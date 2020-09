Neue Serien und Filme im August 2020 bei Netflix

Wer an den aktuell heißen Sommertagen abends mal eine Abwechslung braucht, der schaut sicherlich auch gerne mal wieder bei Netflix rein. Wir haben die neusten und am besten zum Sommerwetter passenden Serien und Filme für euch rausgesucht, die im August 2020 neu bei Netflix verfügbar sind. Wir haben uns hier allerdings nur auf ein paar wenige Highlights konzentriert. Hier also unsere Favoriten.

Neue Serien bei Netflix im August 2020

Biohackers

Nach Dark kommt mit Biohackers die nächste deutsche Netflix Originals Serie. Die Serie spielt an der Uni Freiburg und zeigt, wie eine Medizinstudentin Stück für Stück in dunkle Machenschaften verwickelt wird. An der renommierten Uni im Schwarzwald ist nämlich nur wenig so, wie es zu Beginn scheint…Die Serie startet bei Netflix ab dem 20. August 2020.

Arrow geht in die 7. Staffel

Die Serie des DC Comic Helden Arrow geht bereits in die 7. Staffel und ist seit dem 1. August als Deutschlandpremiere bei Netflix zu sehen. Die Story ist bei Arrow zwar oft reichlich wild, aber die Action ist solide und kann euch an einem heißen Sommertag abends noch leichte Unterhaltung bieten.

The Rain mit Staffel 3 im August

The Rain setzt in der dritten Staffel die Story rund um Simone und Rasmus fort. Nach einem gefährlichen Regen, der große Teile der Bevölkerung in Skandinavien getötet hat, sind die beiden in einer Art Endzeit-Welt dabei die Menschheit vor weiteren Gefahren zu retten. Doch das funktioniert natürlich nicht reibungslos…Staffel 3 ist bereits seit dem 6. August verfügbar.

Neue Filme im August 2020 bei Netflix

Aquaman mit Jason Momoa

Erfrischung auf dem Bildschirm bietet euch Aquaman. Der DC comic Held, der von Game of Thrones Star Jason Momoa gespielt wird, nimmt euch mit zu einer Unterwasser-Welt, die es in sich hat. Das Action-Spektakel ist ab dem 25. August 2020 bei Netflix zu sehen und weiß mit weiteren Stars und einer ansprechenden Story zu überzeugen.

Scooby-Doo

Eher für einen schönen Familienabend ist die Verfilmung von Scooby-Doo gemacht. Der Hund uns seine Detektiv-Gang sind seit dem 1. August bei Netflix unterwegs und lösen in 2 Filmen spannende Rätsel auf. Für Kinder auf jeden Fall ein großes Spaß.

London has Fallen mit Gerald Butler

Zum Abschluss haben wir noch knallharte Action mit Gerald Butler im Gepäck. In diesem Film spielt der Actions-Star einen Agenten, der fast im Alleingang den US-Präsidenten vor Terroristen schützen muss. Wer auf ein wenig Nervenkitzel und Adrenalin abfährt, der wird bei diesem Film sicherlich nicht enttäuscht werden. Seit dem 1. August findet ihr London has fallen bei Netflix.

Sommer auch im Fernsehen

Wer vom Sommer nicht genug haben kann, der setzt auch im August 2020 auf Filme und Serien mit einem sommerlichen Setting. Dafür bieten sich Actionfilme oder Serien an, die an wunderschönen Orten wie z.B. Gran Canaria gedreht werden. Diesen Link könnt ihr euch für ein paar Beispiele ansehen. Es gibt aber viele weitere Klassiker, die wir ans Herz legen können. Wie wäre es bspw. mal wieder mit einer Runde Bad Boys?