3 Gründe: Deswegen ist das Smartphone die beliebteste Spieleplattform

Konsole und PC wurden längst vom Thron gestoßen: Das Smartphone räumt bereits seit einigen Jahren das Feld von hinten auf und hat sich in Deutschland mit Abstand zur beliebtesten Spieleplattform entwickelt.

Hierzulande spielen inzwischen 22,6 Millionen Menschen am Mobilgerät, wie der Branchenverband game kürzlich bekannt gegeben hat. Die mobile Spieleplattform konnte dabei im letzten Jahr wieder mehr Leute begeistern, denn es griffen über 3 Millionen mehr Menschen zum Smartphone, um zu spielen, als noch im Vorjahr.

Konsole und PC fallen mit rund 17 Millionen und 15 Millionen Gamern nur auf den zweiten und dritten Platz. Doch was ist es, dass das Smartphone zu solch einer beliebten Spieleplattform macht? Die Gründe liegen – wie man das vom Smartphone kennt – auf der Hand.

1. Von A bis Z: Die Spielauswahl ist so groß wie nie

Vom Kreuzworträtsel bis hin zum Highend-Videospiel: Für jeden Geschmack gibt es inzwischen eine breite Palette an Games, die am Smartphone gespielt werden können. Die Gelegenheitsspiele haben auf dem kleinen Bildschirm den Anfang gemacht, darunter Games wie Angry Birds, Super Monkey Ball und das allgegenwärtige Candy Crush Saga.

Wartezeiten an der Bahnstation, im Bus und in der Kaffeepause waren damit bereits ein Ding der Vergangenheit. Auch die guten alten Klassiker sind längst mobil immer dabei: Vom traditionellen Logikspiel Sudoku über Online-Casinos wie PokerStars Casino bis hin zum allseits bekannten Skat, die Auswahl ist riesig.

Am anderen Ende des Spektrums steht eine steig wachsende Reihe an Games, die früher nur auf dem PC oder der Konsole denkbar waren. Von League of Legends und Call of Duty über PUBG und Fortnite bis Minecraft, Hearthstone und das epische MMO-Echtzeit-Spiel Vikings: War of Clans. Damit ist das Smartphone längst auch für alteingesessene Gamer eine immer beliebtere Alternative zu PC und Konsole.

2. Free-to-Play: Kostenlos ist jetzt die Devise

Früher konnte Gaming ein wirklich teures Hobby sein, wenn man bedenkt, dass man sich nicht nur zunächst eine teure Ausstattung wie Gaming-PC oder Konsole und Bildschirm zulegen musste, sondern auch noch für jedes einzelne Spiel tief in die Tasche greifen musste. Während das natürlich auch heute noch eine Option ist, ist es längst nicht mehr zwingend notwendig, um in die weite Welt der Games einzutauchen.

Fast jeder hat hierzulande schließlich bereits ein Smartphone, auf dem gespielt werden kann und aktuell wird es zudem immer mehr zum Trend, Spiele kostenfrei anzubieten. Mit dem Free-to-Play-Modell werden daher aktuell zahlreiche Titel aus sämtlichen Genres in die App-Stores gebracht. Das Prinzip ist einfach: Spieler können sich Games vollkommen gratis auf ihr Gerät herunterladen und losspielen, ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen.

Wer möchte, kann allerdings dann doch Geld ausgeben, um beispielsweise zusätzliche Items, mehr Leben oder Verschönerungen innerhalb vom Spiel zu kaufen. Das ist allerdings kein Muss, das heißt, es ist möglich, ohne eine Investition zu spielen. Und das betrifft nicht nur unbekannte Gelegenheitsspiele, sondern auch die größten Hits wie Fortnite und Call of Duty.

3. Gaming to-go: Unterwegs und überall

Last but not least: Das Smartphone ermöglicht es uns, zu jederzeit und überall zu spielen. Das ist etwas, das sich früher sicherlich kaum ein Gamer hätte erträumen lassen. Musste man früher noch seinen kompletten PC-Tower einpacken, um gemeinsam mit Freunden eine LAN zu veranstalten, hat man jetzt mit seinem Smartphone die ganze Zeit den Gaming-PC bzw. die Konsole direkt in der Hosentasche mit dabei. Da ist niemand mehr darauf angewiesen, zu Hause auf der Couch zu sitzen, um zu spielen – jetzt tut es auch die Parkbank oder der Sitz im Bus.

Für alle, die gern spielen, ist das ein riesengroßer Pluspunkt, der es auch für neue Spieler deutlich einfacher macht, einzusteigen. Schließlich muss man nur das Smartphone aus seiner Hosentasche zücken, die entsprechende App öffnen und kann direkt loslegen. Mit neuen Trends wie etwa Cloud-Gaming, das es ermöglicht, Konsolen- und PC-Spiele über die Cloud via Internet auf das Smartphone zu streamen, kann man sogar ganz einfach Gaming-Sessions über mehrere Plattformen hinweg spielen. Damit verschmelzen die Grenzen zwischen den Plattformen zunehmend.

Das Smartphone ist die beliebteste Spieleplattform der Deutschen – und zwar aus gutem Grund. Die Vorteile, die für das Mobilgerät sprechen, sind einfach zu überzeugend. Das wird sich wohl allem Anschein nach auch in nächster Zukunft nicht ändern.