesische Unternehmen sind es die AKM Audio-Prozessoren. Das Unternehmen unterstrich bei der Präsentation genau das noch einmal deutlich.

War in China mit dem ZTE Axon 7 noch bis vor Kurzem eine VR-Brille dabei, für die im Herbst erwartete Google Virtual Reality Plattform „Daydream“, ist bis dato noch nicht eindeutig geklärt, ob diese bei einem Preis von 449 Euro auch in Deutschland erhältlich sein wird.

Technisch ist das ZTE Axon 7 auf dem neuesten Stand

Was die restliche Ausstattung des Gerätes angeht, so ist es technisch auf dem neuesten Stand. Das Axon 7 ist mit einem 5,5 zoll großen Display ausgestattet, das über eine Quad-HD-Auflösung verfügt. Als Betriebssystem kommt Android 6.0.1 Marshmallow zum Einsatz und im Inneren arbeitet ein 820 Quad-Core-CPU von Snapdragon, der von einem 4 GB großen Arbeitsspeicher unterstützt wird. Der interne Flashspeicher weist eine Speicherkapazität von 64 GB auf, der via MicroSD-Karte erweitert werden kann. Damit ist das Modell für den europäischen Markt dem für Asien gleich. Ebenso soll hierzulande auch die 20 Megapixel Hauptkamera mit einer f/1.8 Blende verbaut sein, ein USB Typ-C Port sowie ein 3.250 mAh starker Akku.

Der Preis und die Verfügbarkeit

Das Premium-Smartphone soll zu einem Preis von 449 Euro in den Handel kommen und das, sofern es nach ZTE geht, bereits diesen Monat. Bei dem Preis und der Ausstattung ist dieses Smartphone durchaus eine Überlegung wert.

(Ihr sucht Informationen zum Vorgänger, dem ZTE Axon? Dann schaut hier vorbei).