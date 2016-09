iPhone 7 Lieferstatus einsehen und prüfen

Das iPhone 7 von Apple ist endlich da! Einige der Fans waren enttäuscht. Dennoch sollten die meisten recht zufrieden gewesen sein. Wem das neue Smartphone nicht gefällt, der muss es ja auch nicht bestellen.

Wer es allerdings schon bestellt hat, der wird sich derzeit fragen: „Wann kommt das iPhone 7 bei mir an?“.

Weiter unten könnt ihr den aktuellen Lieferstatus prüfen.

Lieferweg des iPhone 7

Viele behaupten, dass es erst am 16.09.2016 verschickt wird. Das ist falsch. Wenn so eine Menge an neuen Smartphone erst so spät weggeschickt würde, dann würden wir unsere neuen iPhones erst in 1-2 Wochen in der Hand halten.

Die Wahrheit ist: Schon vor Tagen wurde es ausgeliefert und an die entsprechenden Unternehmen wie Telekom, Amazon, Vodafone oder Sonstige verschickt. Sonst wäre das logistisch gar nicht machbar. Ferner wissen wir, dass schon seit längerer Zeit die entsprechenden Mitarbeiter in den Apple Stores oder der Telekom Überstunden schieben müssen und zudem eine Urlaubssperre erhalten haben.

Wann kommt es also an?

Das ist wiederum unterschiedlich. Die Telekom zum Beispiel hat den bekannten „Reservierungsservice“. Dort erhält man ein Ticket und hat dann eine bevorzugte Lieferung für das neue iPhone 7.

Doch keine Sorge: Wer diesen Service nicht in Anspruch genommen hat, bleibt nicht auf der Strecke. Ein Telekom Mitarbeiter hat uns verraten, dass dieses Mal nicht allzu viele eine Vorab-Reservierung für das iPhone 7 vorgenommen haben. Dies scheint sich sogar zu bewahrheiten.

Außerdem hängt die Lieferzeit auch davon ab, welche Variante des iPhone 7 ihr bestellt habt. Wir zitieren:

„Der Lieferstatus basiert auf den derzeit vorliegenden Lieferangaben des Herstellers. Die Lieferungen der einzelnen Gerätevarianten fallen sehr unterschiedlich aus. Es kann deshalb vorkommen, dass auch die Wartezeit auf ein Gerät abhängig von Farbe und Speichergröße variiert.„

Wenn wir davon ausgehen, dass es dieses Mal wenige Vorbestellungen und Reservierungen gegeben hat, dann dürfen sich die ersten rein theoretisch schon am Freitag (16.09.2016) auf eine Lieferung freuen. Natürlich könnte es auch der Samstag sein (17.09.2016).

iPhone 7 Liefertermin Telekom

ACHTUNG: Es ist derzeit möglich, dass frühzeitige Auslieferungen bereits stattgefunden haben. Je nach Menge und Bestelldatum kann sich der Termin verschieben oder vorziehen. Wer nach dem 15.09.2016 bestellt hat, muss etwa 7 Tage draufrechnen!

Ferner hat die Telekom angegeben, dass Apple zu wenig Smartphones verschickt hat. Leider kommt es daher bei nicht MagentaEINS Kunden zu späteren Lieferungen. Auch wer nicht vorab reserviert hat, muss mit Lieferschwierigkeiten rechnen.

Telekom Status prüfen: https://www.t-mobile.de/lieferstatus/0,20508,23745-_,00.html

iPhone 7 Plus

Update: Leider findet die Auslieferung der Plus-Version fast in allen Speicher-Varianten und Farben zwischen der KW 39 und KW 41 statt. Nur einige Geräte (z. B. 32 GB-Version in Gold) werden schon diese Woche ausgeliefert. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Liefertermin bei direkter Apple Bestellung

Besucht bitte dazu diese Seite: www.apple.com/de/shop/help/orderstatus

Liefertermin bei Vodafone

Auch hier müssen persönliche Daten eingegeben werden:

https://www.vodafone.de/meinvodafone/bestellstatus.html