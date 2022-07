Powerbanks: Der mobile Smartphone-Akku für unterwegs

Wir werden heute immer abhängiger von unseren Smartphones. Sie ermöglichen es, auch unterwegs mobil auf wichtige Nachrichten und Informationen zurückzugreifen und in Verbindung zu bleiben.

Voraussetzung dazu ist es natürlich, dass die Batterien der Smartphones stets geladen sind. Bei starker Benutzung weisen viele Modelle nur eine begrenzte Akku-Laufzeit auf, so dass man in der Lage sein muss, das Smartphone auch unterwegs nachzuladen. Eine mobile Powerbank kann dazu eine praktische Lösung sein.

Warum halten Smartphone-Akkus oft nicht sehr lange und warum ist dies gerade unterwegs von Nachteil?

Nutzer wünschen sich von modernen Smartphones, dass sie leicht und schlank sind. Dadurch bleibt für den Akku nur wenig Raum und es werden meistens Akkus verbaut, deren Kapazität recht begrenzt ist.

Darüber hinaus verbrauchen die modernen und großen Displays viel Energie, besonders wenn man eine hohe Helligkeitseinstellung bevorzugt. Ist unterwegs die WLAN-Suche aktiviert, sucht das Handy auch ständig nach Netzwerken, was ebenfalls viel Akku-Leistung in Anspruch nimmt.

Darüber hinaus sind im Hintergrund bei den meisten Smartphones auch Apps aktiv, die Informationen sammeln, was ebenfalls dazu beiträgt, dass sich der Akku schneller leert.

So kann es dazu kommen, dass der Akku unterwegs schnell leer ist. Erwartet man einen wichtigen Anruf, eine Message oder benötigt das Handy dringend für eine andere Anwendung, so kann es sehr ärgerlich sein, wenn man plötzlich keine ausreichende Akku-Leistung mehr zur Verfügung hat und auch keine Möglichkeit zum Aufladen verfügbar ist.

Was versteht man unter einer Powerbank und wie funktioniert diese?

Eine Powerbank ist ein Akku, der als Energiespeicher dient. Man kann die Powerbank an der Steckdose aufladen und dann dazu benutzen, andere Geräte über ein USB-Kabel aufzuladen. Mit der Powerbank kann man also neben dem Smartphone auch Tablets oder Laptops aufladen. Dazu sind hochwertige Powerbanks für das Smartphone handlich gestaltet und in der Größe einem Handy ähnlich. So können sie unterwegs und auf Reisen leicht mitgeführt werden. Powerbanks sind in unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich.

Für welche Zwecke und Zielgruppe ist dieser hauptsächlich gedacht?

Die Powerbank ist dazu gedacht, um Geräte wie Smartphones auch dann aufladen zu können, wenn man keine Steckdose zur Verfügung hat. Daher lohnen sich diese praktischen Energiespeicher für jeden, der sein Handy oft unterwegs benutzt. Auch Outdoor kann man gut von einer Powerbank profitieren und ein Smartphone auch beim Sport oder einem Ausflug problemlos laden.

Worauf sollte man beim Kauf einer Powerbank im Allgemeinen achten?

Schaut man sich diverse verfügbare Powerbanks an, so wird man feststellen, dass es große Preisunterschiede gibt. Diese hängen in der Regel mit der Kapazität der Powerbank ab, um Strom zu speichern. Diese wird in mAh (Milliamperestunden) ausgedrückt. Der Preis für die Powerbank steigt mit zunehmender Kapazität.

Welche Powerbank man wählen sollte, hängt davon ab, welche Leistung man benötigt. Ein normales Smartphone kann in der Regel mit einer Powerbank von 2.000 mAh einmal aufgeladen werden. Möchte man das Handy mehrere Male aufladen können, sollte man eine entsprechend höhere Kapazität wählen.

Welche zusätzlichen Möglichkeiten gibt es, um den Akku unterwegs zu schonen?

Man kann den Akku des Smartphones bewusst schonen, wenn man Kapazität sparen möchte. Es hilft beispielsweise, wenn man die Helligkeit reduziert. Bei Apps ist es möglich, die Push Nachrichten oder die Hintergrundnutzung zu deaktivieren, wodurch sich ebenfalls Strom sparen lässt. Je weniger man das Smartphone nutzt, desto mehr Strom kann gespart werden.

Fazit

Smartphones sind heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und umso ärgerlicher ist es, wenn man immer wieder mit einem leeren Akku zu kämpfen hat. Eine kleine Powerbank kann dafür sorgen, dass man auch unterwegs das Handy nachladen kann.