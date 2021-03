Hörbücher erleben leicht gemacht: So überzeugt die Audible App!

Hörbücher liegen voll im Trend! Rund 20 Millionen User konsumieren allein in Deutschland regelmäßig Romane, Sachbücher & Co im Audioformat. Die Amazon-Tochter Audible gehört dabei zu den beliebtesten Plattformen. Wir zeigen dir, mit welchen Funktionen die Audible App begeistern kann und welche Vorteile sie gegenüber der Konkurrenz hat.

Hörvergnügen mit Audible – Die Vorzüge der App

Das Abo bei Audible garantiert dir ein Hörbuch pro Monat. Weitere Titel kannst du zum exklusiven Vorzugspreis zusätzlich unbegrenzt erwerben. Benutzt du dein Guthaben einmal nicht, wird es automatisch auf den nächsten Monat übertragen anstatt zu verfallen. Das Audible Abo kann jederzeit gekündigt werden. Alle von dir bereits gewählten Hörbücher bleiben auch nach der Kündigung in der Bibliothek deiner Audible App und können ohne Einschränkungen weiter von dir gehört werden.

Die wichtigsten Funktionen der App von Audible

Sämtliche Titel des Audible Sortiments sind in Genre-Kategorien unterteilt, was die Suche einfach und unkompliziert macht. Nutze dein aktuelles Guthaben zum Kauf deines Favoriten und schon erscheint er in deiner persönlichen Audible Bibliothek. Ein Audible Hörbuch besteht aus einer einzelnen Datei. Innerhalb dieser kannst du zwischen den einzelnen Kapiteln des Buches wechseln und beliebig viele Lesezeichen setzen.

Weitere nützliche Funktionen sind das Einstellen der bevorzugten Abspielgeschwindigkeit und der Schlafmodus, bei dem sich die App nach einer gewünschten Zeit automatisch abschaltet. Alle gekauften Hörbücher können in der Bibliothek in Sammlungen übersichtlich geordnet werden. Zudem zeigt dir die Audible App an, wie viele Stunden des jeweiligen Titels du bereits gehört hast oder ob das Hörbuch von dir beendet wurde.

Unterschiede zur Konkurrenz

Fans von Hörbüchern und Hörspielen kommen bei Audible in den Genuss einer App, die genau für ihre Bedürfnisse entwickelt wurde. Andere Plattformen – allen voran der große Konkurrent Spotify – legen ihre Priorität hingegen eher auf Musiktitel. Das bringt Nachteile bei der Suche und dem Wiederfinden der zuletzt gehören Stelle. Mit der Audible App springst du ganz nach Belieben zwischen mehreren Hörbüchern hin und her, ohne jemals dein virtuelles Lesezeichen zu verlieren.



Von der Konkurrenz hebt sich Audible zudem durch die riesige Auswahl ab. Mehr als 200.000 Hörbücher befinden sich aktuell in der Bibliothek, darunter auch exklusive und fremdsprachige Titel. Im Abo enthalten sind zusätzlich alle Audible Podcasts. Diese bieten abwechslungsreiches Hörvergnügen von Comedy bis True Crime.

Verfügbarkeit der Audible App

Die Audible App kann auf iOS- und Android-Geräten installiert werden. Neben der praktischen Nutzung auf dem Smartphone, funktioniert Audible auch auf Tablets, dem Fire TV, Echo Geräten sowie auf dem PC oder Mac. Insgesamt kannst du bis zu 10 Smartphones, Tablets und weitere Geräte mit deinem Account verbinden. Bei allen Geräten, die ein Speichern der Hörbücher ermöglichen, kannst du die Audible App auch offline nutzen. Einfach das gewünschte Hörbuch aufs Smartphone laden und schon ein spannendes Hörbuch im Flugzeug oder in der Bahn genießen.