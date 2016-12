UMi Super: ein Smartphone zum Top-Preis von 190 Euro

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Preiskampf auf dem Smartphone-Markt in vollem Gange ist. Mit dem UMi Super tritt nun ein chinesischer Smartphone Hersteller auf die Bildfläche, der ein neues und günstiges Smartphone-Modell für rund 190 Euro an den Mann bzw. die Frau bringen will.

Ein Smartphone, das überrascht

Fingerabdrucksensor

ein 5.5-Zoll-Display mit 2,5D-Glas

USB-Typ-C-Anschluss und einen 4.000-mAh-Akku, der über eine Schnellladefunktion verfügt!

All das sind Features, die ansonsten nur in einem Premium Gerät zu finden sind und auch in Bezug auf die Verarbeitung und die Performance überrascht das Gerät des chinesischen Newcomers.

Eines ist sicher, das UMi Super weiß, wie es sich bereits von der ersten Sekunde an in Szene setzen kann: Ausgeliefert wird es nämlich in einer edlen schwarzen Metallbox. Im Lieferumfang enthalten sind eine Hartplastikhülle, ein USB-Typ-C-Kabel und ein Ladegerät, dass mit 12-Volt-Ausgangsspannung auch das Fast-Charging unterstützt.

Erfahrung und Test: UMi Super

Von der Optik erinnert das UMi Super ein wenig an das HTC 10 oder das Honor 7, denn sein Gehäuse besteht ebenfalls aus Aluminium und wird in den Farben Grau oder Gold angeboten. Wird das Gerät in der Hand gehalten, dann weist es eine ganz spezielle Haptik auf und fühlt sich ein wenig an, wie die Haltestangen in der U-Bahn. Zwei Plastikabdeckungen wurden auf der Rückseite, oben und unten eingearbeitet. Für eine Verbesserung der Empfangsqualität sind die Antennenstreifen durch die Unter- und Oberseite des Gerätes gezogen worden und das ist durchaus sinnvoll gelöst.

Die Rückseite des UMi Super ist leicht gewölbt und dadurch liegt das Gerät trotz einer Dicke von 8,5 Millimetern gut in der Hand. Zwar ist es mit rund 190 Gramm kein Leichtgewicht, aber wirkt dafür solide und wertig.

Die Ausstattung des UMi Super

Im Inneren des UMi Super arbeitet der MediaTek Achtkern-Chip Helio P10 Prozessor, der die Fast-Charging-Funktion unterstützt, die das Akku innerhalb von 30 Minuten auf 75 % auflädt. Zudem ist das Gerät mit einem Kombi-Slot ausgestattet, in den entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM- und eine MicroSD-Karte eingelegt werden können. Von Haus aus, ist der interne Speicher 32 GB groß. Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite und mit ihm kann das Gerät aus dem Ruhezustand geholt oder entsperrt werden. Als Betriebssystem ist das Android 6.0 Marshmallow installiert. Auf der Rückseite ist eine 13-MP-Kamera verbaut.

UMi Super kaufen





Fazit

Wer nach einem Smartphone für den alltäglichen Bedarf sucht, der erhält mit dem UMi Super ein echtes Schnäppchen, das ohne große Schwächen daherkommt.