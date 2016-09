Sony: Zwei weitere Sony Smartphones wurden gesichtet

Noch vor der IFA-Präsentation konnten zwei weitere Sony Smartphones gesichtet werden.

Sony will eine Reihe neuer Geräte vorstellen

Auf der IFA 2016 in Berlin will Sony eine ganze Reihe von neuen Geräten der Öffentlichkeit vorstellen und zu diesen Geräten könnten auch gleich drei neue Xperia-Geräte gehören. Vom Xperia XR wurde schon mehrfach berichtet, doch in der Datenbank der US-Behörde FCC wurden jetzt zwei weitere Modelle entdeckt.

Beide Geräte in der Datenbank sollen zu einer Gerätereihe gehören, die den Codenamen Kugo trägt, und die beiden unbekannten Smartphones sind mit den Modellnummern PY7-2952M und PY7-93041M versehen. Über beide Geräte ist bislang noch nichts bekannt, aber ihr Auftauchen kurz vor der Eröffnung der IFA 2016 lässt Hoffnung aufkommen, dass Sony bald mehr Informationen zu diesen beiden neuen Xperia-Smartphones herausgeben wird.

Handelt es sich um neue Einsteiger-Modelle?

Ein Leiter von Sony in Indien soll laut einem Bericht erklärt haben, dass der Hersteller sich nicht mehr auf die Märkte der Schwellenländer wie Brasilien, China und Indien konzentrieren möchte. Genau das gibt Hoffnung darauf, dass es von Sony bald neue Einsteiger-Smartphones geben wird, und womöglich handelt es sich bei den beiden gesichteten Geräten eben um solche Modelle.

Leider sind keine genauen Daten oder Bilder den FCC-Unterlagen zu entnehmen, bis auf zertifizierende Eckdaten. So sollen die beiden Geräte über die gängigen Drahtlos-Verbindungen verfügen und auch die aktuellen Standards aufweisen.

Von dem Portal motog3.com wird gemutmaßt, dass es sich bei keinem der beiden Geräte um das Sony Xperia XR handelt, das zur IFA 2016 erwartet wird. Bei diesem 5,3 Zöller soll es sich um ein Gerät handeln, das mit der aktuellen Sony-Kamera-Technik ausgestattet ist und zumindest mit einem Qualcomm Snapdragon 820 – wenn nicht sogar mit dem Nachfolger Snapdragon 821.

Dass von Sony auf der diesjährigen IFA in Berlin neue Geräte präsentiert werden, ist nach den letzten Gerüchten kein Geheimnis mehr – doch nun stehen gleich mehrere Modelle zur Auswahl, auch wenn bisher mit vagen Daten. Spätestens am 01. September auf der IFA-Pressekonferenz von Sony werden wir sehen, welches Modell von Sony präsentiert wird oder ob es sich tatsächlich um ein ganzes Portfolio handelt.