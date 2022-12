Black Friday 2022 bei Soundcore

An dieser Stelle werden wir die Black Friday Angebote von Soundcore vorstellen. Die Ankers Audio-Untermarke hat sich auf dem Markt für tragbare Audiogeräte einen Namen gemacht hat und dürfte jedem Audiophilen zumindest flüchtig bekannt sein. Es richtet sich in erster Linie an Verbraucher mit kleinem Budget, bietet jedoch auch starke Mittelklasse-Artikel an.

Gefühlt ist jedes Unternehmen am diesjährigen Black Friday vertreten. Doch wusstet ihr auch schon, dass die Marke Soundcore gerade erst begonnen hat mit seiner eigenen Soundcore Black Friday Week? Hier erwarten euch eine Reihe von selten gesehenen Rabatten auf die auch sonst bereits erschwinglichen Preise. Wenn einem da nicht warm ums Ohr wird, wissen wir auch nicht.

Alle Top-Angebote vom Soundcore Black Friday

Gleich kommen wir zu einer Liste mit den besten Angeboten vom Soundcore Black Friday. Alle Angebote gibt es übrigens auch auf der Webseite des Händlers. Dort werdet ihr vor allem fündig, wenn ihr drahtlose Kopfhörer oder Ohrstöpsel für wenig Geld bekommen möchtet. Angebote unter 100€ machen den Großteil der Angebote aus.

Meistverkaufte Produkte

Einige der meistverkauften Produkte von Soundcore sind die kabellosen Kopfhörer. Das Unternehmen stellt jedoch auch einige andere nützliche Audiogeräte her, darunter niedliche drahtlose Handlautsprecher und gelegentliche Boomboxen.

Für unter 100 Euro ist bereits eine komplette Bluetooth-Boombox erhältlich, die IPX7-wasser- und staubdicht ist. Diese kann bspw. für den Strand oder die nächste Pool-Party im Sommer genutzt werden. Es hat Lichter und es schwimmt – was will man mehr? Die 18-monatige Ersatzgarantie gilt für alle Produkte und deckt mögliche Mängel ab. Das erzeugt zusätzliche Sicherheit beim Online-Shopping.

Liberty Air 2 Pro für nur 79,99€

Zehn gehärtete Nanoschichten werden in diesen True-Wireless-Ohrhörern verwendet, um die Frequenzbandbreite und den Bass zu erhöhen. Die Ohrstöpsel haben drei Modi – Transport, Indoor und Outdoor – damit Sie Außengeräusche optimal ausblenden können, und sie werden mit verschiedenen Silikon-Ohrstöpseln geliefert, um Ihnen bei der Bestimmung der idealen Passform zu helfen. Das Ladeetui bietet drei Wiederaufladungen und kann das Gerät mit einer einzigen Ladung bis zu sieben Stunden lang mit Strom versorgen.

Motion+ Lautsprecher für nur 99,99€

Mit seinen Neodym-Tieftönern, Passivstrahlern und Hochfrequenz-Hochtönern ist dieser Lautsprecher leistungsstark. Laut Audio Reputation ist es wasserdicht nach IPX7, was bedeutet, dass es bis zu 30 Minuten lang vollständig in bis zu einem Meter Wasser eingetaucht werden kann. Es verfügt über Bluetooth 5.0 und hat eine Akkulaufzeit von 12 Stunden. Es gibt drei Farben für den Motion+ Lautsprecher: schwarz, blau und rot.

Aktualisierte Version von Liberty 2 Pro ab 69,99€

Das drahtlose Audio wird durch die LDAC-Technologie verbessert, und der übergroße 11-mm-Treiber, der in diesen Ohrhörern verwendet wird, betont den Bass. Sie können zwischen dem Transparenzmodus, der Hintergrundgeräusche zulässt, und dem vollständigen Eintauchen wählen. Bis zu sieben Stunden Nutzung sind mit einer Ladung möglich, das Ladecase bietet weitere 2,5 Ladungen.

Fazit

Diese Art von Angeboten schont den Geldbeutel und spricht Audiofans an. Vergesst also nicht euch diese fantastischen Angebote am Black Friday anzusehen und ggf. auch in Anspruch zu nehmen. Die Ersparnisse sind wirklich gut.