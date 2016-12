Anleitung: WLAN Verbindung beim iPhone 5 herstellen

Das neue iPhone 5 ist nicht nur LTE fähig, sondern kann selbstverständlich auch eine kabellose Verbindung zwischen Router und sich selbst herstellen. Das hat viele Vorteile: Man kann unbegrenzt schnell surfen mit unbegrenzt hohen Datenmengen. Wer viel über das Mobilfunknetz surft und nicht den passenden Vertrag hat, der hat seine begrenzte Datenmenge schnell ausgeschöpft und wird automatisch von seinem Provider gedrosselt.

LTE schafft Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s. Bei einem Vertrag mit maximal 300 Mbit/s, wäre das Paket schnell verbraucht. Das ist bei W-LAN anders. Hier könnt ihr so viel surfen, wie ihr wollt. So gut wie jeder Haushalt hat heutzutage einen WLAN-Router, also warum nicht das eigene Smartphone mit diesem Netz verbinden?

Dieser Artikel zeigt euch, wie ihr eine Verbindung zwischen WLAN Router und iPhone 5 (iOS 6) einrichten könnt.

Schritt 1: Geht auf Einstellungen > WLAN und aktiviert es indem ihr den Schieber bewegt.

Schritt 2: Unter WLAN wird nun das Netzwerk, in dem ihr euch einloggen wollt, erkannt. Klickt es an und gebt das Passwort ein.

Schritt 3: Normalerweise seid ihr ab jetzt erfolgreich verbunden. Sollte die Verbindung abbrechen oder nicht funktionieren, dann überprüft, ob ihr das Kennwort korrekt eingegeben habt.